Tchad: le Président Idriss Déby est-il mort au combat ou assassiné par son État-major militaire ?

Les dictateurs Idriss Déby et Sassou-NGuesso

Le président tchadien Idriss Déby est-il mort au combat comme l’annonce la télévision nationale tchadienne ou a t-il été assassiné par son État-major militaire sur le théâtre des affrontements ? En d’autres termes, est-ce que nous assistons à une révolution de palais ?

Idriss Déby qui avait les faveurs de la France et de tous ses moyens militaires dans la zone du Sahel n’aurait pas pu se rendre dans une zone de combat, sans avoir l’assurance de son parrain français que celle-ci était sécurisée ou sûre !

Quelles sont les raisons qui ont emmené la France a sacrifié son allié Idriss Déby ?

Quel avenir pour l’opération Barkhane et les militaires français au Sahel dont le dictateur tchadien était le pilier et au nom duquel, la France a fermé les yeux sur toutes les violations des droits de l’homme et les atrocités ?

Cette fin tragique du président tchadien Idriss Déby serait-elle la seule issue des dictateurs africains ?

Nous osons espérer que le peuple tchadien ne sombrera comme la Libye ou la Somalie et que toutes les forces vives du Tchad ouvriront un Dialogue inclusif pour une réconciliation nationale et une véritable transition politique et démocratique



Mingwa BIANGO

Diffusé le 20 avril 2021, par www.congo-liberty.com