Mfumu Amaya Andely Beeve s’adresse aux Congolais et au pouvoir de Brazzaville en Lingala

MFUMU ANDELY-BEEVE a zo pesa LILOBA YA POMBA

Mfumu Amaya Andely Beeve édicte les 20 commandements qui doivent régir la Nation congolaise à construire dans le Mbongui Congo.

Cette allocution initiatique et pleine sagesse qui dénonce les crimes de sang et économiques, nous appelle à la résilience, au pardon et surtout à revenir aux enseignements de nos ancêtres et de Nzambe (Dieu).

#verslembonguicongo

La Rédaction

Diffusé le 14 mars 2021, par www.congo-liberty.com

********************************************************************************

MFUMU ANDELY a zo pesa mikano ya tata NZAMBE pona mikolo oyo