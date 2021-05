2021 : UN MORT DANS LES URNES

Wilfried Kivouvou

Le fin mot de l’histoire d’une saga d’étranges bizarreries, une campagne électorale globalement terne, une victoire écrit d’avance avec, cerise sur le gâteau, un score aux antipodes des règles élémentaires de la comptabilité électorale… Le fin mot de l’histoire, c’est un Mort au fond des urnes. La mort d’un candidat, Guy Brice Parfait Kolélas.

Le Peuple témoin de l’affaissement d’un Candidat, de son agonie en publique jusqu’à ce que mort s’en suive. Une mort inédite, à bien des égards, suspecte.

Ce qui fait du Défunt Candidat, un Mort Politique, peu importe les conclusions médico-légales, dores et déjà contestées, soupçonnées de porter la marque d’une ingérence malveillante.

La République doit à la Nation une explication. Elle doit fournir les éléments de compréhension des circonstances exactes du décès inopiné de cet intrépide compétiteur fauché au front d’une bataille politique improbable. C’est à elle, La République, de prouver qu’elle n’y est pour rien.

Le temps de l’histoire dans cette ténébreuse affaire n’a pas commencé. Il ne le peut hélas, dès lors, encore sous le choc, tristes et révoltés dans leur for intérieur, ruminant d’une colère sourde et contenue, les partisans Yuki n’auront pas fait leur deuil, après ce pire cauchemar, à nul autre pareil.

L’histoire ne s’écrira que lorsque les vainqueurs auront vidé jusqu’à la lie, les délices d’une victoire au goût âcre, salé sucré.

Lorsque le Peuple qui s’interroge, dans la tourmente du traumatisme que laissent des tragédies de cette nature, retrouvera la sérénité, l’histoire devra rendre à la mémoire collective toute la vérité qu’elle lui doit.La Nation se doit d’être en deuil

Diffusé le 18 mai 2021, par www.congo-liberty.com