INTERVIEW DE Me PHILIPPE YOULOU : L’unité des Congolais pour chasser le petit dictateur Sassou-NGuesso ; La scission est une fausse solution contre le tribalisme de Sassou ; Participation à la collecte de fonds pour Chyst Dongui et Alex Dzabana…

Me Philippe YOULOU est avocat au barreau de Nice. Il appartient à la famille de l’abbé Fulbert Youlou, le 1er Président de la République du Congo-Brazzaville.

Me Philippe YOULOU combat et dénonce la tyrannie sanguinaire et immonde de Dénis Sassou-NGuesso. Il est farouchement opposé à la scission du Congo-Brazzaville qui est une fausse réponse à la politique primitive, clanique et mortifère de Dénis Sassou-NGuesso , contre les populations du Sud du Congo.

Me Philippe YOULOU appelle à l’unité de tous les Congolais pour chasser Sassou-NGuesso et son régime du pouvoir. Il demande à ses compatriotes de participer à la collecte de fonds pour répondre à l’urgence sanitaires de Chryst Dongui, Alex Dzabana , Jean-Louis Paka et Raymond Malonga…

Diffusé par www.congo-liberty.com