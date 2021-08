LA FONCTION DE L’INTELLECTUEL AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par Lucien Pambou

Henri Lopez et Sony Labou Tansi

Les vacances scolaires et professionnelles constituent un excellent moyen de recentrement pour regarder la vie telle qu’elle nous paraît et telle que nous souhaitons qu’elle fût. Voici le paradoxe du sachant congolais que je qualifie humblement d’intellectuel, au sens de celui qui manie les idées. L’intellectuel est plus qu’un sachant car il possède une œuvre écrite, artistique ou orale quantifiable par des CD ou les centres enregistreurs liés à l’économie numérique.

L’intellectuel congolais est plongé dans une sorte d’impasse de sens et de fonction. Quelle fonction assume-t-il au Congo Brazzaville ? On a connu des intellectuels congolais tels que Sony Labou Tansi, dramaturge et homme de théâtre, Emmanuel Dongala, titulaire de plusieurs prix et récompenses, auteur de « Johnny chien méchant » ou du « Serpent à plumes ». On peut rajouter Henri Lopes, diplomate écrivain avec son ouvrage « Pleurer-rire ». Tous ces romans et tous ces intellectuels à leurs manières ont dénoncé de façon subtile les turpitudes de la vie politique congolaise. Je suis désolé de ne pas citer tous les intellectuels congolais décédés ou non. Actuellement on peut citer la fonction tribunitienne d’Alain Mabanckou lorsqu’il fait dériver une partie de son œuvre vers un intellectualisme de combat politique contre la gouvernance de Sassou. Le choix de Mabanckou peut être discutable mais il mérite respect. C’est peut-être le point de départ d’un sillon pour une réflexion autour des objets politiques, économiques et sociaux au Congo.

Sortie de ce choix que d’aucuns peuvent considérer comme radical, la fonction intellectuelle au Congo semble être récupérée par des griots politiques qui répètent à l’envi ce que les partis politiques considèrent comme polyphonie politique. La vie politique doit être caractérisée par l’humilité pour reprendre un post de Dieudonné Antoine Ganga du 22 juillet 2021 sur Congo Liberty. Prolongeons son message. Je note que l’on ne peut pas comprendre la vie intellectuelle au Congo si on ne choisit pas un chemin d’humilité et on ne peut pas comprendre la grandeur de la vie intellectuelle si on ne comprend pas sa petitesse. On doit comprendre l’autre, discuter avec lui sans l’humilier, en lui laissant la porte ouverte pour le débat, on lui rend gloire sans rechercher la gloire.

Pourquoi y-a-t-il une espèce de panne de la fonction d’intellectuel au Congo Brazzaville ? Pourquoi cette fonction qui devrait être importante finit par s’éteindre progressivement , laissant la place à des camelots qui, sous prétexte de diriger une feuille de choux d’informations, s’arrogent la fonction d’intellectuel ? Où sont ces intellectuels congolais qui après les indépendances rendaient la vie politique plus contradictoire et plus dynamique ? La création des partis uniques, d’abord par Youlou, ensuite par N’Gouabi avec le PCT, a-t-elle définitivement créée la tombe de l’intellectuel congolais ?

Certains contempteurs de la vie politique congolaise répondent que la gouvernance politique de Sassou est un obstacle à l’éclosion des idées intellectuelles au Congo. C’est un débat à ouvrir. La diaspora intellectuelle congolaise, surtout celle vivant en France, n’échappe pas à la critique. Son refus de publier ou de produire des solutions concernant les problèmes du Congo serait lié, selon elle, à la gouvernance de Sassou qui constitue un frein. Elle préfère rester silencieuse ou active de façon subjective au nom du réseau, en attendant des jours meilleurs liés au départ de Sassou des affaires. Wait and see.

Le développement de la formation économique de la société congolaise est assimilable à la marche de la nature et à son histoire. Il est donc indispensable que les intellectuels congolais retrouvent leur place de lanceurs d’alerte, malgré les difficultés politiques. Comment déduire le développement économique sans l’apport des intellectuels, quels que soient leurs griefs vis à vis de Sassou ? Les dérisoires comportements ont le même lieu de naissance. Ils produisent les mêmes effets, ils font les uns et les autres une intelligence de la misère.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 07 août 2021