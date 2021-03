CONGO-BRAZZAVILLE : ARRÊTER LES TRAGÉDIES

Paix à l’âme de Guy-Brice Parfait Kolelas, combattant de la démocratie pour notre pays, arraché à la vie dans des conditions troublantes, nous partageons la lourde peine de sa famille.

Dans mes précédents articles parus sur congo-liberty.com le 4 février et 10 mars courant, j’avertissais la classe politique sur la persistance de son incurie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, s’il est réputé rusé, Sassou-Nguesso serait-il plus intelligent que ses opposants ? Cette supposition visite mes interrogations ? Que réserve la suite du dernier hold-up au Congo-Brazzaville, l’analyse porte sur (5) cinq points suivants :

1 – Opposition du Congo-Brazzaville

2 – La diaspora

3 – La terreur du régime

4 – La géopolitique de l’Afrique Centrale.

5 – Les perspectives

* Les opposants au régime de Brazzaville ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Les entêtements inutiles conduisent droit sur une voie sans issue. Un pouvoir établi par les armes n’est jamais débarqué par les urnes.

La démocratie dont nous appelons de toutes nos forces est un pouvoir exercé par le plus grand nombre, Sassou-Nguesso et son parti ont conscience qu’ils sont rejetés, demeurent minoritaires dans le pays. Un vote clair est une descente en enfer. Ils en ont fait l’amère expérience en 1992, battu dès le premier tour aux présidentiels.

Sachant qu’il traîne un passé lourd, boudé par la majorité de la population congolaise, Sassou-NGuesso Dénis organisera un monstrueux coup d’état en 1997 avec la complicité d’une partie non négligeable de la même classe politique dont certains se sont égarées loin du Congo affrontant le climat glacial européen pendant l’hiver malgré les âges avancés, la mort dans l’âme, effrayés par les menaces du tyran déterminé à tout raser sur son passage.

Que nos opposants le comprennent une fois pour toute, Sassou-Nguesso vivant n’organisera jamais une élection libre et transparente. C’est contraire à la notice fournie par la françafrique, qui l’a infantilisé.

Nous apprenons des chrétiens que pour aller au paradis il faut mourir, c’est la chose la plus redoutée par tous les humains y compris les chrétiens eux-mêmes pourtant galvanisés par l’évangile.

Il reste à l’opposition l’option de faire mal à elle-même, rejeter toute participation aux élections à venir, législatives et locales, laisser libre cour au pouvoir d’exercer seul le fonctionnement de toutes les institutions bancales de l’Etat-Pct.

L’ANC de Nelson Mandela n’avait des années durant, même pas un chef de village en Afrique du Sud sous domination du régime d’apartheid, cela ne les empêcha pas d’être parvenu au pouvoir, par la grande porte sous l’acclamation du monde entier, de l’exercer bientôt 30 ans.

* La diaspora du Congo-Brazzaville porte une lourde responsabilité sur le drame qui se joue au pays de nos ancêtres.

Deux courants s’affrontent sans parvenir à s’entendre, ceux qui rêvent d’une participation aux élections du 21 mars passé, en face ceux qui rejettent, sur un tapis de querelles et contradictions ininterrompues. Comment peut-on vouloir la chute du tyran sur la base des schémas opposés, répulsifs ?

Le résultat nous le connaissons, la guerre des égos n’a rien rapporté. Dans de telles circonstances on aurait recherché la cohésion, les meilleures approches, la diaspora s’est comportée comme les leaders des partis qui sont à Brazzaville réellement ineptes, bêtes et amnésiques. Chacun ayant visé son intérêt personnel avec son petit groupe de courtisans.

Dans un combat d’envergure, l’audace ne suffit pas pour vaincre un adversaire aguerri et tenace à la fois, il faut l’analyser, le comprendre identifier ses faiblesses, initier une trajectoire, porter ainsi un coup fatal, occasion manquée.

* La terreur du régime des Nguesso va certainement se répandre pour réduire au silence les opposants et les acteurs de la société civile. La résignation sera le mode de vie de nos compatriotes au pays pour avoir la vie sauve.

Rien ne changera, les hôpitaux vont demeurer des mouroirs, les écoles entassent des centaines d’élèves par classes dépourvues du minimum de confort, l’éclairage public a disparu, les populations forcées de payer les quittances d’eau et d’électricité sous menaces de coupures dans des délais très courts, malgré une fourniture intermittente, les retraités, étudiants privés de pensions et bourses dans la misère et l’humiliation. La moindre pluie suscite effroi, les eaux inondent les quartiers, le chômage est endémique, la quarantaine ou la cinquantaine sans avoir jamais travaillé est monnaie courante, tous ces faits vont s’aggraver.

A la place, la série de mensonges arrosent les médias, tel est le cheminement voulu par Sassou-Nguesso et la cohorte des parvenus qui l’accompagnent dans la manœuvre de démolition de notre pays.

Curieux destin pour nos contemporains du Congo-Brazzaville, ruinés par les pasteurs des églises de réveil qui ceinturent nos quartiers, traumatisés par les politiques sans scrupules.

Le point de chute du régime des Nguesso sera le Togo et le Gabon.

Au Togo, feu Eyadema avait privatisé son armée, essentiellement constituée par les membres de sa tribu. A son décès, le fils a succédé assez facilement au père avec le soutien de l’armée tribale.

Au Congo-Brazzaville Denis Christel Sassou-Nguesso fils de son père est déjà en embuscade, la majorité des généraux sont prêts à assurer « l’avenir des mboshi » la tribu de Sassou-Nguesso qui occupent tous les postes stratégiques, la Françafrique se prête bien à prolonger le bail. Aux Congolais qui ne croient pas à cette éventualité, nous leur rappelons que beaucoup de choses qui nous arrivent sont celles que nous ne souhaitons pas, autant mesurer le risque et prendre des précautions. Les gabonais avaient en leur temps exclu l’hypothèse d’un fils Bongo au pouvoir, les faits ont prouvé le contraire. Vous êtes avertis !

* La géopolitique d’Afrique Centrale après la réélection de Sassou-Nguesso au Congo-Brazzaville, dans quelques jours c’est au Tchad de produire une autre élection dont le résultat est connu d’avance, la françafrique va déployer les deux marionnettes exclusivement pour déstabiliser la Centrafrique, placer un pion à la place du grand intellectuel qui dirige le pays, mission confiée à Sassou-Nguesso et Idriss Deby-Itno en retour du soutien reçu de l’Elysée après les simulacres d’élections. Il faut s’attendre à la multiplication des souffrances pour ce pays défiguré par les conflits à répétition, heureusement le président Touadera qui préside aux destinées de la république de Centrafrique a reçu le soutien de la Russie qui déploie son contingent.

En face de Brazzaville, c’est la RDC dirigée par un régime démocratique qui a tout à craindre d’un pouvoir dictatorial installé à ses côtés, pouvant servir de passerelle à des multiples actions contre son pays conduit par un vieux parti politique expressément sorti de l’opposition. A l’inverse les Nguesso ne voient pas d’un bon œil l’expression des libertés démocratiques à Kinshasa, les poursuites contre les membres de l’ancien régime de Kabila.

La démocratie est contagieuse, la dictature aussi, les deux régimes que tout oppose vont se regarder sans amour, en chien de faïence.

* Les perspectives : Les tragédies qui accompagnent notre pays depuis 4 décennies portées par un homme méritent un solide investissement humain, c’est une occasion d’instruire une université. Avec de l’eau sale, on peut éteindre le feu, tous les moyens sont bons pour arrêter la dictature au Congo-Brazzaville pourvu qu’ils soient efficaces. Associer nos frères d’autres pays africains à nous venir en aide multiforme à l’image de l’apartheid dans les années 60-80.

La communication doit être performante, joindre tous les médias engagés d’Afrique et d’ailleurs.

Personnellement je ne comprends pas la nécessité d’interpeller les dirigeants français, ils représentent les multinationales du CAC 40 qui siphonnent et chiffonnent l’Afrique francophone. Les manipulations opérées par les médias occidentaux nous font croire qu’ils sont accessibles aux droits et libertés, c’est une illusion, pareillement pour les organisations internationales dites Union Européenne, Nations Unies encore moins l’union Africaine, elles sont toutes hypocrites, servent de caution morale et juridique, au pillage des matières premières en Afrique, leurs principales préoccupations.

Les Africains doivent comprendre la nécessité d’oublier les autorités européennes et occidentales, d’engager leur propre destin, nous ne sommes rien à leurs yeux de blanc, malgré nos belles dents, seules nos ressources les intéressent, notre détermination va forcer respect et considération. Un peuple ne pleurniche pas, il arrache sa liberté.

Les historiens nous enseignent qu’aucun maître n’a eu pitié de ces esclaves tant qu’ils servaient ses intérêts, les colonisateurs venus coloniser nos grands-parents n’étaient pas des humanistes, le procès des atrocités de la colonisation est derrière nous, mais n’oublions pas que tous les dirigeants occidentaux sont justement des descendants des acteurs de l’épopée coloniale. Ils ne conçoivent pas une vie meilleure en Europe sans l’accaparement par tous les moyens des ressources du sous-sol africain réputé être le plus riche du monde, il n’y a aucune morale avec ces gens.

Enfin le Congo-Brazzaville a tant souffert de nos opinions sous-pesées et approximatives, de la traîtrise aussi, il est temps de tirer les leçons, mettre de côté les postures individualistes, quitter le monde matériel pour celui des idées, rechercher le patriotisme, la compétence auprès des postulants au leadership, former les jeunes pour affronter les défis qui s’imposent à nous, s’affranchir ou demeurés esclaves du système.

J’ai dit

MOUSSI MASSA

Diffusé le 31 mars 2021, par www.congo-liberty.com