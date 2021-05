Le Bruit du monde est au Congo, où la liberté d’expression se réduit (Reportage de France Inter sur le mouvement citoyen Raz le bol)

Au Congo, la réélection de Denis Sassou Nguesso fin mars, qui cumule déjà 36 ans au pouvoir, est passée comme une lettre à la poste. Et pour cause : de nombreux opposants sont sous les verrous et une majorité de la population vit sous surveillance, dans de la peur de la répression.

Les quelques voix dissidentes s’exposent à des arrestations arbitraires. C’est le cas des militants des droits de l’Homme Alexandre Dzabana, 77 ans, et Chryst Dongui, 35 ans, arrêtés en mars et emprisonnés. Ce dernier appartient au mouvement citoyen Ras-le-Bol, créé en 2014, pour réclamer l’alternance politique.

Voir toutes les actions du Mouvement Raz le Bol sur Facebook

Un reportage signé Agnès Faivre.