Congo-Brazzaville : l’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas est décédé

L’opposant congolais, 60 ans, avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste avant le week-end. Dans une vidéo publiée ce samedi 20 mars où il apparaissait très affaibli, il disait se « battre contre la mort » et appelait malgré tout ses soutiens à se rendre aux urnes pour faire advenir le changement. Guy-Brice Parfait Kolélas est décédé dans l’avion qui l’acheminait vers la France, où il devait recevoir des soins. Cet économiste de formation en était venu à la politique en suivant sur les pas de son père. Publicité

Avant de devenir l’un des principaux opposants au président Sassou-Nguesso, Guy-Brice Parfait Kolélas a d’abord les habits d’un universitaire. Diplômé de l’université de Mulhouse, dans l’est de la France, il avait obtenu en 1987 son DESS en économie et gestion des transports internationaux. Un doctorat viendra même compléter ces palmes six ans plus tard.

Quelques années d’enseignement suivent dans les universités françaises, puis c’est le retour au Congo pour ce natif de Brazzaville, où il travaille au ministère de l’Administration du territoire. Son père, Bernard Kolélas, est nommé Premier ministre de Pascal Lissouba.

Mais survient alors la guerre civile en 1997, remportée par Denis Sassou Nguesso. Bernard Kolélas et sa famille sont contraints à l’exila au Mali. La suite, c’est Guy-Brice Parfait Kolélas lui-même qui l’a racontée encore récemment dans un meeting : « Mon père m’a demandé de poursuivre le combat politique. Il ne l’a dit qu’à moi, pas aux autres, alors que nous étions 12 frères et sœurs. »

Combat politique qui le mènera jusqu’à la deuxième place de la présidentielle en 2016. Guy-Brice Parfait Kolélas souhaitait voir l’alternance survenir dans son pays.

