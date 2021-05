UN ÉVÊQUE AUXILIAIRE À BRAZZAVILLE, POUR QUEL UTILITÉ ?

Un bruit court depuis un moment dans le diocèse de Brazzaville sur l’imminence d’un Évêque auxiliaire. Comment est-il possible ?

Un Prêtre du diocèse a confirmé l’existence de ce bruit, à tel point qu’il est allé plus loin en le qualifiant de coup d’état en douce…

Essayons de remettre les choses à leurs places : l’actuel Archevêque de Brazzaville est en place depuis l’année 2002, il a choisi de travailler seul avec un vicaire général, presque la quasi-totalité de son épiscopat. Ceci étant, il est le seul à savoir pourquoi il n’a pas souhaité une collaboration avec un Évêque auxiliaire… Puis, tant bien que mal, ce diocèse a fonctionné avec tout ce qu’il a drainé comme problèmes. Au fil du temps, il s’est agrandi pour atteindre aujourd’hui plus de 200 Prêtres.

Selon ce même Prêtre, c’est à ce moment qu’il fallait songer à un évêque auxiliaire, en plus il a été réclamé par de nombreux Prêtres et fidèles du diocèse. A cette époque, l’Archevêque a fait la sourde oreille et a pensé à une autre gestion du diocèse. Il y a quelques mois, il mit en place deux vicaires généraux après la démission de son vicaire général habituel. Ceux-ci ont eu pour mission d’accompagner l’archevêque jusqu’à sa retraite. Peu de temps après, pensant à sa succession, l’Archevêque de Brazzaville a demandé un Évêque coadjuteur à Rome, qui le lui a donné sans difficulté, dans un délai normal. Ainsi, le diocèse s’est enrichi, possédant maintenant, hormis lui-même l’Archevêque, d’un Coadjuteur, qui devient de facto (droit canon oblige) Vicaire général, relayant les deux précédents au rang de Vicaire apostolique.

A ce stade, on peut louer la lucidité de Monseigneur l’Archevêque comme dirait le Cardinal Vingt-trois (Évêque émérite de Paris) lors de sa messe d’adieu « Un Évêque qui va à la retraite doit balayer son diocèse afin de le laisser propre à son successeur ». A ce jour, l’Archevêque de Brazzaville est à six mois de sa retraite, dans son esprit, il est prêt à affronter sa nouvelle vie. Cependant, ce bruit vient réveiller des fantômes endormis comme le dit bien ce prêtre : A quoi joue notre Archevêque ? Si cette affaire est vraie, ce serait une façon de couler le navire avant de le quitter … saboter l’action de son successeur. Si ce n’est pas le cas, alors cette opération cacherait quoi ? ». Il poursuit : « je me pose la question de savoir ce que pense Rome d’une opération pareille ? Un auxiliaire pour qui ? Pour un Évêque à 6 mois de la retraite, qui n’a jamais pensé à en avoir ? C’est impensable… C’est plutôt à son successeur d’en demander s’il en a besoin.

Personnellement, je compte beaucoup sur la sagesse de notre Archevêque afin de ne pas faire une erreur qu’il regrettera le reste de sa vie.

Yves Nkounkou

Diffusé le 09 mai 2021, par www.congo-liberty.com