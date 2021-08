QUI A VOLÉ LA SOUTANE PORTÉE PAR LE CARDINAL ÉMILE BIAYENDA LE JOUR DE SON ASSASSINAT ?

Enlevé dans la nuit du 22 mars 1977, le Cardinal Emile Biayenda, l’unique Cardinal que le Congo ait connu perder sa vie dans un climat de stupeur et de guerre civile. Que s’est-il passé ? Quelques jours avant, le Président de la République, Marien Ngouabi venait d’être tué à la surprise générale de tous les congolais.



Cardinal Emile Biayenda et le Président Marien NGouabi assassinés en mars 1977

Très vite, les médias ont annoncé la présence d’un commando à l’Etat Major où il résidait et qui l’a exécuté après un combat acharné. Alors, que vient faire le Cardinal Emile Biayenda dans cette affaire ? Ce dernier venait d’être reçu en audience par le Président peu avant sa mort. A partir de cette rencontre certains naïfs ont mis la relation entre le Cardinal, homme de Dieu, venu anéantir le pouvoir du Président. Voila pourquoi, depuis cet instant il devenait un homme encombrant. Ainsi, le 22 mars il fut enlevé et assassiné par des inconnus et son corps retrouvé dans un cimetière populaire de la périphérie de Brazzaville nord. Les responsables ecclésiastiques de l’Archidiocèse de Brazzaville ont alors pris la décision d’exhumer son corps afin de l’enterrer dans sa Cathédrale. Ce qui a été fait quelques jours après. Maintenant, où se trouve la soutane qu’il portait ce 22 mars 1977 ?



Naturellement, après les obsèques du Cardinal, un dossier de canonisation a été monté et présenté à Rome pour sa canonisation. Cette procédure suit son cours depuis plusieurs années maintenant. Ceci étant, cette soutane normalement devient la relique phare du futur Saint. Elle devait être placée en lieu sûr et bien sécurisé. Cependant, cela n’a pas été le cas. Ceux qui étaient chargés de s’occuper de ces reliques ont brillé par la nonchalance et la négligence. Ils ont préféré laisser cette charge à une femme du nom de Charlotte Mpémbé, qui à plusieurs fois prétendu recevoir les révélations du Cardinal lui-même. Au fil du temps, elle est devenue incontournable et s’est fait passer pour la porte-parole du Cardinal. Quelle naïveté de la part des responsables de l’Eglise ! Comment peut-on donner cette responsabilité à une femme qui sort de nulle part, sur des déclarations sans le moindre fondement ? Pire encore, depuis plusieurs mois, cette soutane a disparu et personne ne s’en occupe. Où est-elle passée ? Qui l’a volée ? D’après la famille biologique du Cardinal, même l’Archevêque de Brazzaville, lui-même ne sait où elle se trouve ; c’est très grave !

Comment un élément de cette valeur peut-il disparaître sans laisser de traces ?

Après la canonisation du Cardinal, qu’est-ce que les visiteurs verront de lui ?

Voilà, l’énigme de la soutane du Cardinal Emile Biayenda lancée. Chers fidèles, commencez à mener vos enquêtes et organisez des battues sans cesse, afin de retrouver au moins ce qui reste du cher Cardinal Emile Biayenda.

Saint Cardinal Emile Biayenda, Santu subito

Guy Médard Nkodia

Diffusé le 30 août 2021, par www.congo-liberty.com