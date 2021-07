Lettre de Yakamambu sur l’impraticabilité des routes à Brazzaville.

Nous sommes à la fin de la grande saison des pluies. Un jour sur deux, il pleuvait abondamment à Brazza-la-verte. Après la pluie, les rues et les ave­nues, même celles qui sont bitumées, regorgent, en plus de nids de poule, de mares d’eau, on di­rait plutôt de lacs. Pour les éviter, les chauffeurs, les cyclistes et les piétons se disputent les minces bandes de bitume. Aux heures de pointe, rouler en voiture devient infernal. A tel point que les véhi­cules roulent au ralenti, parechoc contre parechoc. Ce qui, évidemment, provoque des embouteillages monstres. C’est le cas au Pont du Djoué, sur lequel s’entassent des véhicules de tout acabit, à cause, d’une part, des ralentisseurs qui sont plutôt des dos d’éléphants et d’autre part de ces mares d’eau et nids de poules qui se forment à l’entrée et à la sortie dudit pont.

A cette allure, Yakamambu qui passe par là, tous les jours, a peur que le Pont du Djoué ne s’écroule, comme le pont de Gênes, en Italie. Les autorités municipales attendraient-elles un drame de ce genre, pour pouvoir boucher et réparer tous ces nids de poule et tous ces trous ?

Yakamambu ne comprend pas pourquoi, justement, les autorités municipales ne réagissent pas aussi­tôt qu’apparait un trou sur la chaussée? Pourquoi attendent-elles que le trou devienne béant, pour réagir ?

Brazza-la-verte patauge dans l’eau quand il pleut. D’ici qu’elle devienne la Venise du Congo où les gens useraient non pas de gondoles comme en Ita­lie, mais de pirogues et d’autres canots de fortune, il n’y a qu’un pas.Yakamambu invoque matin, midi et soir Saint-Maurice, l’intercesseur contre les incen­dies et les inondations, pour que Brazza-la-verte soit épargnée et reste toujours une ville rayonnante et ne devienne pas Brazzaville-Venise, Brazzaville l’aquatique ou Brazzaville sur les eaux. Heureu­sement que nous entrons maintenant en saison sèche, quelques semaines de répit, avant le retour de la grande saison des pluies. Aurevoir et à bientôt !

DIAG LEMBA

Diffusé le 02 juillet 2017, par www.congo-liberty.com