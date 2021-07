Pays francophones d’Afrique: arrêtons de bavarder, le temps est venu de passer à l’action dans tous les domaines, surtout économique

Par Lucien PAMBOU

L’Afrique francophone est mal née parce qu’elle est le résultat de tous les maux des désaccords du monde occidental. De l’esclavage à la colonisation, en passant par la conférence de Berlin (partage de l’Afrique entre les nations européennes influentes, Allemagne, France, Royaume Uni), le mal de l’Afrique est la transmission inactive de la notion d’État née de la conférence de Westphalie en 1648 qui crée la notion d’État pour aller vers celle de Nation. Le concept de démocratie en 1648 est complètement absent pour les pays européens qui souhaitent d’abord unifier les territoires sous l’emprise de gouvernements, qu’ils fussent protestants ou catholiques.

La démocratie est consubstantielle de la notion de Nation. Le problème de l’Afrique, surtout francophone, est sa difficulté à construire un Etat et à arriver vers une Nation, notion beaucoup plus sociologique articulée autour des clans, des tribus, des lignages, alors que la notion d’État est un concept juridique. La France pour ses colonies a résolu le problème en parlant de l’Etat-Nation avec Ernest Renan. Ernest Renan a fait remarquer que la notion de Nation est complexe car elle est discutable et que l’État en s’appropriant celle-ci résout le problème de l’identité des populations diverses; or la question demeure fondamentale pour l’Afrique qui a du mal à construire un Etat réel sans emprunter les modalités institutionnelles de l’ancienne colonie.

Par paresse et par incapacité inventive les Etats d’Afrique francophone sont obligés de faire avec ce qu’ils ont et cela est normal car ses intellectuels, ses professeurs, agrégés CAMES ou non en Sciences politiques, sont incapables de réfléchir sur un modèle institutionnel politique solide de gouvernance étatique. Dans les années 90 on a cru que les intellectuels béninois étaient capables d’impulser un modèle réel et constitutionnel de gouvernance politique mais, très vite, ils sont tombés dans le travers de tous les sachants africains: être proches du pouvoir vaut mieux qu’en être éloignés.

Au moment où j’écris ces lignes, je regarde en même temps la réussite de Sir Branson avec sa navette Virgin Galactic et je mesure l’étendue de ce qu’il reste à l’Afrique francophone pour être elle-même au niveau de la gouvernance. Les sachants africains, moi y compris, sommes tous lâches car nous préservons d’abord nos intérêts personnels et nous parlons au nom d’un peuple invisible et indéfinissable. Qui compose le peuple congolais ? Les tribus, les clans, les étrangers naturalisés ? Je soumets à l’intelligence passive des sachants congolais de décrire avec minutie le peuple congolais sans s’inspirer des lectures faites au cours de leurs séjours à l’étranger. Le concept de peuple est très difficile à analyser. Ce constat étant fait, il nous faut vivre avec la réalité.

Essayons de décrire la réalité actuelle dans les pays africains francophones

1. La plupart des pays africains francophones sont considérés comme instables par la communauté internationale. Cette communauté internationale, qui aide les pratiques de mauvaise gouvernance et de corruption dans les pays africains francophones, considère de façon maladroite que les pays africains sont condamnés au sous-développement s’ils ne changent pas leurs pratiques. La communauté internationale considère que les Africains ne sont pas encore matures dans la gestion de leurs affaires et elle préfère faire confiance à d’anciens présidents longtemps aux affaires qui préservent leurs intérêts.

Nous sommes dans la situation d’une fausse communication qui permet à la communauté internationale de préserver ses intérêts vis à vis des présidents africains aux affaires et de donner des gages d’ouverture aux oppositions africaines hétéroclites et sans réels leaders. On comprend mieux pourquoi certains présidents africains restent aux affaires depuis de nombreuses années. Pourquoi Sassou Nguesso du Congo, Obiang Nguéma de la Guinée équatoriale et Paul Biya du Cameroun restent longtemps au pouvoir ? La réponse est simple: ils ont l’intelligence politique, l’autorité militaire et la connaissance d’une classe politique de leurs pays, plus attirés par la mangeoire que par les idées d’une opposition réelle. Arrêtez s’il vous plaît de pleurer et d’insulter ces chefs d’État qui ont parfaitement compris, avant les dits intellectuels africains, ce que représente la France, ses hommes politiques et ses intellectuels. Les intellectuels africains se font toujours avoir parce que naïfs vis à vis des autorités intellectuelles françaises. On a vu le cas Général Mokoko, comment il s’est fait avoir selon lui par la DST française. Allons à l’essentiel car le tableau peut être noirci davantage.

2. Que faire ?

– Que les présidents qui sont aux affaires en Afrique francophone ouvrent l’espace d’entrepreneuriat à toute leur population, quelles que soient les ethnies et les origines. Malgré la démocratisation des institutions qui concourent à la valorisation des affaires, dans les faits, il est difficile de créer du business si on n’appartient pas à l’ethnie dominante au pouvoir. C’est le cas dans tous les pays francophones d’Afrique et surtout au Congo selon certains hommes d’affaires.

– Il faut que les institutions gouvernementales fassent l’objet d’une restructuration concrète pour permettre à l’État de payer sa dette extérieure et de payer salaires, pensions et retraites pour les populations. La communauté internationale sait que les élections dans les pays africains francophones sont souvent truquées, mais cette communauté est prise à son propre jeu car les présidents élus ne font qu’utiliser les critères dits démocratiques pour arriver et se maintenir à la tête de l’État. Les présidents africains, nourris de la chose politique, sont plus malins que les différents intellectuels qui fonctionnent sur les idées, alors qu’il faut lire des livres pour comparer des expériences. Les intellectuels africains francophones sont coincés. Ils ne peuvent pas ouvertement demander un coup d’État car c’est contre le principe démocratique d’accès au pouvoir. Ils peuvent collaborer avec le pouvoir , mais très vite, s’ils ont une dose d’amour propre, ils se sentiront largement en décalage avec leurs opinions. Certains deviennent des opposants et se mettent à critiquer le pouvoir en attendant mieux au nom de la tribu ou du clan, car la plupart des sachants utilisent l’État comme espace d’enrichissement personnel et non comme point de départ pour aller vers la Nation qui permet, in fine, à la démocratie de s’installer concrètement quoi qu’ils disent car ils sont souvent dans le mensonge et n’ont rien à faire des populations. Les concepts d’État, de Nation, de démocratie ont été vendus généreusement à l’Afrique centrale et francophone pour permettre à la France, Etat déclinant, de continuer à exister et aux Africains francophones de s’auto-reproduire au pouvoir de façon clanique avec la bénédiction de la France. Les chefs d’État africains francophones le savent et ils en profitent largement. La France reste coincée, s’obligeant à donner des gages à contrecœur comme le départ de 2500 hommes de la force Barkhane du Mali.

Nous voici donc au cœur des contradictions de cette Françafrique réseautale mais, en étant pragmatique, on souhaite que les chefs d’État africains francophones au pouvoir ouvrent le territoire à tous leurs compatriotes, même si leurs tribus d’origine ne sont pas au pouvoir. Il y va du développement économique de l’Afrique francophone à petits pas.

