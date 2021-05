Deuxième coup d’État au Mali : Macron demande à la junte de revenir à la « légalité » constitutionnelle du premier coup d’État.

A Bruxelles pour discuter du cas de la Biélorussie, le président Macron a répondu à un journaliste qu’il était temps, voire indispensable pour la junte malienne, de revenir au cas du premier coup d’État qui prévoyait une transition de 18 mois. Le président Macron a été insistant et très clair, il pèsera de tout son poids pour que le Colonel Assimi Goita revienne à des sentiments et à une gouvernance conforme à ce qu’il semble avoir été négocié avec Paris. Sans avoir les preuves de ceci, force est de constater que la parole présidentielle française pèse de tout son poids car la France paie un lourd tribu avec la force Barkhane pour défendre l’espace des trois frontières, Burkina-Faso/Mali/Niger (on peut rajouter le Tchad), qui sont sous la menace djihadiste.

Le deuxième coup d’État de la junte malienne aux motifs que quatre ministères importants, dont celui de la défense, n’ont pas été attribués aux affidés du colonel Assimi, montre que le modèle démocratique a du mal à s’installer en Afrique. On préfère un système politique dominé par le réseau. Les intellectuels africains, auxquels on a vendu le multipartisme moderne (conférence de La Baule par François Mitterrand dans les années 90) et les valeurs démocratiques, doivent se ronger les ongles car dans l’espace francophone, ce sont les vieux schémas (résurgence du parti unique) qui existent et qui doivent subsister au nom de la stabilité politique et des intérêts économiques. La France a accepté un modèle anti-démocratique au Tchad avec la suspension de toutes les institutions dites démocratiques, comme l’Assemblée ou le Sénat, et tempête néanmoins contre le deuxième coup d’État au Mali. Que va faire le colonel Assimi ? Acceptera-t-il les injonctions de la France au nom de la lutte contre le djihadisme dont la France est le fer de lance ? Décidera-t-il de tracer son propre chemin en fonction des intérêts propres du peuple malien ? Mais de quels intérêts s’agit-il quand le Mali est dépendant pour sa sécurité de Paris et de la force européenne ?

Il faut que les intellectuels africains sortent des livres de droit international et de science politique dont ils sont prisonniers et regardent la géopolitique pratique du monde en face. Les Etats africains de l’Afrique francophone n’ont pas d’armée capable d’assurer l’intégrité territoriale de leurs Etats. Ils n’ont ni avion, ni armée organisée pour combattre un ennemi venu de l’extérieur comme le djihadisme islamiste. Les Africains, plus prompts au bavardage qu’à l’analyse réelle du terrain, ne peuvent ni défendre leurs populations et résister face à un ennemi extérieur et encore moins les nourrir. La société civile dont IBK était le représentant a montré son incapacité chronique dans la gouvernance du Mali. Les batailles dites démocratiques tournaient autour des privilèges et de l’enrichissement des personnels politiques. C’est vrai pour le Mali, comme pour la plupart des pays d’Afrique noire francophone. Il en est résulté le coup d’État du colonel Assimi Goita qui ne peut rien refuser à Paris qui veille à la sécurité du Mali pour le bien-être des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Tchadiens et pour ses intérêts économiques propres. La France, par l’intermédiaire du président Macron, a demandé le retour de la légalité constitutionnelle. De quelle constitution s’agit-il ? De l’ancienne, celle d’IBK suspendue, ou de la nouvelle, celle initiée par le gouvernement de transition ?

La France est très claire et le message est subliminal : la stabilité politique doit demeurer le paysage de fond du Mali et de celui des autres pays africains francophones. Les intellectuels et démocrates africains ont le droit de dénoncer cette façon de faire ,mais ils n’ont pas de moyen pour peser sur les décisions françaises concernant l’Afrique noire car la France est à la fois juge et partie.

Paradoxalement, la plupart des intellectuels africains qui veulent un changement dit démocratique en Afrique, se trouvent en France et demandent à celle-ci qu’elle les aide. Nous sommes dans un monde à l’envers, dans un univers de fou. Comment la France peut-elle se tirer une balle dans le pied en accédant à ce qu’elle considère comme chaotique, à savoir le modèle démocratique pour l’Afrique. Jacques Chirac l’avait dit, tous les intellectuels derrière leur écran d’ordinateur ont désapprouvé cette façon de faire. Le président Macron, plus subtil, réaffirme le concept de non-démocratie, sans le dire, et de plus de stabilité pour l’Afrique francophone avec des choix déséquilibrés mais compréhensibles pour la France : ce qui est valable pour le Tchad ne l’est pas pour le Mali. Circulez, il n’y a rien à voir.

Alors intellectuels et démocrates africains, méditez et réfléchissez en évitant des insultes et des invectives inutiles envers la France qui poursuit son chemin et qui vous donne le gîte et le couvert.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 25 mai 2021, par www.congo-liberty.com