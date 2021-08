BRIC-À-BRAC CONSTITUTIONNEL ET POLITIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par Bankounda-Mpélé Félix

Dans la perspective de plus d’implication des patriotes et des républicains dans la vie politique congolaise, en vue de bouter Sassou Nguesso et son odieux, suranné et criminel système politique, qui règne depuis bientôt quarante ans, place désormais à la pédagogie et à des propositionss concrètes pour cela. C’est à cela que participe cette interview…

Incapable, inapte à gérer un pays, le Congo-Brazzaville, de quelques cinq millions d’habitants vivant dans une misère endémique tout en étant gâté par la nature (troisième pays d’Afrique noire producteur du pétrole notamment), pays dont il est maître depuis trente-sept ans cumulés, Sassou-Nguesso, l’authentique inventeur des Constitutions-kleenex (notre réflexion: « Des chemises et des Constitutions-kleenex au Congo », in Mediapart, 3 mai 2016), a néanmoins réussi à créer un vrai chaos politique et économique dans ce beau et riche pays d’Afrique centrale francophone.

À la suite du dernier forfait électoral du printemps dernier, et dans la perspective d’ébaucher quelques voies de sortie, exercice auquel nous nous appesantirons dans une prochaine interview le dimanche prochain, un diagnostic préalable, dans une démarche essentiellement pédagogique, a été fait dans ce qui apparaît, incontestablement, comme UN BRIC-À-BRAC CONSTITUTIONNEL ET POLITIQUE, ici mis en évidence…

Felix Bankounda Mpele

Enseignant-Chercheur, Juriste et Politologue, consultant, Constitutionnaliste