Agriculture : pourquoi il est important de nourrir les Congolais de façon abondante et suffisante.

Débats autour d’une activité essentielle à développer, l’agriculture

La plupart des internautes sur ce site me connaissent en tant qu’analyste politique ou en tant qu’ancien éditorialiste sur Africa 24. Ma formation à Sciences Po Paris peut faire penser que je ne suis qu’analyste politique, mais ma vraie formation à la fac et aux concours de l’éducation nationale est économique. J’ai d’ailleurs commis un livre en ce sens sur la mondialisation, paru aux éditions L’Harmattan. Je me permets d’ouvrir ici un débat sur les questions économiques et de développement.

Sassou, après 36 ans de gouvernance politique, critiqué par ses contempteurs et salués par ses thuriféraires, constate qu’il est temps de valoriser l’agriculture en dénonçant par conséquent les importations de certains produits, comme les safous, les piments, voire le manioc, alors que nous avons des terres arables sur lesquelles il est possible de produire tous les biens nécessaires à la consommation des Congolais. Je ne suis pas un politique, mais en tant que fils natif de ce pays, le Congo, je propose des lignes de réflexion et d’action concrètes que le politique pourra choisir, non pour des tables rondes ou des conférences, mais pour l’action.

Diagnostic

La Banque mondiale et certaines organisations non gouvernementales, sur la base de constatations des statistiques concernant les dépenses, estiment que la plupart des pays africains consacrent des sommes importantes (de l’ordre de 1000 à 2000 milliards de francs CFA) pour importer des produits qui poussent naturellement dans leurs campagnes, comme les légumes ou la tomate. Le Congo Brazzaville se trouve dans une situation identique avec des terres arables qui ne sont pas cultivées. Les exploitations familiales sur ces terres utilisent des techniques aratoires très rudimentaires et non productives. On y trouve plusieurs types de producteurs, des familles, des fonctionnaires à la retraite, des jeunes qui, hantés par le chômage, souhaitent créer leurs propres entreprises.

Sur le plan de la productivité réelle, celle-ci est quasiment nulle et non mesurable car il manque des statistiques administratives. On peut se demander ce que font les ministères de l’Industrie et de l’Agriculture qui devront jouer un rôle important pour promouvoir l’agriculture au Congo dans l’organisation et l’aménagement des activités agricoles. Certaines exploitations au Congo utilisent quelques matériels et tracteurs modernes, mais cela n’est pas suffisant. Il faut aller plus loin en faisant aimer la terre aux Congolais et en montrant que la réussite agricole est de loin supérieure à l’occupation d’un poste de fonctionnaire dans un bureau. Encore faut-il que les jalousies se taisent et que ceux qui réussissent dans l’agriculture ne soient pas pollués par d’autres qui, au nom d’une collaboration financière fictive, empêcheraient les activités de se réaliser.

B) La méthode

Il faut procéder avec méthode pour éviter les blocages et les goulets d’étranglement. Je ne suis ni Premier ministre, ni Président de la République, mais simple citoyen instruit de la chose économique qui propose un chemin discutable mais possible. C’est ici le point de départ d’une réflexion large pour les questions agricoles, que je commence ici et maintenant. Je n’oublie pas les problèmes juridiques, politiques, mais je laisse ces questions aux spécialistes du questionnement institutionnel permanent et pas très efficace, même si les institutions organisent la vie économique ; mais il y a une urgence, il faut y répondre. Il y a une réalité : comment fait-on pour aborder ces questions, même si on a très peu de chance d’être entendu.

1. Il faut créer une agence nationale de l’agriculture dépendant directement de la présidence.

2. Cette agence, qui doit être agile et pragmatique, doit recenser dans les 12 départements du Congo quelles sont les cultures vivrières et d’exportation existantes.

3. Spécialiser chaque région dans les cultures d’exportation et créer les conditions, dans tous les départements de la production des cultures vivrières.

4. Procéder à la formation de jeunes et d’adultes à la production agricole grâce à la coopération internationale (qui fera l’objet d’un texte à venir et plus précis). Cette coopération doit permettre de lever des fonds qui sont très importants (autour de 2000 à 3000 milliards de francs CFA, je sais très bien que le Congo doit résoudre le problème de sa dette et ses relations difficiles avec le Fonds monétaire international). Il faudra faire un effort au niveau budgétaire en réduisant les dépenses somptuaires qui ne servent à rien. La Banque mondiale a commencé à aider le Congo dans son projet de développement de l’agriculture commerciale. Il faut aller plus loin en réfléchissant sur la manière d’intégrer ce projet de développement de l’agriculture commerciale au reste du projet global intitulé « Agriculture pour le Congo ».

5. Il faut créer dans chaque chef-lieu de département un marché agricole national (MAN) à dynamiser structurellement et qui travaillerait avec les coopératives créées au sein de chaque département et permettraient ainsi de mieux rémunérer les agriculteurs qui en seraient les membres. Les banques commerciales et congolaises devront être sollicitées avec implication de l’État.

6. Comme vous pouvez le noter, la gestion est au cœur de la nouvelle agriculture pour le Congo. Dans un article prochain, nous évoqueront concrètement les méthodes productives dans les départements en fonction des choix des cultures et des techniques d’organisation de façon concrète en coopération avec l’étranger. Il restera, une fois l’architecture établie, à sédentariser les populations dans les campagnes, à leur fournir un revenu satisfaisant et à approvisionner les villes de manière correcte. Nous sommes au cœur d’un défi dont le gouvernement et l’opposition peuvent se servir pour débattre concrètement au lieu de passer le temps (comme c’est souvent le cas au Congo) à s’interroger sur le sexe des anges. Il y a une majorité et une opposition. Que l’opposition sorte de son rôle servile au sein du réseau politique congolais et travaille concrètement sur des dossiers problématiques concernant tous les Congolais. L’agriculture est bien l’un de ceux-là.

Diffusé le 25 avril 2021, par www.congo-liberty.com