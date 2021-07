Au Congo de Sassou Nguesso, on vole les avions et Fatima Beyina Moussa la dirigeante d’ECAir ment effrontément !

L’article, qui avait été mis en ligne le 11 juillet dernier, avait mis en émoi les 750 salariés d’ECAir, rappelons-le, abandonnés depuis cinq années par le Gouvernement illégitime de Sassou Dénis et sans la moindre assistance de sa part. Nous apportions la preuve que la maigre flotte des 4 Boeing de la compagnie fantôme, contrairement aux affirmations du 1er ministron Collinet Makosso, ne serait pas en révision technique, mais entre les mains d’une société luxembourgeoise : PAN AFRICAN LEASING S.à r.l. dirigée par Madame Fatima Beyina-Moussa de son appartement dans les quartiers chic de Neuilly-sur-Seine en France.

Pour toute réponse officielle à notre révélation, l’intéressée et gérante de PAN AFRICAN LEASING a démenti notre affirmation, auprès des Représentants du Personnel d’ECAir mécontents, en la rejetant en bloc et en l’estampillant « Fake news », fausse nouvelle ou mensonge de bas étage.

« Circulez ! Il n’y a rien à voir ! »

Au pays de la fausse dette, où les cargaisons de pétrole sont approximatives et les permis d’exploitation pétrolière bradés aux moins offrants, pourquoi s’étonner d’une pareille défense ? L’impunité est garantie à tous « les fils de…, et filles de… » de la République ! Il ne saurait en être autrement avec la fille de Monsieur Pierre Moussa, Sécretaire général du Parti des Coupeurs de Têtes (PCT).

Cependant, notre devoir est de garantir l’information véritable des Congolaises et Congolais, « filles et fils de personne » et nous mettons à leur disposition le document original et intégral de l’assemblée générale extraordinaire qui s’était tenu le 22 mai 2019 au Grand-Duché de Luxembourg. Les trente premières pages sont en anglais, suivent alors les trente pages de traduction officielle.

Les voleurs doivent rendre les avions, et rendre l’argent !

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 20 juillet 2021