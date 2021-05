La mort de Brice Parfait Kolelas, l’impossible alternance et la permanence du réseau politique en Afrique noire francophone

Le journal Afrique Education n°496, Mai 2021, affiche en couverture que la veuve de Kolelas désigne Denis Sassou Nguesso comme l’assassin de son mari. A la page 3 du même journal, son fondateur Paul Tedga explique la difficulté des alternances en Afrique et je complète (je vais le démontrer) en disant que l’adversité politique en Afrique est essentiellement due au réseau social politique qui fonctionne à la manière du village, avec un chef et des sujets.

Il ne s’agit de rêver et encore moins d’invectiver qui que ce soit, mais de montrer la réalité que les sachants de la diaspora ne veulent pas voir la réalité des faits alors que les sachants de l’intérieur ont parfaitement intégré la donne et souhaitent vivre plus longtemps en revendiquant a minima, La revendication peut être source de difficulté, comme le rapporte Afrique Education pour le Bénin et surtout pour le professeur Joël Frédéric Aïvo, constitutionnaliste de renom, qui a cherché à challenger Patrice Talon à l’élection présidentielle récente.

Voilà les éléments en amont de présentation du débat que nous allons essayer de mettre en perspective.

1er point : concernant la mort de Kolelas

Le journal Afrique Education explique de la page 26 à la page 28 que la veuve Kolelas désigne Sassou comme l’assassin de son mari et que maître William Bourdon, avocat de la famille, demande une autopsie supplémentaire pour affirmer l’empoisonnement de Kolelas dont les autorités congolaises disent pourtant qu’il serait mort du COVD 19. En attendant les résultats de l’autopsie à venir ou pas, affirmer comme le fait le journal que Sassou est responsable est ici assez dangereux car c’est une accusation gratuite, sans preuve pour l’instant. On ne peut s’appuyer sur une impression pour justifier un fait. Dans une mort soudaine, on connaît le résultat mais il faut rester prudent sur les causes qui ont conduit à la mort et, si mort suspecte il y a, sur les commanditaires.

Si on reste dans l’analyse politique, Pako était un fils social de Sassou car Bernard Kolelas, son père, avant sa mort, avait demandé à Sassou de considérer Parfait Kolelas et ses frères et sœurs comme ses enfants. Comment dans ce cas peut-on commettre un infanticide alors que Pako est un membre important de l’opposition, mais qui a toujours été un affidé de Sassou. Sassou n’en avait pas peur car, politiquement, Sassou sait que Pako pouvait mobiliser des foules mais qu’il n’était pas capable de les mener à la victoire pour la gouvernance du Congo. Des querelles familiales à l’intérieur de la famille Kolelas, la mésentente au sein de la fratrie Kolelas, permettaient à Sassou de dormir tranquillement. De quoi parle-t-on ? Afrique Education affirme en page 28 que Pako aurait été empoisonné soit par du polonium, soit par le radium ou le cyanure. Si le journal sait plus que les Congolais, qu’il apporte des preuves et non de laisser planer le soupçon qui devient la martingale de gouvernance dans les démocratures d’Afrique noire francophone.

Afrique Education a le droit de soulever une question fondamentale, il faut espérer que ce journal n’amplifie pas le mouvement de désinformation qui renforce les fakes news dans les pays d’Afrique noire francophones. Je ne suis ni magicien et encore moins divin et je suis dans l’incapacité dire de quoi est mort Pako. En revanche, il me sied de dire que les fake news peuvent entretenir la confusion. Attendons les autopsies finales pour dire de quoi Pako est réellement mort.

2ième point : les alternances en Afrique

Dans Afrique Education n°496, Mai 2021, Paul Tedga, patron du journal, explique ses relations difficiles avec le régime politique de Denis Sassou Nguesso. Il dit aussi que, partisan de la vérité, il ne tolère pas la situation actuelle en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Tchad et surtout au Bénin, berceau des conférences nationales souveraines à partir des années 90 qui ont installé les préambules d’une vie démocratique en Afrique noire francophone. Il est inutile de rappeler ici que cette marche vers la démocratie, cyniquement demandée par le président Mitterrand à la conférence de La Baule, n’a jamais été acceptée ni voulue par le Général De Gaulle jusqu’à Macron au nom des intérêts français en Afrique. Jacques Chirac l’a dit de façon brutale, à savoir que les Africains n’étaient pas préparés à la démocratie et je continue sa pensée : il faut pour les Africains un modèle qui les structurent, à savoir le village et son chef. Les opposants n’attendent qu’une chose : devenir chef de village à leur tour au lieu d’être le président de tous les concitoyens.

La plupart des chefs d’État francophones ont été satisfaits par le message de Jacques Chirac. Ils ont adopté le modèle démocratique en surface en multipartisant la vie politique, en créant des institutions démocratiques (cours suprême, cours constitutionnelle, assemblée nationale, sénat) de façon principielle. Dans la réalité du pouvoir qui peut être analysé comme une relation de l’individu aux autres, via le mécanisme de l’autorité de l’obéissance (donc une relation déséquilibrée), les chefs d’État africains ont appliqué le modèle de la gouvernance du village pour diriger l’État. Dans ce modèle du village, on s’appuie sur sa tribu, son clan et les autres clans deviennent supplétifs et servent de caution morale et politique au chef du village.

Voilà la démocratie villageoise en triomphe dans la plupart des pays francophones avec la bénédiction de la France qui poursuit le message de Chirac et qui pense que la démocratie, la véritable séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) n’est pas pour l’Afrique. Il y a une contradiction fondamentale. Les opposants politiques en Afrique noire viennent à Paris pour se faire soigner ou y mourir (c’est le cas de Pako), mais aussi paradoxalement demander à la France de les aider à faire partir le chef de village qui se trouve dans leurs pays respectifs. La France joue, s’amuse et répond à ces opposants en fonction de ses intérêts économiques et en tenant compte du chef de village qui gère ses intérêts au mieux.

3ième point : le réseau politiquement

Pas grand-chose à ajouter à ce concept que je construis intellectuellement pour expliquer la complexité de la vie politique en Afrique. En allant plus loin et sans excuser les chefs d’État dans les pays francophones, force est de constater que les opposants, dont Pako, ont été à la gamelle au sein du réseau et, comme disait le Général de Gaulle, au sein du réseau ces opposants cuisinent des petites soupes sur des petits feux et ils sont surpris quand le réseau les rejette. Pako, que le ciel, et non Dieu, ait son âme, représente l’archétype parfait du militant de la vie réseautale et politique congolaise. On n’a pas besoin de détailler sa biographie et ses turpitudes au réseau politique congolais. Au sein du réseau se trouvent inclus le village et les stratégies du chef à court, moyen et long terme. On ne peut reprocher au chef du village de durer alors que ceux qui contestent son pouvoir sont financièrement, politiquement, organisationnellement incapables d’être en dehors de l’allégeance vis à vis du chef du village. Faut-il baisser les bras ? Je laisse libre cours à votre réflexion, à vos déclarations de principe et à vos inactions sur le terrain politique, économique et social.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 10 mai 2021, par www.congo-liberty.com