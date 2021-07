NOUS SOMMES TOUS MONSEIGNEUR MILANDOU !

David NTOYO-MASEMBO,

Dans une audio en langue lari diffusée le 14 juillet dans les réseaux sociaux, un certain général Vadou, désormais connu pour son rôle de porte-parole de fait de la diaspora congolaise de France dans l’affaire de l’assassinat de l’opposant Guy-Brice Parfait Kolelas, stigmatise vertement l’archevêque de Brazzaville, Son Excellence Monseigneur Anatole Milandou qu’il accuse de tous les maux : voleur, arnaque qui rançonnerait sans pitié, en complicité avec le gouvernement du PCT, une population catholique par l’imposition d’une taxe de 100.000 XAF(cent mille francs CFA) pour la célébration d’une messe de requiem. Interpellé comme tout bon chrétien catholique, à l’instar d’un collectif des anciens séminaristes qui a réagi à ces accusations dans un web-journal https://www.afriqueeducation.com/politique/article/congo_brazzaville_ne_touchez_pas_a_notre_archeveque_mgr_anatole_milandou , Yves Nkounkou alias Le Pape, également ancien séminariste, réagît promptement en démontrant l’impertinence des accusations portées contre l’église catholique en général et contre l’archevêque de Brazzaville en particulier. Dans son intervention, Yves Le Pape requît des excuses publiques de la part du général Vadou pour réparer la diffamation de la personnalité de l’archevêque par ses propos. Des réactions très critiques à l’égard du clergé catholique ont fusé consécutivement de toutes parts. Toutefois, tandis que l’auteur du blasphème rechignait à s’excuser, un internaute non-identifié réagît violemment en proférant des invectives ci-après intégralement reproduites, donnant aussi un aperçu du contenu de l’audio en cause :

« Ce Yves Le Pape est un abruti fanatisé, d’où son absence d’un raisonnement rationnel.

Le monsieur qui a alerté ne fait que rapporter le vécu. Bien sûr que l’église catholique en sollicitant auprès de ses fidèles l’apport de 100 000 XAF, est complice de l’ignominie des politiques. Dès lors que nous connaissons tous la pauvreté acerbe qui sévit au Congo, l’église catholique n’est pas digne de rançonner en lieu et place de l’état véreux soit dit.

Le sieur Yves Le Pape ne dit mot de cette autre vérité qui avait été formulée par l’alerteur, comme quoi les prêtres congolais ont plusieurs femmes ! Quel congolais ne le sait-il pas notre cher Yves ? Quoi sur ce fait, vous portez aussi vos œillets, pour toujours acclamer très haut votre passion en cette église catholique, qui s’est déviée de son essence. Allez-y dans les boîtes de nuit au Congo et vous y trouverez ici et là abbé, prêtre, et autres ecclésiastiques se trémousser avec des nanas sur une rumba de Koffi Olomidé…

Décrier les mauvais comportements des serviteurs de Dieu, pour un bon chrétien, c’est aussi rendre service à son église, en tant des points, décevante ! Ne pas critiquer, c’est l’affiliation à la médiocrité des membres du pct.

Monsieur Yves Le Pape, l’église catholique est une tolérance, de soutien sans faille des démunis ».

La suite a été un flux de déclarations audio en lari essentiellement des adeptes de la secte des Bisi-Kôngo qui ont inondé les réseaux sociaux, invectivant l’Eglise et ciblant particulièrement deux prêtres de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bacongo qui, défendant leur archevêque, les ont non seulement traités d’imbéciles, mais auraient promis les maudire, de surcroît. Quoique nous avons remarqué un progrès dans leur communication, les « Bisi-Kôngo » ayant pour certains regretté d’avoir écorné la dignité de Monseigneur Anatole Milandou et exprimé un repenti sur les écarts de langage tenus dans les premières audio, puis présenté des excuses aux fidèles catholiques, d’une part, nous avons assisté à une déflagration de menaces frisant une déclaration de guerre mystique entre lesdits prêtres et les adeptes de Bisi-Kôngo, d’autre part.

Cette affaire, si vile au commencement car reposant sur des accusations non-fondées, a dégénéré dans un enchevêtrement de conflits incidents inextricables que pourtant un brin de circonspection, seul, aurait aisément conjuré dès le départ. Les querelles sont des superfluités que les communautés humaines aspirant à la paix gagneraient à éviter même lorsqu’elles n’impliquent pas de violence physique. Dans cette campagne anticatholique, certains intervenants demeuraient si prêts à s’enflammer et à s’injurier ignominieusement pour une peccadille que les échanges dénotaient d’une platitude tellement répugnante qu’en somme, tout porte à croire que les Congolais sont un peuple perverti, abandonné par l’esprit de tempérance et possédé par un démon fougueux leur instillant une impulsion belliqueuse à la moindre incartade.

Ces inconduites ne devraient toutefois pas tant étonner tout observateur scrupuleux de l’évolution de notre société ces trois dernières décennies car ils ne sont que l’aboutissement d’un plan de déstructuration de la société par le PCT et son leader visant essentiellement l’abrutissement de la population par tout moyen en vue de mieux la damner. L’armement de la jeunesse et la militarisation des rapports sociaux par le maintien d’une région du pays dans un état de siège permanent, la destruction du système éducatif et le fossoyage de l’économie nationale sont des facteurs participant de ce plan de déliquescence de la jadis glorieuse nation congolaise. La semence d’un ferment de violence dans la conscience collective depuis la militarisation du pouvoir par Marien Ngouabi et la création du PCT poursuivi par la tyrannisation de « l’Empereur » participe de cette œuvre de déculturation de la population qui promeut le primat de la dimension animale du Congolais sur son humanité, la prévalence de l’instinct sur l’intelligence ou la substitution de l’excellence par la médiocrité.

Cet épiphénomène de violence est évidemment observable dans ce pseudo-conflit suscité par l’incompréhension sur la dérogation payante à l’interdiction des rassemblements publics en période de pandémie. Pourquoi réagir systématiquement par des injures à la moindre incompréhension ou incartade ? C’est une forme de violence, fusse-t-elle verbale ou scripturale, condamnable au même titre que la physique. A peine Yves Nkounkou Le Pape a-t-il réagi légitimement et courtoisement pour recadrer des propos déviant du « Général V » que notre internaute anonyme le traite déjà d’abruti, c’est-à-dire d’une personne stupide, imbécile etc. Au passage, notre intervenant ferait bien de saisir cette opportunité pour proposer à l’Académie française cette nouvelle acception du terme abruti : « Personne réagissant légitimement pour la défense de ses intérêts » avec pour illustration la belle proposition de : « Ce Yves Le Pape est un abruti fanatisé ». Il contribuerait ainsi à l’évolution de la langue de Molière.

De cet abrutissement reprochée à Yves Nkounkou pour « absence de raisonnement rationnel » dans son argumentaire, il convient de répondre d’emblée que s’il ne repose que sur le fait de n’avoir pas répondu sur l’inconduite de certains prêtres du diocèse, alors la critique parait impertinente car ce sujet constitue un volet radicalement indépendant de la problématique initiale qu’est la taxe funéraire. Qu’il nous soit donc permis de déclarer catégoriquement à l’endroit aussi bien de notre interlocuteur anonyme que des adeptes de « Bisi-Kôngo » que l’Eglise catholique est une institution organisée qui dispose de ses propres structures et mécanismes de règlement différends internes. Naturellement, l’Eglise est une organisation d’hommes faits de corps de chair et d’esprit avec leurs forces spirituelles et leurs faiblesses physiologiques. Par conséquent, l’inconduite des membres du clergé relève, toutes proportions gardées, des juridictions ecclésiastiques compétentes dont ne font pas partie, malheureusement, les réseaux sociaux. Il n’appartient donc à aucun jury de profanes de traduire les membres du clergé catholique devant le tribunal populaire des réseaux sociaux. Cette assertion est un postulat que nous rappelons humblement à la sagesse de nos détracteurs pour une bonne compréhension. Ils trouveront dans sagesse kôngo une panoplie de préceptes proverbiaux pour le leur faire admettre. Le linge sale se lave en famille, au mbôngi, et non sur la place du marché. Nous vous en supplions.

Sur la taxe, si notre interlocuteur anonyme avait lui-même appliqué son « raisonnement rationnel », il aurait déduit d’emblée l’innocence de l’Eglise dans cette machinerie fiscale de notre administration tellement véreuse que l’intérêt général n’est plus le seul mobile de son action. Sans avoir besoin de consulter la documentation afférente à cette taxe pour en découvrir le libellé, il est plausible de formuler un doute préalable que l’acte en cause puisse stipuler que l’administration affecte une partie du montant perçu aux églises abritant la cérémonie objet de la dérogation. Par ailleurs, l’Eglise étant une institution structurée, elle dispose d’un ordre juridique constitué de canons régissant son organisation et son fonctionnement. Sans être expert de droit canonique, il me parait improbable pour l’archevêque de trouver un canon sur lequel fonder une taxe ecclésiastique de la nature de celle qui est contestée chez l’administration. Notre archevêque est aussi lié par une législation interne à laquelle il doit conformer toute action. La responsabilité de l’Eglise étant ainsi dégagée, l’administration demeure le seul justiciable de ce montage sulfureux.

En l’occurrence, le règlement anti-covid19 interdit en principe le transfert de dépouille mortelle à tout sanctuaire d’organisation religieuse dans laquelle le défunt pratiquait sa foi. Il autorise, par compensation, tout recueillement et toute célébration cultuelle abrégé dans l’enceinte de la morgue. La mesure parait sévère mais c’est la loi. Si, toutefois, la famille du défunt tient à observer le rituel complet impliquant transfert de corps à l’église pour une messe funéraire, elle demande volontairement une dérogation à l’administration qui la lui accorde moyennant paiement de droits requis. L’administration ne fait aucune distinction entre les confessions religieuses et applique uniformément le même montant à toutes. Si la famille choisit cette option, elle paie les frais requis auprès du ministère de l’Intérieur. Ce ne sont donc pas les confessions religieuses qui perçoivent les fonds contestés mais le ministère concerné. Pourquoi, donc, seuls les fidèles de l’église catholique et ceux de l’archidiocèse de Brazzaville se sentent victimes de « l’arnaque » ?

Même en considérant isolément le cas de l’église catholique, l’interdiction, demeurant d’ordre public, s’applique uniformément à l’intégralité du territoire national, donc à tous les diocèses et archidiocèses du pays. Pourquoi donc seuls les fidèles de l’archidiocèse de Brazzaville se rebellent et pas ceux de Pointe-Noire ou d’Owando ? Pourquoi les chrétiens des huit autres diocèses du pays n’incriminent pas respectivement leur évêque ? Il y a lieu d’égrener ici tout un chapelet de questions. Chrétiens de l’archidiocèse de Brazzaville, les Bakongo notamment, avez-vous un grief particulier contre Son Excellence Monseigneur Anatole Milandou, votre archevêque ? Pourquoi lui cherchez-vous des peccadilles pour le discréditer ? Le blasphémateur qui a profané le nom de l’archevêque a déclaré avoir agi sur requête des chrétiens de Bacongo. Peuvent-ils pour autant apporter la ou les preuves de l’implication de Monseigneur Milandou dans cette machinerie d’extorsion de fonds aux citoyens par leur Etat voyou ? Peuvent-ils dire au public le taux exact de retro commission reversée à leur archevêque ou à leur archidiocèse ? Si l’Eglise était complice de cette escroquerie, pourquoi est-elle soumise, elle-même, au paiement de ladite taxe pour l’organisation des funérailles des membres de son clergé ? Catholiques Lari, pourquoi cette frivolité ? Pourquoi avez-vous livré votre archevêque à des impies pour le jeter en pâture aux fauves des réseaux sociaux ? Vous êtes des judas. Où donc avez-vous mis votre foi ? Chrétiens de l’archidiocèse de Brazzaville, honorez et protégez votre archevêque ; il est trop humble et généreux pour mériter l’opprobre dont vous l’avez injustement couvert.

En conclusion, chers confrères catholiques, pour nos morts, payons la taxe si nous voulons des funérailles en grandes pompes et si nous pouvons ; sinon, enterrons-les le plus sobrement possible et arrêtons de crier sur les toits. Rappelons-nous qu’il y a des pays avec une règlementation anti-covid plus sévère qui dénie aux familles tout droit d’ensevelir leurs morts !

Quant au « Général Vadou », et ses confrères, votre ingérence précipitée dans cette affaire parait aussi imprudente et qu’inopportune. Toute mésestime mise à part, vous avez agi plutôt en caporal qu’en général. Comment pouviez-vous réagir précipitamment à une information sans en vérifier la véracité au préalable ? Avez-vous évalué la portée de votre action en termes de stratégie ? Vous saviez pertinemment avant tout engagement que vous déclareriez une guerre à un peuple aussi nombreux que l’église catholique qui constitue par ailleurs un pan important de votre auditoire des « Bisi-Kôngo ». Essayez de mesurer les conséquences. Vous avez risqué gros en tentant d’ouvrir ce front de guerre supplémentaire et superflu dont vous imaginez bien l’impact stratégique. Il est de principe militaire cardinal que l’on ne disperse pas futilement les efforts et les moyens dans une guerre. L’histoire nous apprend que deux génies militaires des deux siècles précédents, Napoléon et Hitler, ont perdu leur guerre continentale pour avoir ouvert maladroitement un front de trop : celui de Moscou. Ce n’est pas pour autant assimiler Moscou au Pool mais telle évocation est une invite à l’extrême prudence ou à user de circonspection avant de s’attaquer, de quelque manière que ce soit, au peuple de cette région meurtri par un quart de siècle de guerre génocidaire. Vous menez à bien un noble combat pour la mémoire de Pako qui vous vaut de l’admiration des sympathisants de notre Président de la République à titre posthume ; alors, focalisez-vous dessus et n’ouvrez pas inutilement d’autres fronts de batailles.

A propos, « général », vous avez réagi comme un vrai « yaka-mâmbu » du Pool, c’est-à-dire un récupérateur de cause d’autrui pour en faire l’avocat du diable. L’histoire de notre société regorge de précédents qui devraient suffisamment nous éclairer et nous inspirer dans notre combat politique national. En tant que Lari, vous rappelez-vous les accusations que nos pères ont porté, sur la base de fausses informations, contre le Président abbé Fulbert Youlou qui aurait tout volé et, encore récemment, contre PAKO dans ses relations extrapolées avec « l’Homme du 5 février » qui aurait été son pourvoyeur de fonds jusqu’au jour où il nous a confessé peu avant sa mort qu’il n’était pas « nguirisé » et qu’il n’avait « jamais été nguirisé », pour ne citer que ces deux cas ? Qu’en dites-vous aujourd’hui après recul ? Voulez-vous faire subir le même sort à Mgr Milandou maintenant ? Peuple lari, apprenez à considérer vos leaders. Ne les vilipendez pas de leur vivant pour les glorifier après leur mort.

Mgr Milandou a été si injustement vilipendé que tout le peuple des catholiques et sympathisants devrait former autour de lui une chaîne de solidarité ou lui ménager une haie d’honneur à titre de réparation du préjudice moral subi et de réconfort pour enfin scander à l’unisson : « Nous sommes tous Monseigneur Milandou ! ».

J’ai dit.

David NTOYO-MASEMBO,

Catholique congolais