Trace de la présence aux Etats-Unis des esclaves venus du Royaume du Kongo

Au moment où, dans notre pays, les traces de notre histoire disparaissent, comme à Brazzaville, la Place de l’Indépendance, devenue «la Place du Rotary », le Parc de l’ancienne piste des caravanes, devenu un ‘‘nganda’’, la fontaine aux masques à côté de l’Ecole primaire Joseph Nkéoua, détruite pour céder le terrain à un parking et de lavage des véhicules, où encore le patrimoine culturel est délaissé, comme le mythique Stade Eboué, ancien temple du football complètement à l’abandon, le Centre culturel Sony Labou Tansi, également à l’abandon, etc, à l’étranger, pendant ce temps, l’on maintient et l’on met en exergue les lieux où nos ancêtres ont été déportés et où ils ont vécu.

C’est le cas à La Havane, à Cuba, où l’on trouve le « marché des ngangas », marché des plantes médicinales, en Guadeloupe où les descendants des esclaves du clan «nsembo», l’un des douze clans koongos, sont restés très attachés aux traditions culturelles koongos, malgré les vicissitudes de l’esclavage et les sarcasmes des autres esclaves et des colonisateurs, à Salvador de Bahia, au Brésil, en Louisiane, aux Etats-Unis d’Amérique, etc.

Il sied de signaler qu’après la bataille d’Ambuila, en octobre 1665, au cours de laquelle les forces portugaises, accompagnées des troupes qui leur étaient soumises, vainquirent les forces royales du Roi Mvita a Nkanga (Antonio 1er) du Kongo et tuèrent ce dernier avec beaucoup de ses lieutenants, le Royaume du Kongo connut son déclin. Le peuple koongo se dispersa.

D’aucuns restèrent en Angola (les Mbatas, les Ndamba, les Solongos et les Zombos), d’autres se dirigèrent au Cabinda, petite enclave entre la République Démocratique du Congo et la République du Congo (les Kotchis, les Lindjis, les Woyos et les Yombés), d’autres vers le Sud du Gabon (les Miénés), d’autres encore vers la République Démocratique du Congo où ils peuplent les provinces de Bandundu et du Bas-Congo (les Bisi Ngombés, les Manyangas, les Mbatas, les Ndibus, les Ntandus, les Solongos, les Yombés et les Zombos), d’autres enfin, traversèrent le Fleuve Congo, aux environs de Manyanga, dans le District de Boko, pour s’installer sur la rive droite du Fleuve Congo, en République du Congo, notre pays. Ils y vivent dans les Départements de la Bouenza, du Kouilou, de la Lékoumou, du Niari et du Pool.

Il s’agit des Beembés, des Doondos, des Haangalas, des Kaambas, des Koongos-Boko, des Kunyis, des Laadis, des Laaris, des Manyangas, des Minkééngués, des Sundis, des Vilis, des Yakas et des Yombés.

Tous sont bel et bien venus du Royaume du Kongo, de Kongo-dia-Ntotela et non du Sénégal ou du Mali, sous prétexte que l’on trouve là-bas des Samba, des Massamba, des Sita, des Diata, etc, comme veulent l’insinuer certaines gens de mauvaise foi dont la règle de vie est « diviser pour régner». Pour et dans quel but ? Eux seuls le savent.

Pour votre gouverne, les Russes et les Koongos ont le même mot qui veut dire: faire l’amour. Les Koongos ne sont pas pour autant descendants des Russes ! «Malgré les différences, les Koongos ont un substrat linguistique commun, le substrat kikoongo. C’est ce qui fait ressortir l’unité du peuple koongo», affirme, de son côté, Félicien Bidzimou, qui ajoute que «les sous-groupes Bakongos, plus ils sont éloignés sur le plan spatial, plus ils parlent des langues différentes et plus ils sont proches, plus leurs langues se rapprochent ou sont presque semblables.

Ce qui leur permet, chacun en utilisant sa langue, de communiquer sans trop d’effort».

Les autres Koongos se retrouvèrent, à cause de l’esclavage, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, notamment à Cuba, au Pérou, en Colombie, au Brésil, aux Etats-Unis d’Amérique, omme en Louisiane et dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique) où arrivèrent plus de 6.000 Kongos, entre 1857 et 1861.

A en croire le professeur Engelbert Mveng, cité par Adrien Diakodi, «en tout, il y eut pour le seul Royaume du Kongo, treize millions cinq cent mille Bakoongos exportés pendant toute la période du commerce triangulaire des esclaves noirs».

Dans le quartier des Noirs de la ville de la New-Orléans (la Nouvelle Orléans), la capitale de l’Etat de la Louisiane, aux Etats-Unis d’Amérique, une place publique porte le nom de «Congo Square». C’est la trace de la presence de nombreux esclaves venus du Royaume du Kongo au 18ème siècle. Sur la grande plaque, il est écrit: «La place du Congo se trouve dans les environs d’un endroit que les Indiens Houmas utilisaient avant l’arrivée des Français, pour célébrer leur récolte annuelle de maïs et était considéré comme une terre sacrée. Le rassemblement de vendeurs d’esclaves africains sur la Place du Congo a commencé dès la f in des années 1740, pendant la période coloniale française de La Louisiane, et s’est poursuivi pendant l’ère colonial espagnole, comme l’un des marchés publics de la ville.

En 1803, Congo Square était devenu célèbre pour les rassemblements qui comptaient entre 500 et 600 personnes. Parmi les danses les plus connues f iguraient la Bamboula, la Calinda et le Congo. Ces expressions, rassemblements d’esclaves africains qui tambourinaient, dansaient, chantaient et faisaient du commerce le Dimanche après-midi.

En 1819, ces expressions culturelles africaines se sont progressivement développées dans les traditions indiennes du mardi gras, la deuxième ligne et, f inalement, le jazz et le rythme & blues de la Nouvelle-Orléans. Congo Square a été inscrit au registre national des lieux publics historiques, le 28 janvier 1993».

La culture koongo a eu une grande inf luence dans les us et coutumes des peuples des pays où ils ont été déportés. Par exemple, elle est bien ancrée à Salvador de Bahia, au Brésil, où la nourriture a aussi les mêmes bases que la nôtre: mwambe; poisson salé; gombo; farine de manioc (farine de yuka); haricots; beignets vendus dans les rues. Au centre de la ville, se trouve une statue de Zumbi dos Palmarès, chef de la révolution de quilombo et neveu de Nganga Nzumba, esclave originaire du Royaume du Kongo et chef de la communauté des Koongos.

En Guadeloupe, l’on trouve beaucoup de mots et de noms d’origine koongo : gyembo, déformation du mot ngembo (roussette, sorte de grande chauve-souris d’Afrique et d’Asie au pelage roux), bunda (cuisse), mboté (bonjour). Des Guadeloupéens portent des noms koongos, comme Bakoua, Makaya ou d’autres d’origine koongo dont l’orthographe n’avait pas changé, mais avait subi quelques modif ications (retrait ou inversion).

Dieudonné ANTOINE-GANGA

