JOSEPH POUABOU : l’itinéraire du Président de la Cour Suprême assassiné le 15 février 1965 (1ere Partie)

Joseph POUABOU

Notre histoire, au Moyen-Congo, régulièrement falsifiée, tronquée, a trop souvent fait la part belle au révisionnisme et à la falsification pour qu’on se souvienne qu’il y eut dans notre pays, un appel lancé le 17 Août 1945, à Pointe-Noire.

Cette date aussi importante que méconnue des historiens et des Congolais, marque tout simplement le point de départ du processus d’émancipation au Congo-Brazzaville. Initié par un Collectif de compatriotes composé d’une cinquantaine de personnes, il comprenait :

Des ouvriers, des artisans, des manœuvres, des évolués (terme désignant des Africains ou des Asiatiques sous la colonisation ayant atteint un certain niveau d’instruction) .

Ce sont ces derniers au nombre de (5) cinq qui furent les figures emblématiques de ce Collectif :

Alphonse TCHTEMBO, alias Steimbault, fonctionnaire des SAF (Service administratif et financier)

Martial SAUTAT, fonctionnaire des SAF

Georges PAMBOU, fonctionnaire des SAF

Stéphane TCHITCHELLE, adjoint au chef de gare de Pointe-Noire au Chemin de fer Congo-Océan (CFCO)

Joseph POUABOU, fonctionnaire au service forestier.

Sous la houlette de Joseph POUABOU, ils prirent conscience de la nécessité de se réunir et de discuter entre Juillet et Août 1945, afin de se trouver un représentant pour les élections législatives promises par le général de Gaulle en 1944, lors de la conférence de Brazzaville.

Dans une correspondance datée du 17 Août 1945 rédigée par Joseph POUABOU, ils portèrent leur choix sur Mapako Hervé GNALI, leur aîné, comptable et fondé de pouvoir à la Société Industrielle et Agricole du Niari (SIAN).

Qui est Joseph POUABOU ?

Joseph POUABOU, naît à Pointe-Noire, le 12 Mai 1919. Après son certificat d’étude primaire indigène, il commence à travailler dans l’administration à l’âge de 15 ans, en 1934. Volontaire, ayant une soif inextinguible de connaissance, il prépare seul de 1946 à 1952 le baccalauréat de l’enseignement secondaire tout en continuant à faire face à ses obligations

professionnelles. D’abord au service forestier, ensuite dans l’administration générale, jusqu’en 1959, date à partir de laquelle, il exerce la profession de magistrat, ensuite de substitut du procureur, puis Juge d’instruction.

Reçu à la seconde partie du baccalauréat à l’âge de 33 ans, il prépare dans les mêmes conditions, la licence en droit entre 1954 et 1957. Puis, il achève son cursus académique de 1956 à 1958 par la préparation du diplôme de spécialisation dans la fonction judiciaire, délivré par l’école nationale de la France d’Outre-Mer (ENFOM).

Joseph POUABOU a exercé des responsabilités importantes pour le pays. Il a assumé notamment celles de président du conseil d’administration de la Banque Nationale pour le Développement (BNDC) de 1959 jusqu’au 30 janvier 1961, date à laquelle il fut appelé à remplacer monsieur Maurage à la direction du cabinet du président Fulbert YOULOU, avant d’être nommé à la présidence de la Cour Suprême le 20 avril 1962.

La révolution des 13-14-15 Août 1963 qui porta au pouvoir le président Alphonse Massamba-Débat instaura un régime d’obédience socialiste. Ayant pourtant suscité beaucoup d’espoirs à son avènement par une frange importante de la population, cette Révolution finit par semer la terreur, incarnée par la Jeunesse du Mouvement National de la Révolution (JMNR) , milice composée de séides à la solde du pouvoir, dont le niveau de brutalité atteint son paroxysme avec l’assassinat de trois personnalités de premier plan.

En effet, Lazare MATSOKOTA, Procureur général de la république, Anselme MASSOUEME, Directeur de l’Agence Congolaise d’Information et Joseph POUABOU, Président de la Cour Suprême furent enlevés et sauvagement assassinés nuitamment, le 15 février 1965. La dépouille de Joseph POUABOU n’a jamais été retrouvée, et cette date est taboue dans l’histoire du Congo-Brazzaville. Elle marque le début de la criminalité politique dans notre pays.

Ancien membre du parti progressiste congolais de Jean Félix-TCHICAYA, dont il assura la direction de campagne en 1945, Joseph POUABOU était soumis au devoir de réserve depuis sa nomination au poste de magistrat en 1959. Il conservait ses convictions politiques bien que ne militant plus.

En 1963, soit deux ans avant son crapuleux assassinat, il rédigea un texte à la fois profond et prémonitoire qui résumait sa pensée politique. Celui-ci a aujourd’hui valeur de testament et permet de comprendre, in fine, pourquoi il fut lâchement enlevé et assassiné, dans la plus grande indifférence, le 15 février 1965.

Alphonse MASSAMBA-DEBAT était Président de la République, Léon ANGOR, Président de l’Assemblée nationale, Pascal LISSOUBA, Premier Ministre, Germain BICOUMAT, Ministre de l’Intérieur et Ambroise NOUMAZALAYE, Secrétaire général du Parti-Etat Mouvement National de la Révolution (MNR)…et à ce titre, ils sont collectivement responsables de ce triple assassinat pour n’avoir pas assurer la protection de ces trois hauts fonctionnaires de l’État !

Sa pensée politique que nous examinerons dans la 2e partie de notre publication se résume en (3) trois principaux axes :

-l’action politique

-l’action économique

-l’action sociale.

Lionel GNALI

Diffusé le 09 septembre 2021, par www.congo-liberty.com