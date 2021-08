Barbara Lefebvre dézingue Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian sur RMC

Depuis la quarantaine d’années que l’Empereur de la Françafrique a été imposé à la tête du Congo Brazzaville, le PAF (Paysage audiovisuel français) a veillé particulièrement à ne jamais diffuser d’information susceptible de révéler la véritable nature de son pouvoir. Avant même qu’il n’y accède, la dimension des assassinats de Mars 1977 avait été complètement occultée afin de ne pas entraver la trajectoire qui lui était destinée. Le Congo, République Populaire puis République du Congo, devint alors la terre des assassinats en tous genres, du meurtre ciblé, fréquemment par empoisonnement, au crime de masse en passant par l’attentat, dont le plus célèbre fut celui du DC 10 d’UTA.

La première transgression de la règle avait été commise par Eric Denécé lors d’une émission d’Yves Calvi diffusée le 22 décembre 2016, sur LCI, dans laquelle il révéla que la guerre de 1997-1998 avait causé la mort de 400.000 Congolais, soit l’équivalent de 10% de la population d’alors.

Ces jours derniers, au cours d’une émission des Grandes Gueules, sur RMC, la Chroniqueuse Barbara Lefebvre, vient de l’enfreindre significativement en comparant le pouvoir de Brazzaville à celui des Talibans qui viennent de s’emparer par la force de celui de Kaboul en Afghanistan… Elle l’a fait en ciblant l’indulgence de Monsieur Jean-Yves Le Drian à l’égard de « Sassou Nguesso » (sic).

Qu’il est bon de voir et d’entendre sur un plateau de télévision, en une minute dix-sept secondes, régler le compte d’un tyran (à la solde de la barbouzerie française et de la Françafrique) et celui d’un ministre qui signe depuis une dizaine d’années le déclin de la France particulièrement en Afrique Centrale, au nom de la sacro-sainte théorie des « hommes forts » !

Une seule correction à apporter à la déclaration de Madame Barbara Lefebvre : les rares « ressources naturelles » sensées intéresser la France ne profitent plus à l’Etat français en tant que tel, mais depuis belle lurette principalement à quelques individus au travers de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux… !

La Rédaction

Diffusé le 23 août 2021, par www.congo-liberty.com