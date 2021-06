CONGO LIBERTY encore attaqué par des pirates et hackers !

Très Chers Lecteurs et compatriotes, après la procédure judiciaire abusive de Vangsy Goma (petit-fils d’Antoinette Sassou-NGuesso) et en suspens au Tribunal de Paris, votre site congo-liberty.com est actuellement victime de hackers qui redirigent vos requêtes « Congo-Liberty », par exemple sur Google, directement sur des sites de pharmacies en ligne qui proposent du Cialis et du Viagra.

Nous tentons de trouver une solution à ces attaques. Le problème est que cela nécessite des moyens financiers qui nous font actuellement défaut.

Il est cependant possible d’accéder au site en contournant les requêtes d’articles précis. Vous arrivez alors sans problème sur la page d’accueil.

Nous vous demandons d’être patients. Nous faisons de notre mieux pour régler au plus vite cette très désagréable situation.

Mingwa BIANGO

minguabiango@gmail.com

Fondateur de congo-liberty.com

Diffusé le 27 juin 2021, par www.congo-liberty.com