L’UNITÉ DU SUD: UN NOUVEL AGENDA VERS LA FÉDÉRATION SUD-KONGO

Le parcours du Sud-Kongo nous a conduit à nous interroger sur la notion fondamentale au cœur de toute nation, de tout peuple et de tout être humain. Cette notion s’appelle la SOUVERAINETÉ.

Jusqu’à cet instant où l’organisation Kongo-Debout rédige cette pétition, ce parcours du Sud-Kongo est fait des privations, d’absence de perspective où chaque jour et chaque matin le Kongolais du Sud se demande:

De quoi sera faite sa journée?

Que va-t-il manger ?

Que va-t-il boire ?

Que va-t-il faire de sa vie ?

Est-ce qu’il obtiendra du travail ?

Que serait l’avenir de ses enfants ?

Où va-t-il habiter ?

Voilà donc toute la problématique exprimée par le parcours des Kongolais de Loango, du Pool et de la Vallée du Niari (Bouenza, Lékoumou et Niari). Une marche continue dans la terreur ; des privations de liberté ; de non-jouissance des richesses du Sud-Kongo ; et de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux.

Les dirigeants de l’entité Congo ont démontré une indifférence caractérisée face à la situation et aux conditions généralisées des peuples du Sud-Kongo. Ce vaste territoire a été expressément placé sur une trajectoire s’apparentant à un véritable marasme, voir même un désarroi auquel se trouvent confrontés ces peuples. L’égarement dans lequel a été placé le Sud-Kongo est un déni de l’humanité des peuples où le recul tout azimut est constaté.

Nous avons considéré le Sud-Kongo comme un vaste territoire dans lequel l’expression de la souveraineté a été étouffée par les dirigeants de l’entité Congo et leurs maîtres qui sont les dirigeants de l’État français.

Face à ce traitement, il était nécessaire que le Sud-Kongo revienne sur le point de départ de l’étranglement afin de se redonner une nouvelle direction vers le changement et le succès. Face à ce moment qu’est intervenue la souveraineté irréversible des territoires du Sud-Kongo:

Le Royaume de Loango:

Déclaré Totalement souverain le 7 Juin 2020

Le Pool -Vallée du Niari (Bouenza, Lékoumou et Niari):

Déclaré Totalement souverain le 21 Mars 2021

Pourquoi donc les territoires du Sud-Kongo ont-ils repris leur souveraineté de la France et de facto de l’entité Congo-Brazzaville créée par la France ?

La France et l’Europe ont signé plus de 289 traités et accords coloniaux (entre 1883 et 1899) avec nos ancêtres au Sud-Kongo. Cependant, la France et L’Europe n’ont pas respecté ces accords. Au contraire, ils nous ont imposé la souffrance par l’intermédiaire des mbochis et des nordistes de l’entité Congo.

Ci-dessous , le rappel de quelques incidents et crimes causés par les occupants nord-congolais parmi lesquels Mr Sassou Nguesso Denis, sous le couvert et la protection de l’État français :

Le Coup d’état militaire de 1997 ; Les massacres des populations du Sud-Kongo par la série des ‘‘Operations Mouebara’’ entre la période allant de fin 1997 à 2002; Les massacres du beach de Brazzaville, très souvent reconnus sous l’appellation ‘‘Les Disparus du Beach’’ de Brazzaville; Les bombardements intensifs à l’artillerie lourde et hélicoptères de combat dans la région du Pool pendant la période allant de Mars 2016 et au début 2019; Interdiction aux organisations humanitaires de secourir les populations du Sud-Kongo, victimes des bombardements et de la barbarie des milices privées de Mr Sassou Nguesso Denis; Le tronçonnage des arbres fruitiers et l’empoisonnement des eaux au Sud-Kongo; La vente des terres au Sud-Kongo; Le pillage des ressources naturelles du Sud-Kongo; Les répressions quotidiennes sur les jeunes du Sud-Kongo par la milice privée de Mr. Sassou Nguesso Denis; La vente des forêts au Sud-Kongo; La pollution accélérée des terres, eaux, forêts et l’atmosphère au Sud-Kongo par l’exploitation des mines solides (Or, Cuivre, Fer, Manganèse, Potasse, etc…); Le pillage économique et la banqueroute de l’entité Congo; Les dettes à l’exponentiel de l’entité Congo; Etc…

L’économie du Sud-Kongo est en difficulté depuis des décennies. Des centaines de milliers de sudistes sont sans travail ou sous-employés. La majorité des entreprises ont fermé leurs portes au Sud-Kongo et les capitaux s’échappent à un rythme étonnant.

Au lieu d’aider le Sud-Kongo à relever ces défis, le serviteur de l’État français qui est Mr Sassou Nguesso Denis, son parti politique (le PCT), le Congo-Nord et la France ont préféré l’aggravation de la situation par un autre coup de force inconstitutionnel, les achats d’armes de guerre et la colonisation progressive de l’ensemble des territoires du Sud-Kongo.

Malgré la souveraineté du Royaume de Loango acté en date du 7 Juin 2020 et malgré la souveraineté de la grande Vallée du Niari (Bouenza, Lékoumou et Niari) et du Pool acté en date du 21 Mars 2021; une «élection dite présidentielle par la diaspora du nord» a été organisée, imposée de force et en toute illégalité aux populations et territoires du Sud-Kongo souverains.

En somme, il était donc logique et de bon droit que le Sud-Kongo annule tous les traités et accords coloniaux, portant sur ses populations et ses territoires, en réinitialisant l’horloge du temps et le calendrier à la base de l’année 1883.

Le Sud-Kongo est redevenu Souverain de droit les 7 Juin 2020 et 21 Mars 2021. Il faut maintenant que le Sud-Kongo redevienne souverain de fait.

Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation générale, à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d’occupation de nos terres ancestrales redevenues souveraines et la mise en place effective de la FÉDÉRATION DU SUD-KONGO.

Vu que le Sud-Kongo a toujours existé et ça même avant la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU);

Vu que l’entité Congo est membre de la Communauté instituée par la Constitution de 1958 (de la 5 eme République Française ) et de fait, est soumise à l’autorité du Président Français, qui à son tour a installé son mercenaire (Sassou Nguesso Denis), le PCT et les Mbochis comme les barbouzes de cette entité;

Vu que Mr Sassou Nguesso Denis, les Mbochis et les Congolais du Nord n’existaient pas au Sud-Kongo lors de la signature des 289 traités et accords coloniaux (1883 et 1899) entre les quatre chefs de mission européenne et nos ancêtres;

Vu que le Sud-Kongo était un élément essentiel de l’entité Congo;

Vu que le Sud-Kongo a fourni des ressources, des idées, des emplois et, oui, des centaines de milliards de dollars à l’entité Congo;

Vu que les centaines de milliards de dollars fournis à l’entité Congo n’ont jamais profité aux populations du Sud-Kongo;

Vu que la souveraineté effective et irreversible du Pool et de la Vallée du Niari (Bouenza, Lékoumou et Niari) avait été déclarée le 21 Mars 2021;

Vu que la souveraineté effective et irreversible du Royaume de Loango avait été déclarée le 7 Juin 2020;

Vu que les mbochis et la France ont imposé la colonisation intérieure sur l’ensemble des territoires et populations du Sud-Kongo;

Vu que les terres du Sud-Kongo sont vendues à grande échelle par les mbochis et les nordistes;

Vu que les ressources naturelles du Sud-Kongo sont pillées par les mbochis et les nordistes;

Vu que les populations au Sud-Kongo sont massacrées par les mbochis et les nordistes;

Vu le danger le plus criard ressortant de la constitution du 25 Octobre 2015 de l’entité Congo, dans ses articles criminogènes (10) et (96) institutionalisant le crime au sommet de l’entité Congo;

Vu le lourd endettement de l’entité Congo par les mbochis, les nordistes, le PCT et Mr Sassou Nguesso Denis;

Vu la banqueroute économique de l’entité Congo, les detourements des fonds publics et biens, la corruption, la fraude des Mbochis, des nordistes, le PCT et Mr Sassou Nguesso Denis;

Il est temps pour les Kongolais du Sud de défendre ardemment leur propre avenir et de chercher, dans la mesure du possible, à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la FÉDÉRATION DU SUD-KONGO constituée des territoires souverains du Royaume de Loango, de la Vallée du Niari (Bouenza, Lékoumou et Niari) et du Pool.

L’utilisation judicieuse et délibérée de ces pouvoirs aidera le Sud-Kongo à bâtir un avenir plus sûr, plus fort et plus prospère.

Sous le titre ‘‘Un Nouvel Agenda Pour Le Sud-Kongo’’, nous proposons que notre FÉDÉRATION DU SUD-KONGO se concrétise le plus rapidement possible.

Il est impératif que les Kongolais du Sud prennent cette initiative afin de construire des glissières de sécurité autour du Sud-Kongo et de mettre fin, de façon ferme et définitive, à la folie meurtrière venue de l’extérieur , notamment du nord-Congo, qui l’histoire l’a prouvé n’est que l’instrument répressif de l’État français.

En signant cette pétition Vous:

Appuyez et soutenez l’action qui consiste à chasser les forces d’occupation sur les terres et territoires du Sud-Kongo; Approuvez la démarche de la création de la FÉDÉRATION DU SUD-KONGO; Donnez votre approbation au Comité Pour la FÉDÉRATION DU SUD-KONGO (CFSK) regroupant l’organisation Kongo-Debout (des filles et fils des territoires Souverains du Pool et la Vallée du Niari) et des filles et fils du Royaume de Loango Souverain et Insoumis afin qu’il cherche des partenaires qui nous aideront à accomplir cet objectif; Acceptez que le Comité Pour la FÉDÉRATION DU SUD-KONGO (CFSK) regroupant l’organisation Kongo-Debout (des filles et fils des territoires Souverains du Pool et la Vallée du Niari) et des filles et fils du Royaume de Loango Souverain et Insoumis soit votre porte-parole devant toutes institutions Internationales et partenaires; Protégez les populations du Sud-Kongo; Protégez les terres du Sud-Kongo; Protégez les ressources naturelles du Sud-Kongo; Êtes d’accord que la cohabitation est devenue impossible avec les mbochis et autres peuples vivants au Nord de l’entité Congo;

Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande FÉDÉRATION DU SUD-KONGO

Date limite pour la Signature: Le 17 Juillet 2021

Nombre requis de Signatures: Minimum 500 000