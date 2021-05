LE PRINTEMPS MALIEN DU COLONEL ASSIMI GOITA OU L’ÉMANCIPATION IRRÉVERSIBLE DES PEUPLES AFRICAINS

Les médias occidentaux qui nous abreuvent d’informations africaines passent le plus de leur temps à déformer la réalité, à faire parler des africains immatures dont nous voyons l’incohérence d’analyse. Quant à l’Union Africaine, la CEDEAO et consort, ces organisations sont devenues des véritables trophées pour la France néocoloniale et l’Occident, leurs animateurs agissant sans gêne en « nègre de maison » contre les intérêts de leurs peuples.

A quoi ressemble le théâtre malien ?

1 – L’occupation du nord Mali par l’armée française.

2 – La mise sous tutelle des Présidents indignes de leurs peuples comme IBK et Bah Ndaw par la France

3 – La convoitise des richesses du sous-sol malien.

4 – La révolte de la société civile, le relais au sein de l’armée Malienne.

5 – Le veto Russe et les enjeux du moment.

6 – La fédération des énergies en faveur du Mali

1- L’occupation du nord Mali par l’armée Française est un faux prétexte.

Le bombardement de la Lybie, l’assassinat du Colonel Kadhafi par Nicolas Sarkozy et l’Otan ont ébranlé l’état Libyen. Les armes livrées aux rebelles libyens sont les mêmes utilisées par les djihadistes qui sèment la désolation au Sahel.

Cela fait plus de huit ans que l’armée française fait du surplace sans jamais vaincre les djihadistes. La vérité est ailleurs, il s’agit d’une manœuvre françafricaine destinée à mettre le Mali sous une coupe réglée.

2- La mise sous tutelle de l’ex-président Ibrahim Boubakar Kéita par l’Élysée a favorisé le coup de force d’août 2020 par par Assimi Goita et ses hommes en installant Bah Ndaw qui a été très vite récupéré par le système français. Il aurait livré à Emmanuel Macron lors du dernier sommet sur le financement des économies africaines, des informations sensibles sur la réorganisation de l’armée malienne sur des contrats en cours avec la puissance Russe que Paris réprouve.

En réalité, Bah Ndaw est récupéré par le club des dictateurs d’Afrique de l’ouest dont Alassane Ouattara est le maître d’ouvrage. Tout ceci, un petit mois seulement après que le président français ait reconnu sous le soleil accablant de Ndjamena la junte militaire qui a écrasé sous leurs pieds au prix d’une sévère répression, la constitution Tchadienne après le décès d’Idriss Deby Itno.

La France s’évertue à incriminer le Colonel Assimi Goita, cet officier patriote qui n’a fait que voler au secours de la société civile malienne.

La CEDEAO et l’UA qui sont devenus des auxiliaires ou simple caisse de résonance de la diplomatie élyséenne tournent au ridicule devant les opinions africaines, désormais éveillées au regard de la soumission des peuples africains à l’établissement françafricain de triste renommée.

Face au mépris et au désespoir du pouvoir français, le colonel Assimi Goita a intérêt à imposer la fermeté, suspendre au besoin la participation du Mali de l’UA et la CEDEAO ces structures bancales qui sont vidées de leur contenu par le maître français, qui réalise aujourd’hui que la tournure des événements est un échec cuisant pour la clique des dirigeants qui passent le plus de leur temps à recevoir des ordres de Paris et Washington. Toutes les bonnes volontés du Mali doivent œuvrer pour la réussite de l’ouvrage de rupture avec la France que prône le Colonel éclairé Assimi Goita qui emporte notre admiration.

3- Les richesses du sous-sol Malien est le véritable enjeu avec pour cause principale de l’agitation des autorités françaises qui font du Mali une précieuse réserve de matières premières (l’or, le manganèse, le pétrole, l’uranium).

La France qui doit son rang de moyenne puissance mondiale grâce aux minerais de l’Afrique veut comme par le passé les prendre gratuitement, laisser les africains comme jadis dans la misère. Cette fois le jeu est à découvert. Il reviendra aux autorités conscientes de mettre ces matières premières au service du développement, au diable cet occident prédateur.

4- La société civile Malienne doit comprendre l’intérêt de porter un éclairage instructif au profit de l’instruction du peuple du Mali. Que jeunes, adultes et personnes âgées comprennent la vertu de s’auto-déterminer, de ne plus accepter à la tête du Mali, les valets locaux de la « françafrique » déstabilisatrice du progrès. La France par le passé à fait assassiner ou fomenter des coups d’état pour se débarrasser des hommes d’état réellement intègres au service de leur peuple, pour laisser prospérer des dictatures qui étouffent tout élan de développement en Afrique francophone.

L’œuvre de conscientisation de l’armée par le colonel Assimi Goita mérite de constituer un bouclier indispensable pour barrer définitivement la route aux manœuvres de récupération françaises comme nous l’observons en RCA avec la complicité de François Bozize sous l’égide du dictateur Sassou-NGuesso, décidé de s’inscrire en véritable vassal des intérêts français.

5- La Russie a brandi son veto aux Nations Unies en faveur du colonel Assimi Goita et ses hommes. Elle est entrain de sauver la RCA des griffes du monstre français. Loin d’être une opération de séduction, la Russie amorce une autre vision pour les peuples africains dont la méchanceté de la France a planifié un cycle de précarité, de dépendance pour une éternité.

La fédération de Russie n’a pas un passé colonialiste en Afrique, elle n’est pas liée à la traite des noirs, ces sentiments sont différents. La Russie souhaite une coopération différente dans le respect des intérêts réciproques. Ce n’est pas un vent de naïveté mais elle a intérêt à le faire. Deuxième puissance militaire du monde à côté des USA, la Russie dispose des arguments pour faire reculer la France et ses bases militaires implantées en Afrique francophone notamment.

6- La fédération de toutes les énergies panafricaines y compris des Diasporas en faveur du Mali, doit être un impératif, les occidentaux n’hésitant pas devant leurs intérêts à perpétrer des dommages d’autres peuples pour assurer leur destin.

Les américains ont expulsé par le crime les indiens pour occuper leur espace, le travail gratuit de l’homme noir esclave a érigé les USA au rang actuel. Les richesses de la France venant essentiellement des pillages opérés en Afrique.

Le temps est venu pour nous africain de poser les bonnes questions, apporter des réponses par l’action.

Que la RCA, le Mali quittent définitivement le pré-carré français, une initiative louable nourrie d’engagement.

J’ai dit

MOUSSI-MASSA

Diffusé le 31 mai 2021, par www.congo-liberty.com