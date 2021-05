LE COLLECTIF VÉRITÉ POUR PAKO

Au Congo-Brazzaville, des opposants politiques crédibles condamnés à mort

La mort inopinée dans des conditions étranges pendant la campagne électorale congolaise en avril 2021 de l’opposant Guy Brice Parfait Kolélas, 62 ans, candidat majeur à l’élection présidentielle, n’est toujours pas élucidée un mois après son évacuation sanitaire de Brazzaville à Paris. De plus, les résultats de l’autopsie faite par l’institut médico-légal de Paris, tenus au secret, mettent à mal la thèse de la mort due au Covid 19 faussement propagée par le gouvernement de Brazzaville et reprise depuis par de nombreux médias nationaux et internationaux. Cette thèse est maintenant battue en brèche par les résultats de la première autopsie enfin remise à l’avocat de la famille Kolélas, Me. William Boudon. Ce dernier s’est joint à son confrère Me. Bouzrou, avocat de la veuve Nathalie Kolélas, pour une demande de contre-autopsie et des analyses plus approfondies des causes du décès. Si les médecins légistes parisiens parlent de défaillance cardio-respiratoire, ils ne font cependant pas allusion à la Covid19 comme l’affirmait sans preuve les autorités autoproclamées du Congo.

M. Guy Brice Parfait Kolélas n’est donc pas mort le 22 mars 2021 sur le tarmac de l’aéroport du Bourget à Paris, mais plutôt le 21 mars 2021 à Brazzaville, le jour de l’élection présidentielle. L’article 70 de la constitution est très explicite sur ce sujet et devrait être observé avec rigueur. « En effet, les membres de la famille Kolélas estiment que les conclusions du premier rapport d’autopsie ne permettent pas d’être parfaitement et précisément éclairées sur les raisons du décès de leur parent… », écrit Me. Bourdon.

Par ailleurs, on est en droit de se demander pourquoi les autorités françaises n’ont-elles pas fait respecter la règlementation Covid19 sur le cas du cadavre de monsieur Kolelas? Autre interrogation, pourquoi au début, la police française a-t-elle tenté plusieurs fois de faire signer des documents à la veuve en l’absence de son avocat? Aussi, pourquoi tous les collaborateurs de l’opposant, son épouse qui a été à son chevet jusque dans l’avion et l’équipage n’ont pas été contrôlés positifs au Covid19 ? Que cachent en réalité ces résultats parcellaires que livre avec retard l’institut médico-légal de Paris? L’opinion publique congolaise, quant à elle, croit dès le début de cette affaire à la thèse de l’empoisonnement du candidat à la présidentielle Guy Brice Parfait Kolelas. Ceci, en référence à une pratique politique criminelle d’élimination physique d’opposants, devenue monnaie courante au sein du monde politique régnant au Congo-Brazzaville. Dans cette affaire, tout laisse à penser à une sorte de mépris du droit à la manifestation de la vérité. Même le fait que le mort ait été aussi citoyen français en plus d’être citoyen congolais ne semble mouvoir les autorités françaises.

Pour accompagner la famille, mais aussi et surtout pour mettre fin à la culture de l’élimination physique des adversaires politiques installée, non seulement au Congo, par le satrape de Brazzaville, mais également dans d’autres pays africains, un groupe dénommé VÉRITÉ POUR PAKO a vu le jour. Dans son lit de mort, Guy Brice Parfait Kolelas avait exhorté les Congolais et les Congolaises à se « … lever comme un seul homme, à se battre pour le changement et d’y aller car il y va de l’avenir de vos enfants… ». Ce message s’adresse aussi aux africains qui doivent se lever pour leurs libertés et pour l’avenir de leurs enfants.

Ce collectif se veut donc panafricain et se propose de mener une lutte acharnée, de tout temps, contre les déviances politiques et autres abus imposés depuis trop longtemps aux populations du continent noir. Étant donné le parfum ‘’françafricain’’ de cette affaire, le groupe de travail VERITE POUR PAKO entend adjoindre des avocats et des médecins légistes Nord-Américains, Panafricains et Européens à l’équipe déjà en place en France, aux fins de donner une dimension supranationale à cette affaire, de rétablir la vérité et de protéger de nombreuses vies d’acteurs politiques et de la société civile.

LE COLLECTIF VÉRITÉ POUR PAKO

Teylama Miabey

Jean-Luc Malekat

Mathieu Baliele Bakima

Jean-Médard Moundzika

Georges Goma Gakissa

Lydie Kolelas

Diffusé le 30 avril 2021, par www.congo-liberty.com