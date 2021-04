CONGO : A Oyo, le régime de Sassou Nguesso sous son plus beau bourg

par Agnès Faivre, Correspondante au Congo publié le 15 avril 2021

Aéroport international, hôpital ultramoderne… le village de pêcheurs s’estdoté des infrastructures les plus modernes dont manque le reste du pays. Leprésident congolais, réélu le 21 mars avec 88,4% des voix, est de nouveau investi ce vendredi. Il a préparé la cérémonie dans cette vitrine à sa gloire. […]

L’avenue est nette, avec ses poubelles bleues fixées à des lampadaires. Lelong des murs d’enceinte des résidences, on lorgne parfois un bout de Californie : villa avec larges baies vitrées et briques de verre, gazon impeccable, arbustes taillés, dépendances blanc immaculé. Mais lecontraste est criant à deux pas : case en tôle, manguier, cour en terre.

Comme ailleurs au Congo, le faste se superpose au dénuement sur l’avenue Sassou Nguesso d’Oyo, qui mène droit au domaine présidentiel.

Basilique et banque centrale régionale monumentales

Cet hôpital, inauguré en 2017, est le plus beau du pays : 32 services de spécialisations médicales, 23 hectares, 80 bâtiments à terme. A Brazzaville,la capitale, qui absorbe environ un tiers des 5 millions d’habitants du Congo, le CHU n’a plus d’eau depuis plus de vingt ans. Pas même un petitfilet. Il n’y a donc pas de toilettes. Ni seringue, compresse ou médicaments.Encore moins d’équipements techniques.

«On se demande à quoi sert l’hôpital d’Oyo qui ne profite pas à la majorité de la population. C’est le seul hôpital du pays qui a un centre de dialyse, mais c’est à 400 km de Brazzaville et la route est dégradée […]

En trente-six ans de règne, Sassou Nguesso, 77 ans, a d’abord fait de sonberceau une capitale politique bis. […]

Là qu’il a préparé la prestation deserment de son investiture, réfléchi à la composition de son nouveaugouvernement et nommé ses ambassadeurs.

Là peut-être qu’il a lu le tweetdu dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le félicitant pour sa réélection avec88,4 % des voix.

Avec la bénédiction de l’ami et président Chirac

Oyo est devenu le noyau du pouvoir dès l’ère «Sassou I». En 1979, quand cet ex-chef de la police politique prend la tête du Parti congolais du travail –parti unique d’inspiration marxiste – et les rênes du pays, c’est à Oyo et dans son département de la Cuvette qu’il puise les nouvelles recrues de l’armée. Des mbochis, comme lui. Ce sont ensuite des membres de cette ethnie du Nord et de sa famille qui dominent l’appareil politique. C’est aussi à Oyo que sont formés des éléments de ses milices cobras et que sont amassées des armes quand, après sa défaite aux premières élections pluralistes de 1992, Sassou Nguesso se replie à Paris. A l’issue d’une guerre civile sanglante, il reprend le pouvoir en 1997. Avec la bénédiction de l’ami et président Chirac, et l’appui notamment d’Elf Aquitaine…lire le suite sur Libération.fr