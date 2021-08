La France en passe de lâcher le gouvernement de Brazzaville ?

Ghys Fortune BEMBA-DOMBE

Une forte délégation gouvernementale du Congo-Brazzaville, conduite par son premier ministre, Anatole Collinet Makosso, arrive à Paris le 23 août pour faire la manche. Mais selon des observateurs avertis de la vie politique franco-congolaise, des nuages épais planeraient sur les deux pays, et d’autre part, la crise socio-économique et sanitaire que traverse l’Occident, ne militent pas en faveur de cette délégation qui risque de percevoir au cours de son aumône moins de dividende que ce qu’elle espérait récolter.

Nonobstant leur hold-up électoral perpétré le 22 mars 2021 et les relations entretenues entre le Congo avec la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi les dons et legs reçus çà et là, M. Sassou et ses lieutenants n’arrivent toujours pas à sortir le Congo du gouffre. Comme on le sait, ce pays traverse une période de récession sans pareil. Tous les indicateurs financiers sont au rouge. L’arrivée de la mission gouvernementale congolaise à Paris va-t-elle permettre de débloquer certains accords financiers remis aux calendes grecques depuis belle lurette.

Pour « déblayer » le terrain, des lobbies étrangers et des officiels congolais, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes et Thierry Lezin Moungalla sont déjà à Paris. La tâche est difficile, car, selon certaines indiscrétions, ces deux mousquetaires et autres sont en France non pas seulement pour prendre des contacts préliminaires avec les autorités françaises concernées par la mission du premier ministre de Sassou, mais aussi pour des soins médicaux. Si cette dernière thèse est vérifiée, il est normal que ces deux hommes politiques congolais s’y rendent, car ils n’ont pas confiance dans leurs hôpitaux et cliniques dépourvus, pour la plupart de plateaux techniques complets. Ces hommes politiques qui ont développé depuis leur entrée au gouvernement, un penchant à se considérer comme le centre du monde, brillent par l’indifférence notoire vis-à-vis des difficultés et des souffrances auxquelles les populations sont confrontées avec beaucoup d’acuité. Ce n’est un secret pour personne. Ces nouveaux riches n’hésitent pas à faire main basse sur les fonds publics pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Pour se requinquer, ils sont admis dans les hôpitaux de renom d’Europe notamment en France. Et souvent, leurs séjours médicaux répétés sont rendus possibles par l’argent du contribuable congolais. Par ailleurs, les lobbies maçonniques et d’affaires, qui devaient influencer plusieurs sphères de décisions grâce au congolo-zaïrois, Nick Fylla, sont en déroute depuis le départ du pouvoir de Nicolas Sarkozy, du V.T.G.R M Jean François Stifani.

Nécrophore Fylla de Saint-Eudes après avoir dépensé en besogne les fonds de mission est vite reparti à Brazzaville, pour faire main basse sur l’argent décaissé par le trésor public congolais pour le compte de l’agence de la promotion des investissements (A.P.I). Annick Mongo, la directrice générale de ladite agence a été obligé de faire du tapage pour que les fonds de fonctionnements, des émoluments et autre pris par Fylla de Saint-Eudes lui soient restitués avant que ce maffieux reprenne l’avion pour Paris. Quelle audience peut-on donner à ce missionnaire d’État ? Il en est de même pour Thierry Lézin Moungalla et sa patronne, Claudia Lemboumba Sassou Nguesso, chargée de la communication et des relations publiques à la présidence de la République du Congo. Claudia et Lézin Moungalla n’ont pas pignon sur rue. Ils peinent à vendre l’image de leur pays, malgré les millions d’euros qu’ils sortent du trésor public congolais, mais aussi les manœuvres intempestives et maladroites de propagande qu’ils mettent en place pour redorer le blason terni de Sassou et du Congo à cause de certains problèmes qui fâchent. Ensuite, les deux communicateurs en chef de M.Sassou doivent solder le contentieux qu’ils ont créé, en refusant aux observateurs occidentaux et à des journalistes dont Florence Morice de RFI, d’avoir un œil sur déroulement de la présidentielle de mars 2021.

Ce scrutin qui a été purement et simplement, pour une énième fois, un hold-up électoral a emporté, le même jour, Guy Brice Parfait Kolelas, challenger de Sassou Nguesso. La dépouille mortelle est toujours à l’Institut médico-légal de Paris, depuis le 22 mars 2021 pour des recherches approfondies sur les causes de son décès.

Du coup, les très minimes chances de succès de cette délégation gouvernementale reposent désormais sur les épaules , Denis Christel Sassou NGuesso, soutenu par quelques membres du MEDEF, Roger Rigobert Andely, qui n’est pas trop pointé du doigt dans des scandales. Mais, les businessmen français ont-ils vraiment oublié le scandale de 2010 concernant les détournements de fonds de la Banque des États de l’Afrique Centrale qui avait occasionné son limogeage et des obligations de la Banque Sino-Congolaise pour l’Afrique, où il a été respectivement, vice -gouverneur et président du Conseil d’administration ?

Oui, la mission est difficile et délicate, mais, rien n’est impossible à celui qui croit. Certains hommes politiques congolais se disent confiants à l’issue heureuse des rencontres qui auront lieu. Un haut responsable du Quai d’Orsay qui s’est confié à nous, a exprimé également son optimisme quant à la réussite de la mission congolaise. Il avoue que, la France, stratégiquement, n’a aucun intérêt à perdre le Congo, après les tensions qui ont été récemment observées en Centrafrique, au Mali, etc. En Afrique centrale, le Congo-Brazzaville est, économiquement, le 3ème client de la France avec un solde commercial excédentaire en 2020, estimé à 215 millions d’euros. En sus, le patronat français qui est plus ou moins indépendant devrait donner une nouvelle chance au Congo, via le gouvernement Makosso, s’il s’engage à assainir le climat des affaires et à œuvrer pour la réduction des dépenses de prestige.

Les institutions internationales, comme la Banque Mondiale, l’Unicef, l’Unesco, par exemple, qui l’ont accompagné pendant qu’il était ministre de l’enseignement connaissent bien l’homme. « Pourvue que la lutte contre la corruption et la dilapidation des fonds publics soit une grande priorité pour son gouvernement, y compris l’éradication de la pandémie covid-19», a renchéri ce cadre du Quai d’Orsay.

Certes, Anatole Collinet Makosso est un homme de dialogue. Il voyage, constamment, dans des vols commerciaux, entre Pointe-Noire et Brazzaville, une manière pour lui de respecter, tant soit peu, la règle d’orthodoxie financière. Mais, tout homme sorti du moule de Sassou Nguesso est un potentiel danger. La preuve, voyons comment Collinet Makosso opérera sa transmutation quand il félicitait le leadership des ministres comme Ibombo Léon avec tous les dégâts qu’il occasionne çà et là. Restera-t-il comme le bois qui ne se transforme pas, même après un long séjour dans l’eau. Laissons le temps au temps. Ses prédateurs sont en ordre de bataille, parce qu’ils souhaitent son échec. C’est un secret de polichinelle. Selon certaines indiscrétions, ils se donnent déjà des tacles et militent pour faire échec à cette mission aux universités d’été de MEDEF, auprès de l’État français et à l’union européenne.

Diffusé le 11 août 2021, par www.congo-liberty.com