Livre de condoléances suite à la mort de Parfait KOLELAS déclarée officiellement ce 22 mars 2021 à Paris.

Condoléances de Joseph OUABARI-MARIOTTI

Adieu, Mr le Président

Guy Brice Parfait Kolélas, Président de l’UDH-Yuki, candidat à l’élection présidentielle congolaise du 21 mars 2021, s’en est allé, dans la nuit du 21 au 22 mars 2021, à bord de l’avion médicalisé qui l’évacuait à Paris.

Il nous quitte, dans un contexte où des Congolais, au nom du changement, de l’unité et de la cohésion nationales, dans leur pays, croyaient en lui. Nous vivons, dans un monde menacé. Guy Brice Parfait Kolélas n’en a pas survécu.

Puisse sa famille trouver ma part de condoléances les plus attristées, dans la douloureuse épreuve qu’elle affronte.

Aux militants de l’UDH-Yuki, ceux du RDD et à l’équipe du Leader Destin Gavet qui ont rejoint Guy Brice Parfait Kolélas, lors de la campagne présidentielle, je dis l’expression de ma ferme solidarité.

Du Président Guy Brice Parfait Kolélas, je garde le souvenir d’un homme digne, modeste, respectueux, qui savait écouter, nourrissant de nobles ambitions pour le Congo, qu’il a aimé, toute sa vie.

Repose en paix, Mr le Président.

Ton image de patriote, républicain, attaché à la cause congolaise, demeurera en nous. Ineffaçable.

Par ta disparition, tu n’as pas failli dans ton combat. La mort est ultime et, tous, nous réunit dans la boue pour finir.

Adieu Mr Président.

Ouabari Mariotti

Paris 22 mars 2021

****************************************************************************

COMMUNIQUE DE PRESSE relatif au décès de Guy-Brice Parfait Kolélas, candidat à l’élection présidentielle du 21 mars 2021

Ce 22 mars 2021, le CDRC vient d’apprendre avec consternation le décès de M. Guy-Brice Parfait Kolélas, président de Yuki et candidat à l’élection présidentielle du 21 mars 2021.

Le CDRC regrette que l’engagement dans la vie politique au Congo se solde toujours par des pertes des vies humaines et surtout par ceux qui luttent pour apporter un mieux-être au peuple.

Le CDRC et en mon nom personnel présente ses condoléances les plus attristées et les plus émues à la famille biologique, à la famille élargie, à sa famille politique et à l’opposition congolaise.

Que son âme repose en paix et que la Terre des Ancêtres l’accueille.



Modeste BOUKADIA

Président du C.D.R.C.

Paris, le 22 mars 2021

*************************************************************************

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CRC

Suite au décès à Paris ce 21 mars 2021, jour de l’élection présidentielle au Congo, de Monsieur Guy-Brice Parfait KOLÉLAS, Président de l’Union des Démocrates Humanistes (UDH-Yuki)

Peuple congolais,

C’est avec une grande consternation et tristesse que nous apprenons, ce 21 mars 2021 jour de l’élection présidentielle au Congo, le décès inopiné de Monsieur Guy-Brice Parfait KOLÉLAS, président de l’UDH-Yuki à son arrivée à Paris suite à une évacuation sanitaire d’urgence au départ de Brazzaville.

Le Congrès pour la Renaissance du Congo (CRC) exprime sa vive émotion et présente ses sincères condoléances à sa famille biologique ébranlée par un deuil inattendu et foudroyant, à sa famille politique et à la Nation congolaise dans son entièreté. Le CRC se tient très proche de la famille pour compatir et pour célébrer la vie et l’héritage politique que lègue l’illustre disparu à la postérité.

Son dernier message sur son lit de malade condamné à mourir d’après sa propre pensée est saisissant et prémonitoire. C’est là, certainement, que se trouve le sens du sacrifice pour la Nation.Les circonstances exceptionnellement inédites de cette disparition font, d’ores et déjà, de l’événement une référence historique à graver dans le marbre et à porter au Panthéon des hommes illustres de notre pays.

Guy-Brice Parfait KOLÉLAS rejoint l’ensemble des hommes et des femmes qui ont vécu pour l’idéal de paix et de progrès pour notre beau pays. Puisse son âme reposer en paix.Pour la Coordination du CRC,

le Coordinateur Colonel Simon Pierre MOUSSOUNDA