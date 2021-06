L’Afrique subsaharienne francophone ne comprend rien à la « diplomatie étatique » de la France

Le cas du Mali et l’injonction pour une démocratie du président Macron au nouveau président malien Assimi Goïta

Depuis les Capétiens et surtout depuis le Cardinal De Richelieu jusqu’à nos jours la diplomatie française reconnaît les Etats et non les régimes démocratiques. Les populations et les oppositions africaines, pas très au courant de l’histoire politique et diplomatique française, se sont accrochées à la fausse promesse de démocratisation des régimes politiques africains. Elles ont été trahies car il nous manque un regard distancié, historique et critique sur la vraie face des relations politiques entre la France et ses anciennes colonies. Les faits historiques sont là. On retient uniquement les actions dévastatrices des politiques françaises en Afrique depuis l’esclavage à nos jours. C’est une vérité.

On ne comprend pas toujours les fondements réels de cette diplomatie qui relient le Cardinal De Richelieu au président Macron. Pour la France et après la seconde guerre mondiale, on traite avec tous les Etats sans tenir compte des régimes politiques démocratiques ou non dans ces Etats. Il en a été ainsi des relations avec Staline de l’URSS, avec certaines dictatures d’Amérique du sud et surtout avec le régime d’apartheid d’Afrique du sud. Il faut que les Africains fréquentent un peu plus l’histoire politique et diplomatique de ce pays dans lequel nous vivons, à savoir la France, depuis 1789 à nos jours.

On comprend mieux pourquoi la France n’a pas d’état d’âme. La France se présente comme un pays des droits de l’homme et non, paradoxalement, des droits humains et de la personne ; car, sans le dire, c’est la raison d’État qui l’emporte sur la raison politique, Vous comprenez mieux pourquoi, quels que soient les régimes qui changent en France (gauche, droite, centre), c’est toujours la raison d’État qui l’emporte et, depuis la colonisation, les grandes compagnies concessionnaires françaises, comme la CFAO et la SCKN, ont toujours eu raison. Aujourd’hui c’est TOTAL, VEOLIA, etc. qui auront encore raison dans l’Afrique moderne car nous manquons d’historiens formés à l’histoire économique et contemporaine capables de mettre sur la table des pratiques que certains caractérisent de façon compassionnelle comme la marque de l’esclavage permanent de l’Afrique.

Le cas du Mali et la non prise en compte des injonctions du président Macron par le président Assimi Goïta

Le deuxième coup d’État du colonel Goïta n’a pas plu au président Macron qui a demandé aux dirigeants maliens de revenir à un régime civil et démocratique, comme s’il y avait toujours un lien entre démocratie et appartenance des gouvernants civils à un modèle démocratique. Ce qui dérange ici le président Macron, c’est que Goïta, actuel président du Mali, reprend le principe séculaire français de la raison d’État par rapport au régime politique. La raison d’État a prévalu au Tchad sans problème, avec la suspension de toutes les institutions dites démocratiques ; les fils Deby recontrôlent le pouvoir avec la bénédiction de la France. En revanche, on oblige Goïta de revenir à un modèle démocratique dont les membres seraient pilotés en sous-main par Paris.

Nous sommes au cœur d’une géopolitique hypocrites des territoires qui commence à devenir complexe dans cette partie du Sahel. Le gouvernement du président Goïta veut négocier avec certains djihadistes. La France lui refuse ce type de deal car elle veut choisir les interlocuteurs. Elle a mis en œuvre la menace concernant la suspension des manœuvres communes avec la force malienne. La Russie est présente en Centrafrique, Goïta a été formé en partie en Russie et la France a peur que Goïta introduise la Russie dans le jeu sahélien. Goïta doit rester vigilant s’il veut garder le cap pour son pays à tout point de vue.

Il y a des manœuvres communes entre le Maroc et les Etats Unis. Le Sahel devient un bourbier militaire. La France sait que la victoire militaire est impossible sur les djihadistes. Il faut une solution politique et, au nom de la raison d’État qui structure sa diplomatie faussement démocratique en direction de l’Afrique, la France veut être au cœur des pourparlers politiques et militaires dans cette région explosive saharo-sahélienne dont le futur semble sombre.

Lucien PAMBOU

