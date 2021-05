Les absents ont toujours tort ; Denis Sassou Nguesso assistera-t-il finalement au sommet organisé par Emmanuel Macron ?

Denis Sassou Nguesso, mal élu et mal félicité par le Président Emmanuel Macron, avait finalement répondu par la négative à son invitation à participer au « Sommet du Financement des économies africaines » que ce dernier a convoqué à l’Elysée le 18 mai 2021.

Le nouveau Chef de Gouvernement et fantoche, Collinet Makosso, finalement désigné conformément au vœu de la Première Dame, l’autocrate a pu prendre alors toute la mesure de son refus d’assister à cette réunion de très haut niveau : les plus grands dirigeants africains ont répondu « présent » au côté de Chefs de gouvernement européen, ainsi que les responsables des grandes institutions financières, y compris sa grande amie Madame Kristalina Georgieva, la Directrice Générale du Fonds Monétaire Internationale ; outre la présence de « son neveu » Charles Michel, Président du Conseil Européen, celle de son grand ami Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies est assurée ainsi que celle de David Malpass, Président du groupe Banque Mondiale ; sans compter des personnalités de premier plan que notre Empereur, dans son suprême orgueil, est toujours très heureux de côtoyer…

Alors, il semblerait de source « sûre » que ce dernier regrette maintenant son caprice à l’encontre du « Président qui n’était même pas né lorsqu’il était arrivé au pouvoir ». Dans les prochaines heures, Paris recevra de Brazzaville une lettre très polie « invoquant l’amélioration de l’état de santé du Président » et que ce dernier se fera une joie d’assister à la réunion de l’Elysée du début de semaine prochaine.

Patrick Pouyanné en profitera très sûrement pour arracher enfin une signature de sa part pour la concession du Terminal de Djeno. Il attend de pied ferme avec son stylo.

Certes le Président Emmanuel Macron ne serait pas moins tenté d’enfoncer le clou auprès de la patronne du FMI, Madame Kristalina Georgieva quant à l’exigence d’une meilleure transparence envers les pires régimes africains ; nous pourrons toujours espérer qu’à cette occasion la demande de libération des prisonniers politiques de la Maison d’Arrêt de Brazzaville sera réitérée.

Et que Président Macron ne croit surtout pas les assurances d’amitié et de fidélité du dictateur congolais, son vœu le plus cher est bien celui de son départ de l’Elysée en Mai 2022… !

Rigobert Ossebi

Liste des participants confirmés au Sommet du Financement des économies africaines

N.B : Cette liste est un document de travail à diffusion restreinte, pour votre usage uniquement. Elle ne comprend que les participants confirmés à ce jour, et ne constitue en rien la liste définitive.

Participants en présentiel :

Chefs d’Etat et de gouvernement :

– M. Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda

– M. Faure GNASSINGBE, Président de la République togolaise

– M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire

– M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal

– M. Abdel Fattah AL-SISSI, Président de la République arabe d’Egypte

– M. Filipe NYUSI, Président de la République du Mozambique

– M. Muhammadu BUHARI, Président de la République fédérale du Nigéria

– M. Roch March Christian KABORE, Président de la République du Burkina Faso

– M. Nana AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana

– M. João LOURENÇO, Président de la République d’Angola

– Mme Sahle-Work ZEWDE, Présidente de la République fédérale démocratique d’Ethiopie

– M. Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de l’Union Africaine

– M. Cyril RAMAPHOSA, Président de la République d’Afrique du Sud

– M. Mohamed OULD EL GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie

– M. Kaïs SAÏED, Président de la République tunisienne

– M. Bah N’DAW, Président de la transition de la République du Mali

– M. Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger

– M. Antonio COSTA, Premier ministre de la République portugaise

– M. Pedro SANCHEZ PEREZ-CASTEJON, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

– M. Abdallah HAMDOK, Premier ministre de la République du Soudan

– M. Mario DRAGHI, Président du Conseil des ministres de la République italienne

Dirigeants d’organisations internationales :

– Mme Kristalina GEORGIEVA, Directrice générale du Fonds monétaire international

– M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen

– Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission européenne

– M. Moussa FAKI MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union africaine

– M. Josep BORRELL, Vice-président de la Commission européenne, haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères

– M. Axel VAN TROTSENBURG, Directeur général de la Banque Mondiale

– M. Akinwumi ADESINA, Président de la Banque africaine de développement

– M. Werner HOYER, Président de la Banque européenne d’investissement

– Mme Odile RENAUD-BASSO, Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

– Mme Vera SONGWE, Secrétaire exécutive de la Commission économique de l’ONU pour

L’Afrique

– M. Angel GURRIA, Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)

– Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la Francophonie (OIF)

– Mme Ngozi OKONJO-IWEALA, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

– M. David BEASLEY, Directeur exécutif du Programme Alimentaire Mondial (PAM)

– M. Diop MAKHTAR, Directeur général de la Société financière internationale (SFI)

– Mme Audrey AZOULAY, Directrice générale de l’UNESCO

Envoyés spéciaux de l’Union Africaine :

– M. Donald KAREBUKA

– M. Tidjane THIAM

– M. Trevor MANUEL

– M. Strive MASIYIWA

– M. Mo IBRAHIM, Président de la Fondation Mo Ibrahim

Ministres :

– M. Dominic RAAB, Ministre des affaires étrangères et des affaires du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

– M. Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration du Royaume du Maroc

– M. Aymen BENABDERRAHMANE, Ministre des Finances de la République algérienne démocratique et populaire

Participants en distanciel :

Chefs d’Etat et de gouvernement :

– Mme Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne

– M. Alexander DE CROO, Premier ministre du Royaume de Belgique

– M. Uhuru KENYATTA, Président de la République du Kenya

– Mme Samia SULUHU HASSAN, Présidente de la République unie de Tanzanie

– M. Mark RUTTE, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas

– M. Yoshihide SUGA, Premier ministre du Japon

– M. HAN Zheng, Vice-Premier ministre de la République populaire de Chine

Dirigeants d’organisations internationales :

– S. Exc. M. Antonio GUTERRES, Secrétaire général des Nations Unies

– M. David MALPASS, Président du groupe Banque Mondiale

Ministres :

– Mme Janet YELLEN, Secrétaire au Trésor des Etats-Unis d’Amérique

Diffusé le 13 mai 2021, par www.congo-liberty.com