Le Congo-Brazzaville est-il propice au climat des affaires ?

Ventriloque de l’empereur et de son fils, Collinet Makosso, premier ministre d’un régime illégitime et illégal, a effectué en France une visite pour « parler du climat des affaires ».

« Le blabla c’est bien, le concret c’est mieux ».

C’est quoi le climat des affaires ?

« Le climat des affaires représente une mesure approximative de la conjoncture économique par l’intermédiaire de calculs analytiques sur un ensemble d’enquêtes d’opinion et de sondages opérés sur un pool d’agents économiques suffisamment représentatifs sur une zone géographique donnée ».

Ce climat des affaires est favorisé par un environnement des affaires qui n’est autre que « l’ensemble des conditions politiques, légales, institutionnelles et réglementaires qui régissent les activités des entreprises ».

Le Congo-Brazzaville occupe la 47ème place sur 56 pays africains. Dans le rapport Doing Business de 2019, le Congo est classé 180ème sur 189 pays. Le climat des affaires s’est détérioré depuis plusieurs années, avec des opérateurs économiques, y compris pétroliers, confrontés à une recrudescence de postures administratives, fiscales, douanières arbitraires et abusives, et un appareil judiciaire qui reste le maillon faible de ce fameux climat des affaires. La covid-19 a bon dos !

Dans ces conditions, il est difficile d’attirer les investissements du secteur privé nécessaires à la réalisation des grands projets, dans un environnement marqué par la dégradation du climat des affaires.

L’inexistence et le mauvais fonctionnement des services publics, le manque de transparence et de prestation de services de qualités, la corruption, la fraude fiscale et douanière, le trafic d’influence et autres pratiques illicites qui font légion au sein de l’administration publique congolaise, se traduisent par le manque de confiance du public, et des investisseurs à l’égard de l’administration publique.

Dès lors, comment peut-on améliorer le climat des affaires au Congo-Brazzaville ?

Au lieu de se perdre en conjectures et dans des incantations, notre pays doit se doter de toute urgence d’une administration efficace et efficiente. Un audit est nécessaire. Elle doit se débarrasser des doublons, des agents fictifs, et des incompétents. Ses agents doivent être au service de l’intérêt général. De leur positionnement dépendra de la qualité du service.

Nous ne cesserons de le dire. La corruption est un obstacle majeur aussi bien pour les entreprises congolaises que pour les investisseurs étrangers. En devenant un système qui gangrène le pays, elle nuit gravement au climat des affaires.

En nommant Collinet Makosso qui a échoué dans ses précédentes fonctions, nous sommes conscients que ce dernier n’est qu’un porte-marche pour Kiki Sassou. Tous ses propos ne sont que de la flûte. De la poudre de perlimpinpin.

Pour être un homme politique, nul besoin, disait Chateaubriand, d’acquérir des qualités. Il suffit d’en perdre. Si Collinet Makosso choisit de servir le clan Sassou et Nguesso au détriment du Congo, il subira la colère populaire qui monte. Tous les ingrédients sont réunis pour que tout implose. Il suffit d’une étincelle pour que tout s’embrase.

Dans l’Etat de siège, Albert Camus, explique en quelques mots simples comment tombent les dictatures : « Il a toujours suffi qu’un homme surmonte sa peur et se révolte pour que leur machine commence à grincer ».

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 02 septembre 2021, par www.congo-liberty.com