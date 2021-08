CIBLER LA RESPONSABILITÉ DES MERCENAIRES DE SASSOU NGUESSO POUR ACCÉLÉRER LA FIN DU RÉGIME DESPOTIQUE

Après le ‘printemps africain’ des années quatre-vingt-dix, qui a semblé signer le glas des régimes dictatoriaux, ceux-ci ont vite repris du poil de la bête et regagné du terrain, principalement dans les pays d’Afrique francophone. Il en est ainsi du Congo Brazzaville où, Sassou -Nguesso, régulièrement battu et sorti par les urnes l’été 1992, est sauvagement revenu au pouvoir l’été 97, avec le soutien des puissances financières et militaires étrangères, fauchant au passage la vie de dizaines de milliers de ses compatriotes, immédiatement et par la suite.

Comment et que faire pour restaurer la démocratie initiée au début des années 90 ?

C’est à cette question que cette interview essaie de donner des réponses, en esquissant UN DES INGRÉDIENTS de l’accélération de la disqualification de l’entreprise ou du régime despotique depuis établi, à savoir UN COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE DES SOUTIENS OU MERCENAIRES DU RÉGIME, en attendant d’en systématiser d’autres dans ce sens, comme un Code de conduite des Patriotes et Républicains notamment, mais aussi pour la systématisation d’un nouveau régime ainsi que des garanties de la démocratie…