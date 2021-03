DAVID LONDI: LE FÉDÉRALISME INTERDIT TOUT SÉPARATISME ET PERMET LA PACIFICATION DE LA VIE POLITIQUE

David LONDI est membre du Congrès pour la Renaissance du Congo (CRC) et milite pour le fédéralisme au Congo-Brazzaville. Partisan d’une Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville, il expose dans cette vidéo et de façon très pédagogique, les fondements et le modèle fédéral qu’il prône dans son pays. Le Fédéralisme permettra la pacification de la vie politique congolaise, une plus grande solidarité entre les territoires, et des compétences qui permettront aux populations de prendre en charge leur destin.

Diffusé le 21 mars 2021, par www.congo-liberty.com