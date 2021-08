GÉMISSEMENTS ET COMPLAINTES DE L’ARRONDISSEMENT 2 BACONGO ALIAS BAC-CITY – Lucien PAMBOU répond à Dieudonné Antoine GANGA

Monsieur le Ministre et cher Dieudonné ANTOINE-GANGA,

Merci pour votre article précis historiquement sur les faits passés et présents et qui épouse la modernité actuelle. Le jeune Vili vivant à Bacongo moderne de l’âge de 8 ans à 18 ans, avant de venir en France, se retrouve dans cette évocation que vous faites de Bacongo qui est devenu aujourd’hui un dépotoir. Pour ceux qui connaissent Bacongo moderne, notre maison est en face de l’immeuble du pasteur Buana, représentant de l’Église protestante du Congo. Non loin de la station Total et de la Faculté des sciences. J’ai connu le président Massamba Débat que j’appelais Tonton car il venait chez le pasteur Buana. Je connais Bob Massamba Débat avec lequel j’ai joué au foot et je connais le ministre de l’éducation nationale Levy Makany qui était le beau-frère du pasteur Buana.

Mon oncle maternel, Tchicaya Léon, alias Desecaye, avait épousé une Larie de Kindamba, Mâ Touloulou Julienne. La propreté était dans Bacongo moderne un élément très important. Il fallait être propre et présentable.

Que se passe-t-il aujourd’hui à Bac-city ? C’est l’anarchie en matière de salubrité, c’est la course effrénée vers l’argent sans s’occuper du lieu d’habitation. Comme vous le dites, Monsieur le ministre, les Bacongolais préfèrent aller dans les Ngandas se remplirent le ventre de semoules et de vins douteux. On a l’impression d’avoir une population écervelée, sans prise de conscience réelle sur les faits et sur la vie.

Le gouvernement est défaillant au niveau de l’aménagement des quartiers. Il revient aux chefs de quartiers ou de blocs de se substituer sans honte aux défaillances de l’État et de participer à la salubrité de Bac-city. Où sont les hommes d’affaires bacongolais capables de mettre des sous pour la salubrité de Bac-city ? La famille Kolelas a été incapable d’aménager Bac-city. Il y a des ministres issus de cette zone qui restent aussi incapables alors qu’ils sont aux affaires. Il ne faut pas s’étonner que d’autres ministres, qui ne sont pas du sud, améliorent leur village natal ainsi que les conditions de vie des populations. Il y a là un principe de réalité que les Bacongolais ignorent, préférant la semoule, la soupe aux poissons et le vin. Ensuite ils iront pleurer partout en disant que Bacongo est délaissé, n’est pas aménagé, tout en sachant que l’État congolais connaît des difficultés financières et de stratégie dans l’aménagement des quartiers des principales villes et départements du Congo.

Lucien Pambou Mkaya Voka

pambou.lucien@yahoofr

Diffusé le 19 août 2021, par www.congo-liberty.com