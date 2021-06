Parfait Kolelas ou la victime expiatoire d’un système !

Par David Londi

Pendant ces années de plomb que vit le Congo, une violence brutale, permanente et silencieuse règne dans le pays, par le biais de la généralisation de la « disparition forcée » du paysage de la politique ou de la vie tout court des femmes et des hommes qui osent se mettre en travers du système. Cette méthodologie criminelle se cristallise en une multitude de stratégies mises en œuvre par le système Sassou : exécutions sommaires, empoisonnements et emprisonnements arbitraires cachée derrière une dictature maquillée en démocratie.

Le Congo, où sévit une violence politique d’un gouvernement dictatorial, est entré dans la période la plus sombre de son Histoire à partir de 1977 avec l’assassinat, pour la première fois dans ce pays, d’un Président en exercice et d’un Cardinal, premier pays d’Afrique à avoir assassiné un Cardinal. Pendant tout ce temps, le pays vit sous le joug d’une dictature ethno-militaire dont les méthodes, plus totalitaires que jamais, vont laisser une marque indélébile dans l’imaginaire collectif du pays. Sous le joug du terrorisme d’État, les forces répressives s’octroient les pleins pouvoirs jusqu’à brûler une région entière sans que le ciel ne leur tombe sur la tête, disent-ils, et à exécuter des interpellés en pleine rue.

Les forces répressives entreprennent de semer la terreur pour pouvoir contrôler la société civile. En cela elles sont aidées par les chefs de quartier, bloc, maires et tous les collaborateurs qui sont les véritables yeux et oreilles du système. Le gouvernement estime que tous ses ennemis potentiels doivent disparaître. La traque des opposants véritables et résolus devient particulièrement acharnée. Mais la psychose d’un éventuel soulèvement populaire ne connaît aucune limite : aux yeux du système, n’importe quel individu peut représenter un ennemi interne potentiel, sans nécessairement avoir d’activité politique connue. Sans distinction d’âge, de sexe ou encore d’activité professionnelle.

Tout au long de ces années de plomb, les forces répressives, afin que leurs agissements n’alertent ni la communauté internationale ni les organisations de défense des droits de l’homme, font régner dans le pays une violence souterraine, clandestine, officieuse, silencieuse et s’abritent derrière une Constitution criminogène (Art. 96) habillée des habits de la démocratie. Et ce, par la généralisation de la disparition forcée des opposants par des emprisonnements arbitraires, empoisonnements ou suicides assistés. Cette méthodologie criminelle se cristallise en une multitude de mécanismes minutieusement calculés, prémédités, semblables aux rouages d’une horloge, grâce auxquels les forces répressives font régner la désinformation et l’impunité pour mieux paralyser la société congolaise dans son ensemble.

La disparition forcée est la quintessence du terrorisme d’État. Elle constitue son illustration la plus sombre, mais aussi la plus complexe, dans la mesure où il s’agit d’un plan d’extermination massif, planifié et prémédité, réunissant en soi une multiplicité de crimes.

Ainsi, la disparition forcée de personnes remet profondément en question le rôle de l’État. L’État, en théorie garant de l’ordre social, devient le responsable silencieux de crimes de masse. C’est en ce sens que les Nations Unies ont insisté sur le fait que les délits de disparition forcée « affectent les valeurs les plus profondes de toute société respectueuse de la primauté du droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que leur pratique systématique constitue un crime contre l’Humanité». C’est ainsi que le dossier des « Disparus du Beach » restera toujours inextinguible auprès des tribunaux internationaux quelles que soient les gesticulations du système. Cette méthodologie contribue à alimenter un climat constant de terreur et à déchirer peu à peu le tissu social du peuple.

L’objectif des forces répressives est d’agir sans témoins, ou le moins possible : ceux qui, d’aventure, assistent à des enlèvements ou à des actes de violence de la part des forces répressives sont eux aussi systématiquement menacés de mort ou emprisonnés. Afin d’opérer dans une plus grande clandestinité, les enlèvements se produisent la plupart du temps à des heures très tardives, au petit matin ou de nuit. Les cibles sont enlevées à leur domicile, sur la voie publique, sur leur lieu de travail, ou encore leur lieu d’étude.

Les forces répressives sont systématiquement en possession de tout un arsenal au moment des enlèvements, et armées de façon disproportionnée par rapport à la dangerosité supposée de leur(s) victime(s) quand leurs suspects, le plus souvent, ne possèdent pas d’armes. Cette démesure dans l’armement a évidemment pour objet de terroriser les proches ou la famille des victimes, ainsi que l’ensemble du voisinage. À l’issue des arrestations ou des actions répressives, le quartier se retrouve généralement sous un climat de peur et les populations subissent une atomisation dans l’obsession d’étendre la répression et d’anéantir, peu à peu, toute forme de résistance politique.

Les informations relatives aux enlèvements et à la répression sont totalement contrôlées par les autorités et par les médias de l’Etat. Une stratégie qui contribue très fortement à la stigmatisation des victimes et de leurs familles par une distorsion de l’information dans les médias publics. De nombreuses campagnes médiatiques tendent en effet à « montrer du doigt » les disparus, tout en entretenant un climat d’incertitude à leur sujet ou en organisant des procès truqués. Les forces répressives répandent différents discours de propagande par le biais de la presse, des réseaux sociaux ou encore de la télévision, et insinuent que c’est »parce qu’ils le méritent » que certains citoyens disparaissent, quand il n’arrive rien à ceux qui »se tiennent tranquilles ». Cette politique de désinformation a un impact très fort sur l’ensemble de la société : elle entretient une atmosphère de peur, de silence et d’incertitude ; elle vise également la subjectivité des individus en véhiculant un discours qui banalise une violence bien réelle.

Les tortionnaires des centres clandestins repoussent les limites de l’humanité jusque dans ses tréfonds, dans le but de briser physiquement et psychologiquement leurs victimes. Le quotidien des centres clandestins se décline ainsi en une multitude de stratégies visant à créer chez les détenus un profond sentiment de défaite, tant sur le plan politique que sur le plan personnel, à détruire leur individualité et leur identité toute entière. Humiliations, isolement, hygiène déplorable, violences, tout est mis en œuvre pour que les détenus ne se sentent plus comme des personnes à part entière dès qu’ils se retrouvent à la merci des forces répressives. Le cas le plus frappant, c’est l’image effrayante du dos lacéré de notre compatriote Kala Kala.

C’est dans ce contexte de violence politique et sécuritaire qu’est intervenue la mort de notre compatriote Guy Brice Parfait Kolelas alors qu’il venait de subir des menaces de mort de la part de l’un des caciques du pouvoir, Ayessa. Toute une stratégie de communication montée par le système insiste sur le fait que celui-ci est décédé de la COVID-19. Le lien de causalité ne peut-il pas être établi entre les menaces d’Ayessa et sa mort ? Cette affirmation soulève donc des zones d’ombre qui doivent nous pousser, connaissant le contexte décrit plus haut, à nous lancer dans une recherche de la vérité décisive et résolue que l’on ait désapprouvé la stratégie de Kolelas ou pas. Tout démocrate doit être sensible à cette situation dans un système où les opposants gênants sont systématiquement soit emprisonnés soit éliminés physiquement par tous les moyens. Une loi, non écrite en France, interdit l’autopsie d’un mort de Covid-19 et généralement inhumé dans la foulée. Pourquoi Guy Brice Parfait Kolelas a subi une autopsie et se trouve-t-il toujours dans les locaux de l’institut médico-légal de Bobigny, 2 mois après sa mort ? Pourquoi l’avoir fait voyager dans des conditions rocambolesques dans un avion non médicalisé alors que l’on était en situation d’urgence absolue ? Pourquoi une commission d’enquête n’a-t-elle pas été ouverte sur sa prise en charge au Congo alors que c’était une personnalité politique de premier plan dans ce pays ? Que s’est-il passé entre le moment du diagnostic et la décision de l’évacuer vers la France ? Nous avons tous vu les précautions prises par les autorités médicales françaises pour transporter les malades atteints de Covid dans les TGV ou avions. Pourquoi autant de pression autour de la famille pour vite l’inhumer ou le rapatrier quand une partie de la famille est dans la quête de la Vérité sur sa mort ? N’a-t-on pas vu le cas d’Adama Traoré dans lequel des expertises indépendantes ont contredit le rapport d’autopsie officiel ? Pourquoi l’avocat, Me Bourdon, s’est-il dessaisi du dossier alors que tant de zones d’ombre persistent ? N’est-ce pas l’itinéraire d’une mort suspecte ? Sur quoi peut-on se baser pour affirmer que le processus de prélèvement d’échantillons ayant servi à l’autopsie a-t-il été transparent de bout-en-bout ? Pour faire triompher la Vérité, une partie de la famille et le Collectif « Vérité pour Pako » ont la légitimité de faire triompher la Vérité quelle qu’en soit l’issue. L’apaisement de la famille, des militants et des démocrates ne pourra se faire qu’à ce prix. Assistera-t-on un enterrement royal du dossier pour raison d’état en France ? On dit souvent que « Toute Vérité n’est pas bonne à dire » mais celle-ci engage tout un processus de démocratisation au Congo. A toutes celles et tous ceux qui s’agitent dans l’ombre pour empêcher la manifestation de la Vérité, instrumentalisés par le système, je voudrais dire qu’à la manifestation de la Vérité, si elle révèle qu’il a été empoisonné, les populations vous tiendront pour complices d’assassinat de leur leader et leur vengeance risque d’être féroce.

