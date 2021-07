Camille Miansoni, Procureur de la République de Brest, est-il une chance pour le Congo ?

Le Tour de France est l’évènement sportif le plus populaire et festif de France. Si l’hirondelle annonce le printemps, le Tour de France annonce la période estivale et les beaux jours.

Après deux années consécutives d’un contexte sanitaire catastrophique, marqué par la pandémie du Covid-19, la 108e édition du Tour de France programmé du 26 juin au 18 juillet 2021 s’annonçait comme celle du renouveau, avec le retour du public sur les routes de la « Grande boucle ». Mais, la première étape de la course cycliste la plus célèbre au monde, fit alors « la Une de tous les médias audiovisuels français », non pas, sur l’étape du jour, mais plutôt sur la chute géante ayant entrainé l’abandon de nombreux cyclistes blessés ; chute provoquée par la pancarte d’une spectatrice qui prit aussitôt la fuite, ouvrant de ce fait, une enquête judiciaire par le Parquet de Brest, d’où le Grand départ avait été lancé.

Faisant partie du patrimoine français, l’opinion publique prit ce fait divers comme un sacrilège, et attendait avec impatience des nouvelles du suspect !

C’est dans ce contexte que Camille Miansoni, Procureur de la République de Brest, avait convoqué la Presse le 2 juillet 2021, pour faire un point sur l’enquête relative à cet incident.

QUI EST CAMILLE MIANSONI ?

Né au Congo-Brazzaville en 1966, il débarque en France avec le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM) de l’université de Brazzaville pour y poursuivre ses études universitaires. Doctorant en droit pénal et sciences criminelles de La Sorbonne, il accède par concours en 1994, au service juridique de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Ensuite, il réussit au concours de la Magistrature, et devient tour à tour magistrat du Parquet, Substitut, Vice-procureur et Procureur de la République.

Avant sa nomination au Parquet de Brest le 1er décembre 2020, Camille Miansoni était Procureur de la République à Mayotte, où l’une de ses principales missions fut la lutte contre l’immigration clandestine. Il est rapidement confronté aux différentes organisations mafieuses et criminelles locales qui mèneront une cabale xénophobe et raciste contre lui. Camille Miansoni recevra à ce sujet, le soutien du Président Emmanuel Macron et du Gouvernement à travers la Ministre de la Justice Nicole Belloubet .

Le Président Emmanuel Macron dont le propos sur les pirogues « Kwasa-Kwasa » en juin 2017 suscita la polémique, renouvela sa confiance au Procureur de la République, Camille Miansoni pour son professionnalisme et son courage, pendant son séjour de travail à Mayotte en octobre 2019.

Camille Miansoni est-il une chance pour la renaissance du Congo-Brazzaville ?

A cette question, tout en souriant, Camille Miansoni répond qu’il suit avec beaucoup d’intérêt l’actualité de son pays d’origine le Congo-Brazzaville. Il embraye avec un extrait du discours du Président Barack Obama prononcé le 11 juillet 2009 à Accra au Ghana « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions », et Camille Miansoni ajoute : « Si à l’aube des indépendances africaines jusque dans les années deux mille, les Africains croyaient en l’homme providentiel, il est stupide de le croire encore aujourd’hui. Le Congo-Brazzaville regorge de ressources humaines compétentes dans tous les domaines d’activités à travers sa Diaspora comprenant d’illustres patriotes comme l’écrivain Alain Mabanckou, le Dr Patrice Ganga Zandzou, ou d’anonymes diplômés ou non, qui participent à la croissance économique de leur pays d’accueil, mais également des compétences locales indispensables comme l’inventeur et ingénieur Tsengué-Tsengué et toutes les petites mains ».

Pour Camille Miansoni, tous les Congolais du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, sont une chance pour le renouveau du Congo-Brazzaville ; La logique voudrait que seuls soient hissés au rang d’ennemis du Congo et des Congolais, le sous-développement et les antivaleurs.

Camille Miansoni n’oublie pas que son parcours professionnel, dans la haute magistrature française, n’aurait pas été possible sans les bases scolaires et universitaires acquises dans le système éducatif congolais, qui permettait à tout enfant quelle que soit son origine sociale et ethnique de réussir, à une époque où les enseignants consciencieux et compétents étaient majoritaires. Ce qui n’est malheureusement plus du tout le cas aujourd’hui. Et d’en conclure : « A ce titre, je suis doublement redevable, à la France mon pays d’adoption, et à mon pays natal le Congo-Brazzaville dont la situation tous azimuts ne peut laisser aucun Congolais digne de ce nom indifférent ! »

Mingwa BIANGO

Coordonnateur du Projet d’une Transition Démocratique au Congo-Brazzaville

minguabiango@gmail.com

Diffusé le 18 juillet 2021 , par www.congo-liberty.com