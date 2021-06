Ceux qui, à tort ou à raison voyaient en Makosso, en raison de son âge (56 ans) être un « bâtisseur de cathédrale », viennent de prendre une bonne claque.

Né Anatole Makosso, Collinet n’est qu’un ajout fantaisiste du jeune Makosso, fasciné par le talent d’un journaliste américain, Collinet, dont il avait adopté le patronyme.

Dans les jupons de madame Antoinette Tchibota (épouse Sassou-Nguesso) depuis 1990 dont il fut directeur de cabinet, il doit sa nomination à ce poste par le fait de la princesse.

L’empereur Sassou Denis himself, qui ne parle correctement aucune langue vernaculaire du Congo(lingala et kikongo), ce qui prouve son mépris pour notre pays, disait ceci, pour exécuter les injonctions de son épouse lors d’un meeting à Pointe-Noire:

« Mpimpa nionso, kuna na Brazzaville, nkénto ya munu, ké zonzaka na munu, ngué faut ngué sala mambu yayi »(Toutes les nuits à Brazzaville, mon épouse me dit de faire telle chose).

Après avoir siphonné les finances publiques par le biais de Congo Assistance, détruit l’enseignement primaire et secondaire dont il a eu la charge de 2016 à 2021, Anatole Makosso ne sert que de marche-pied au fils de l’empereur, Kiki Sassou, pour succéder à son pater. Comme ses prédécesseurs, Makosso finira dans les poubelles de l’Alima.

Ce scénario qui se dessine sous nos yeux est connu. L’exemple gabonais en est l’illustration. Les gesticulations de Makosso qui, pour essayer de noyer le poisson de l’entrée au gouvernement du fils du tyran qui est traqué par la justice française et américaine, en mettant en avant, sur les antennes de RFI (10 juin 2021) l’article 15 de la Constitution est à la fois ridicule et pathétique.

Mettre en avant de cette manière la Constitution congolaise est intellectuellement malhonnête. Sortir de sa poche l’article d’un chiffon qui est piétiné par l’empereur pour tenter de justifier l’injustifiable est insupportable. Et que dire de l’article 70 de ce chiffon pendant que nous y sommes ? Cette interprétation à géométrie variable est une pure escroquerie.

A la tête d’un cartel et non d’un gouvernement, cette association de voyous n’a qu’un but : maximiser leurs profits au détriment de la population qui croupit dans la misère.

Mais, quelles que soient les gesticulations de Makosso, de l’empereur et du PCT, ce système est dos au mur. Le Congo, nonobstant les dénégations du pauvre Makosso, est empêtré dans des difficultés financières insurmontables. La dette du Congo est insoutenable, dixit le FMI. Autrement dit, en renvoyant aux calendes grecques l’application des 48 mesures imposées par le FMI, le Congo, Etat-voyou, n’est plus crédible vis-à-vis de ses créanciers.

Au lieu d’endetter indéfiniment le pays, d’hypothéquer l’avenir des générations futures pour lesquelles l’empereur et les siens ont volé 14. 000 milliards de CFA, il serait prudent que cette association de malfaiteurs en bande organisée rapatrie l’argent volé qui dort dans les paradis fiscaux. Cela permettra de désendetter en tout ou partie le pays, de permettre aux retraités qui sont maltraités de percevoir leurs retraites, aux étudiants de retrouver un peu de dignité, et accessoirement d’investir dans des projets d’avenir.

En maniant la langue de bois comme il le fait, Makosso ne fait qu’apporter de l’eau au moulin à l’œuvre destructrice du Congo par l’empereur. En acceptant de donner ce coup de grâce, en refusant d’écouter ce cri de détresse d’enfants, d’hommes et de femmes qui meurent chaque jour, Makosso fait preuve d’un cynisme innommable.

Il revient donc aux Congolais de s’organiser sérieusement. De passer de la parole aux actes. D’avoir des réseaux et de l’argent pour financer la lutte. De tout faire, avant qu’il ne soit trop tard. De libérer par la force le général Mokoko, capable aujourd’hui de rassembler ce qui est épars. Sinon, après la tyrannie du père, nous subirons les foudres du fils. Si on reste passifs, le Congo, prédisait André Milongo, subira le sort de Haïti.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 12 juin 2021, par www.congo-liberty.com