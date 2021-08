Congo-Brazzaville : la kakistocratie et les magouilles du pouvoir de MM. Sassou et ses ministres mis a nue.

Ghys Fortune BEMBA-DOMBE

Fondé sur la gestion hasardeuse de la Cité, le régime de Brazzaville, incarné par M. Denis Sassou Nguesso, ses ministres et autres lieutenants, continue sa trajectoire, malgré de nombreuses critiques. Une trajectoire suivie à la manière des moutons, de canailles ou d’hommes sans foi ni loi, dépourvus de toute conscience et de toute intelligence. En la preuve !

Sur le pas de son collègue Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, Thierry Lézin Moungalla, a quitté, samedi 14 août 2021 la ville de Paris (France) où il se trouvait en précurseur d’une mission future de son Premier ministre Anatole Collinet Makosso (A.C.M) en Europe, pour regagner Brazzaville (Congo), à la veille de la fête nationale du 15 août 1960. Il devrait retourner à Paris dans une semaine. Pourquoi n’est-il pas resté en France jusqu’à l’arrivée de son Premier ministre ? Cet argent décaissé pour son billet d’avion aller et retour classe business Brazza-Paris aurait pu servir à payer la bourse mensuelle à 53 étudiants congolais qui ne l’ont plus perçue depuis des mois. Les gouvernants congolais savent-ils que les Services de renseignements français analysent toutes ces questions et tous leurs mouvements ? Quelle gestion de l’argent public ! Avec ce genre d’actes, le ministre des finances de Sassou, Rigobert Roger Andely, aura- t-il le culot d’aller pleurnicher auprès des partenaires financiers du Congo et parler de la réduction du train de vie de l’État ? C’est la charité qui se moque de l’Église.

Médiocrité et l’incompétence au sommet de l’État

La moquerie, la tricherie et la médiocrité des gouvernants congolais ont atteint l’apogée. En témoignent les nombreux dysfonctionnements des structures et organismes de lutte contre la Covid-19, et contre les antivaleurs, dysfonctionnements imputables aux animateurs et gestionnaires des fonds alloués à ces structures.

Tenez ! Après avoir triché contre le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) pour positionner Mathias Marie Adrien Ndinga, dans le but certainement de se faire les poches par personne interposée, l’ancien Recteur ou Président de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Rosaire Ibara, devenu par effraction dans une liste additif ministre de lutte contre les anti-valeurs dans l’administration publique depuis dimanche 16 mai, aurait récidivé dans les malversations financières. En effet, sans scruter les textes administratifs qui régissent le fonctionnement de son ministère, il s’est précipité à nommer un cadre au Conseil d’administration de la Banque postale du Congo (Société anonyme), en violation des règles de l’Organisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). En principe, les sociétés anonymes sont structurées en Assemblées générales, qui désignent les administrateurs et fixent le capital ; et les Conseils d’administration, fixent la stratégie et désignent les dirigeants. Il ne revient pas aux Directeurs généraux d’être saisis par un ministre, censé d’être actionnaire, d’en désigner les administrateurs. À moins d’être « arbitre et joueur à la fois » ou “ partisan de la loi de la jungle qui privilégie la raison du plus fort “.

Pour stopper le désordre et éviter de devenir cas de jurisprudence ou d’école, le Premier ministre pourrait demander au ministère de Portefeuille public de recenser les entreprises sous tutelle et solliciter le Gouvernement pour fixer la représentation au Conseil d’administration, ou pour modifier les Statuts desdites entreprises.

En attendant sur Rosaire Ibara qui a été pris la main dans le sac au CAMES tout récemment, il est impérieux de s’arrêter sur un scandale lié à la gestion de la pandémie de Coronavirus au Congo-Brazzaville. Ce scandale crève les yeux des observateurs.

Gestion scabreuse du Coronavirus au Congo par les gouvernants

Depuis le début de la lutte contre la pandémie de Coronavirus en mars 2020, de nombreux dons et legs ont été reçus, en espèces ou en nature, par les gestionnaires des structures habilitées, Mais tout stagne à cause de l’insuffisance des tests de dépistage et de traçage des cas ; du mauvais isolement des cas contacts ;de l’absence des séquençage (on ne connaît pas réellement les variants qui circulent au Congo) ;de la mauvaise prise en charge des patients ( avec un circuit défectueux des malades) ; de la non – évaluation des pratiques de la mauvaise dispensation des médicaments ; de l’inexistence d’un laboratoire d’examens ouvert 24/24 heures pour donner les résultats des tests Covid-19 ; d’une vaccination hasardeuse des Congolais , avec des cibles mal définies ; des mauvaise conditions d’inhumation des cadavres « déclarés Covid-19 », sans se fonder sur une base scientifique ; absence des ambulances, des corbillards, d’une morgue spéciale des décédés du covid-19, détournement à tous les étages, des fonds et dons en nature destinés à la lutte contre cette pandémie comme le prouve le délabrement total des services dit de prise en charge des malades testés positif au covid-19. Malgré cela, l’ancienne ministre de la Santé, Lydia Mikolo, et l’ancien ministre de l’Economie et président de la Task-force, Gilbert Ondongo, continuent à se la couler douce sans être interpellés.

Le Congo serait-il une République des injustices, ou du « deux poids deux mesures » ? Aurions-nous tort de penser que « seule, la justice des dignitaires triomphe et que, tout est réservé aux dignitaires et rien pour le peuple » ?

En définitive, il sied de dire haut et fort que la médiocrité des gouvernants ne s’improvise pas. Ce sont plutôt des actes bien réfléchis dignes des canailles qui se croient dans une jungle en déliquescence. Le peuple devrait prendre ses responsabilités et se rappeler de la déclaration de Sagan selon laquelle « l’insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie et ne pas disposer d’arguments pour se défendre »

Par ailleurs, si Anatole Collinet Makosso est incapable d’arrêter ce rififi, il n’a qu’à démissionner. Sinon, nous serons tentés de penser qu’il agit à la manière d’un pantin, d’une marionnette dont le tireur de ficelles est au-dessus de lui et au-dessus de la Loi. Pendant ce temps, Sir Denis Sassou Nguesso, qui semble tout ignorer de la gestion chaotique du Congo, ne dit mot sur la gestion chaotique de lutte contre la pandémie a coronavirus et autre et reste muet sur les prisonniers politiques tels Okombi Salissa, Jean Marie Michel Mokoko, etc. la veille de la célébration du jour l’indépendance du Congo.

