Congo : pourquoi depuis les indépendances, gouvernants et peuple sont-ils tous dépassés par l’économie ?

Par Lucien PAMBOU

Pour un développement économique de moyenne portée, signe de l’unité nationale

Le Congo est perçu à l’extérieur comme un petit eldorado riche en ressources minières, pétrolières, agricoles et halieutiques. Paradoxalement, pour un pays de 5 millions d’habitants, le Congo reste endémiquement pauvre et sous-développé car la répartition des richesses favorise de fortes inégalités économiques et sociales. Les ressources existent, même si certaines d’entre elles sont déjà exploitées par des entreprises étrangères (françaises, chinoises, malaisiennes, portugaises, indiennes, brésiliennes, etc .).

Avoir des ressources ne signifie pas que l’on est riche car en économie la richesse est le résultat de la valorisation des ressources par le marché grâce à la combinaison des facteurs de production ex/ante que sont le travail (capital humain qualifié, expérimenté et professionnel), le capital (équipements techniques, machines à clavier numérique ou pas), la technique c’est à dire le savoir-faire lié à un métier comme la construction d’un pont, d’une route, d’un barrage ou d’équipements industriels, enfin la technologie au sens large (le progrès technique amplifié par l’économie numérique actuelle).

Ex/post à côté des facteurs de production, on trouve la valorisation des ressources par le prix du marché. Dans tous ces domaines le Congo ne possède pas de capital humain aguerri et encore moins de capitaux techniques et technologiques. Le Congo est obligé de se faire assister par d’autres pays, mieux dotés que lui en facteurs de production et en efficacité de négociation sur les marchés, ce qui suppose le paiement de commissions. Au Congo on confond souvent la théorie et la pratique. Il ne suffit pas d’être docteur en économie ou sachant dans cette discipline pour prétendre au titre d’expert. L’économie industrielle n’a rien à voir avec l’économie de la santé et encore moins avec l’économie théorique. Au Congo nous manquons d’humilité et, comme trop souvent, nous restons dans nos registres théoriques au sein desquels nous sommes souvent perdus. L’expérience de certains Congolais dans des entreprises étrangères et donc à l’étranger ne suffit pas pour réfléchir correctement sur les notions de développement stratégique du Congo Brazzaville.

Pour ceux qui suivent les Jeux Olympiques en ce moment au Japon, regardez comment ce pays fait la synthèse entre la tradition et la modernité. Nous, au Congo, nous avons laissé de côté la tradition, préférant la modernité dont nous ne maîtrisons ni l’essentiel, ni la finitude. Nous circulons dans des 4*4, nous prenons des avions, nous habitons des logements souvent construits par des architectes étrangers. Nous sommes perdus, mais tout le monde s’en fout car ce qui nous préoccupe, c’est d’abord nous au sens de un, c’est à dire solitaire, avant la solidarité au sens de plusieurs.

1, La France a vendu la parole facile et l’idéologie de l’assistanat à ses anciennes colonies africaines, dont celles d’Afrique centrale.

Il ne s’agit ni d’adopter une posture victimaire, ni de se couvrir la tête de goudron et de plumes pour constater que le décollage économique devient une réalité dans les pays africains anglophones qui essaient de diversifier leurs économies, d’attirer des partenaires industriels, comme Toyota qui va bientôt monter une de ses voitures au Nigeria. Pendant ce temps en Afrique centrale, le développement de l’économie et sa diversification ne sont visibles que dans les discours politiques et non sur le terrain. Nous (gouvernants et peuples) sommes dépassés par les efforts à accomplir pour essayer d’arriver à la hauteur des pays anglophones dans le domaine économique.

L’idéologie de l’assistanat et du combat politique pour les privilèges sont bien au cœur de nos comportements individuels et collectifs que j’ai théorisés par l’omnipotence/présence du Réseau politique congolais.

2. Pourquoi les valeurs économiques nous dépassent-elles ?

Vu de l’extérieur, on peut penser que nous sommes incapables. D’ailleurs certaines populations ouest-africaines amies, qui tiennent des activités économiques au Congo, considèrent les Congolais comme des idiots « Congo Nzoba ». La réalité économique montre que les principaux propriétaires de boutiques et de licences d’importation sont pour la plupart ouest-africains et sont, par stratégie, devenus congolais par naturalisation. Il ne s’agit pas de créer des zones de scission avec nos amis ouest-africains , mais de relater benoîtement la réalité qui peut être dérangeante. Pourquoi c’est ainsi ? Notre capital humain n’a pas été orienté vers les activités économiques et commerciales. Chaque élève congolais veut devenir fonctionnaire et on ne peut reprocher à nos amis ouest-africains d’être les premiers opérateurs économiques du Congo. On entend ici ou là que nos amis ouest-africains opérateurs économiques seraient favorisés par le pouvoir politique. Il reste à apporter des preuves à ce qui ne semble que des bruits. Je veux bien être naïf, mais j’aime bien la matérialité des faits et des preuves. Je répète, je ne suis pas naïf. De plus, nos amis ouest-africains, au-delà des activités économiques liées au commerce ou au bâtiment, ne nous ont jamais interdit de travailler la terre afin de valoriser l’agriculture maintes fois magnifiée au cours des élections présidentielles , mais dont les résultats sont maigres, voire absents.

3. Que faire, se lamenter, surseoir, pouvoir et prévoir ?

Comme dit l’adage populaire, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Soit on continue de se lamenter, soit on passe à l’action. Le gouvernement peut utiliser la task force économique qu’il vient de créer pour réfléchir à un plan stratégique de développement de moyenne portée. Il s’agit de voir dans les zones économiques les activités qui nécessitent très peu de capital expérimenté et de technologies élevées. Il faut vitaliser ces zones économiques et sortir des lamentos dont nous sommes souvent coutumiers. Sortons de l’espace de la pensée qui nous envahit trop souvent de façon pulsionnelle pour aller vers l’espace de l’action et de la rationalité. On fait souvent endosser aux constitutions et aux hommes politiques congolais leurs errements, leurs mauvaises gouvernances, leurs corruptions et leurs gestions tribales du pouvoir. Dont acte. Et après que fait-on ? On attend la prochaine élection ? Le départ de Sassou du pouvoir pour réfléchir ? Soyons sérieux. Les solutions théoriques et idéologiques et la gouvernance de notre pays doivent être des marqueurs visibles dans la nuit qui nous conduit vers un futur plus lumineux afin de nous éviter de commettre toujours les mêmes erreurs. On accuse aujourd’hui les Mbochis de soutenir Sassou qui cadenasse la vie politique et internationale du Congo car il n’y a pas beaucoup de représentants congolais dans les organisations internationales. Tous contre les Mbochis, on clanise, on tribalise, on segmente, on sépare le Congo. Les désespoirs d’hier deviennent des motifs de guerre pour le pouvoir (59, 92/93, 97, etc.). Où sont ces vaillants Congolais hier fiers de leur pays ? On peut travailler pour son pays à l’extérieur et avec humilité établir un pont, que je nomme différentiel, avec l’intérieur. Il faut faire en sorte que ce différentiel débouche sur la rénovation des règles de justice, de respect, de fraternité et surtout de liberté de mouvement et de façon définitive la liberté pour chaque Congolais de produire économiquement.

Les blocages de l’histoire politique congolaise serviraient enfin à débloquer l’intelligence de tous ses enfants et non plus nos ressentiments permanents. Tous ensemble battons-nous pour un progressisme économique éclairé et appliqué contre un archaïsme idéologique et routinier qui a longtemps caractérisé notre beau pays. De passé, nous devons faire table rase, mais pas d’un seul coup de torchon. Encore faut-il beaucoup de patience, de courage et d’envie.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 26 juillet 2021, par www.congo-liberty.com