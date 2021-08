J’accuse le quotidien d’informations « La Griffe » paraissant à Brazzaville d’usurpation et d’utilisation de mon identité, Lucien Pambou

Voici l’article qui fait l’objet de l’usurpation de mon identité : « La vérité sur la mauvaise gestion du Congo-Brazzaville », signé Lucien Pambou

Je ne suis ni Zola, ni un intellectuel de renom. J’ai écrit de nombreux articles et livres depuis que je vis en France grâce à ma formation universitaire (Paris-Dauphine en économie et Sciences-Po Paris). C’est la première fois que je suis victime d’un cambriolage intellectuel et d’une usurpation d’identité. Dans cet article « La vérité sur la mauvaise gestion du Congo-Brazzaville » La Griffe et son directeur de publication, dont je pense que c’est Patrick Dzeba car j’ai fouillé sur internet, on usurpe mon nom et mon prénom pour donner l’impression que je suis un opposant au régime de Sassou Nguesso. J’ai été éditorialiste sur Africa 24, j’interviens dans de nombreux journaux comme le Huffington Post, j’ai été rédacteur adjoint de Géopolitique Africaine, j’ai interviewé Sassou Nguesso sur Africa 24 avant son départ à Lyon pour des problématiques climatiques, j’interviens en mon nom propre et non sur pseudonyme sur Congo-Liberty et chaque fois une seule démarche intellectuelle structure mon comportement : la neutralité axiologique au sens de Weber, à savoir une posture de neutralité, c’est à dire du chercheur qui expose les faits sans juger.

Cette position de neutralité axiologique m’a été souvent reprochée par certains membres de la diaspora congolaise en France qui estime que je suis pro-Sassou et contre l’opposition. J’ai expliqué que ce n’était pas le cas, mais on ne peut pas obliger les gens à changer de posture.

Accusation et plainte contre La Griffe et demande de dommages et intérêts

Je tiens d’abord à remercier mon ami et frère N.G qui m’a informé de l’imposture de cette feuille de choux informationnelle que représente La Griffe en mal de vedettariat qui utilise mes nom et prénom pour se faire valoir et pour me faire apparaître comme un dangereux malfaisant vis à vis du pouvoir Sassou Nguesso. Quand j’ai des choses à dire concernant le régime de Sassou, je n’ai besoin de personne pour être interprète à ma place.

J’accuse le journal La Griffe et son directeur de publication d’usurper mon identité pour leurs basses besognes politiques. J’ai saisi à Brazzaville un avocat, Maître E.O, qui représentera mes intérêts en portant plainte auprès du procureur de la République. Je souhaite ne pas en rester là car mon honneur est souillé et il ne demande qu’à être lavé. La Griffe a eu déjà maille à partir avec la justice comme j’ai pu le lire sur internet dans l’affaire Ntumi/Tsourou à cause de la désinformation dont ce quotidien est coutumier. Son directeur de publication a failli être arrêté pour désinformation et je comprends mieux pourquoi La Griffe et son directeur de publication sont des adeptes de la désinformation. Je demande à son directeur de publier un communiqué qui rétablit mon honneur. Je ne pense pas avoir d’homonyme dans le domaine de la presse et je pense que mon identité a été volontairement usurpée pour montrer aux responsables politiques du Congo qu’il y a dans la diaspora des personnes qui pensent contre le régime politique de Sassou et que j’en serais un, grâce à cette entourloupe d’écriture.

Quel Congo voulons-nous construire ?

On tape souvent sur les régimes politiques africains en général et congolais en particulier qui seraient contre la presse. La presse est libre mais elle ne doit pas constituer son langage sur un tissu de mensonges et de désinformations. L’écrivain Marc Twain disait « Le mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures ». Avec le quotidien La Griffe nous sommes dans le cœur du hic et nunc (ici et maintenant) et au pied du mur. On va voir comment ils vont se sortir de ce mensonge qui aurait pu rester très longtemps et être marqué au frontispice de leur journal si mon ami et frère N.G n’avait pas joué son rôle de vigie et de lecteur permanent de ces dits quotidiens brazzavillois et congolais, prêts à tricher, prêts à compromettre autrui pour le bonheur de leur direction et de leurs lecteurs. Je porte plainte contre La Griffe pour usurpation et utilisation d’identité pour un article qui ne me concerne pas et que je n’ai pas écrit. Pauvre Congo et pauvres Congolais que nous sommes. C’est malheureux de procéder ainsi pour ce Congo que nous voulons léguer à nos enfants et petits-enfants.

Lucien Pambou

Diffusé le 28 août 2021, par www.congo-liberty.com