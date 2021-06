L’escroquerie du concept du partenariat public-privé par Kiki Nguesso

Si un Homme se construit par l’éducation et la culture, Kiki, son pater de tyran et sa fratrie se sont construits par l’esbrouffe.

Dans l’Etat-cartel des Nguesso et associés, toute contradiction qui par essence fait jaillir la lumière, est considérée comme une atteinte à la sûreté de l’Etat, passible d’une peine de prison de vingt ans, prononcée par le président de leur cour des criminels.

Alors que le stratagème mis en place par l’empereur-tyran de céder son fauteuil à son rejeton se voit comme le nez au milieu de la figure, ce dernier (Kiki), depuis son entrée au gouvernement au poste de ministre chargé de la promotion du partenariat public-privé, multiplie les rencontres et les déclarations.

Mais, toute sa logorrhée n’a rien à voir avec les fondamentaux du concept du partenariat public-privé. Elle ressemble, ni plus, ni moins, à de la fausse monnaie.

« L’homme qui détient une mauvaise information prend toujours une mauvaise décision », écrivait Colbert.

Ainsi, à l’occasion d’une « prise de contact » avec les acteurs économiques, s’il en existe encore dans un Congo en faillite, Kiki le faussaire, a appelé « les opérateurs nationaux et étrangers à diversifier leurs investissements dans le pays qui reste largement dépendant du pétrole ».

Il poursuit sa falsification en ces termes : « La coopération et le partenariat seront au cœur de notre engagement, dit-il. Je vous invite désormais à aller plus loin dans vos investissements, en diversifiant vos activités. Et il apparaît clairement, aujourd’hui, que les partenariats public-privé s’imposent, non seulement dans le cadre de la performance de notre administration publique, mais aussi et surtout pour contribuer fortement à rendre notre économie beaucoup plus résiliente, car nos déséquilibres macro-économiques commandent que nous fassions désormais autrement ».

Comme son père, Kiki Nguesso lit un texte écrit au coin d’une table par un valet qui est aux antipodes du concept même du partenariat public-public.

Créé par l’ordonnance du 17 juin 2004, le partenariat public-privé est un contrat administratif par lequel l’Etat ou une autorité publique confie à un prestataire privé la gestion et le financement d’équipements, d’ouvrages ou leur construction permettant d’assurer un service public.

En faillite et dos au mur, décrédibilisé par tous les créanciers même chinois, et nonobstant leurs gesticulations, l’Etat congolais n’a pas les moyens de promouvoir le partenariat public-privé. Fermez le ban.

La curiosité intellectuelle élémentaire aurait voulu que Kiki Nguesso consulte a minima Wikipédia. Il se serait rendu compte de sa bêtise.

Mais, dans un pays dans lequel son père a sciemment tué l’éducation, en sacrifiant des pans entiers d’une jeunesse condamnée à ne vivre que d’expédients, son tyran de père n’a pas eu non plus le reflexe du « bon père » de faire-faire une bonne formation avec l’argent du contribuable congolais à son fils.

Si les chiens ne font pas les chats, il est à croire que la bêtise est congénitale dans la famille Nguesso.

Le contrat de partenariat public-privé fixe les missions du marché de partenariat avec le prestataire privé qui peuvent être : la construction, la transformation, l’entretien, la maintenance, la gestion d’ouvrages d’équipements ou de construction. Le prestataire privé, à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, est rémunéré en contrepartie par l’autorité publique durant toute la durée du contrat.

Trois conditions sont nécessaires à la réalisation d’un contrat de partenariat public-privé :

1) L’investissement doit présenter un caractère urgent ;

2) La réalisation du projet nécessite l’intervention d’un partenaire privé qualifié ;

3) Le recours à un partenariat public-privé doit présenter plus d’avantages que le recours à un contrat public.

Au grand dam de Kiki Nguesso, son blabla n’est que de l’esbrouffe. En voulant faire de l’impressionnisme, celui qui a asséché les finances de la SNPC se mélange les pinceaux. Son laïus est aux antipodes du concept qu’il galvaude sans sourciller. En voulant faire de l’esprit, le fils de l’empereur-tyran est hors sujet.

Kiki Nguesso ferait mieux de s’inspirer de ce que disait Pierre Desproges :

« Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet ».

« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ». Les congolais sont avertis de cet imposteur propre sur lui qui s’apprête à prendre les rênes du pays. Il a l’air honnête, mais quand il te serre la main, tu as intérêt à recompter tes doigts.

Le Congo est à la croisée des chemins. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Soit nous nous lever tous comme un seul Homme pour libérer le pays du joug de la famille Nguesso, soit nous serons tous condamnés à subir.

Comme son père, Kiki Nguesso est un homme sans culture qui ressemble à un zèbre sans rayures. La démonstration vient d’être faite à travers ses approximations et ses errements du porte-feuille qu’il occupe par effraction, et qui ne lui sert que de marche-pied pour succéder à son père.

N’oublions pas que « les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux : levons-nous ! », disait avec force Colbert.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 29 juin 2021, par www.congo-liberty.com