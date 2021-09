AIMONS-NOUS VIVANTS, N’ATTENDONS PAS LA MORT POUR ÊTRE SOLIDAIRES – PARTICIPONS A L’URGENCE SANITAIRE DE CHRYST DONGUI, ALEX DZABANA, RAYMOND MALONGA, JEAN-LOUIS PAKA…Béto fungulu ba tima !

Le Dr Alex DZABANA IBACKA, Jean-Louis PAKA et Christ Belvy DONGUI, trois (3) membres de la société civile du Congo-Brazzaville avaient été kidnappés par la Police politique du Congo-Brazzaville le entre le 20-25 mars 2021, avant d’être transférés quelques jours plus tard à la Maison d’arrêt de Brazzaville, où il ont été incarcérés arbitrairement en violation flagrante des droits les plus élémentaires du citoyen.

Après (4) quatre mois de détention dans des conditions inhumaines, Christ Dongui-Ganga, Jean-Louis Paka et Alex Dzabana Ibacka ont été accusés « d’atteinte à la sureté de l’Etat » ,et libérés « provisoirement » par le pouvoir de Brazzaville, le 14 juillet 2021.

Pour sa part, Raymond Malonga, le Directeur de publication du journal satirique Sel-Piment avait été interpelé sur son lit d’hôpital par la Police politique et incarcéré à la Maison d’arrêt de Brazzaville, le 2 février 2021 . Il a été libéré le 12 août 2021, après (6) mois de détention arbitraire, pour avoir critiqué l’épouse de Jean-Dominique Okemba, le chef des services de renseignements de Sassou-NGuesso.

En revanche, les Congolais doivent savoir que les conditions inhumaines et les mauvais traitements infligés aux détenus politiques et d’opinions au Congo-Brazzaville, ont pour conséquence la détérioration de leur santé physique et psychologique.

Ainsi, le site CONGO-LIBERTY.COM et la DIASPORA CONGOLAISE organisent une collecte de fonds pour subvenir aux soins de santé du Dr Dzabana Ibacka, Jean-Louis Paka, Chryst Dongui-Ganga et Raymond Malonga.

CONGO-LIBERTY.COM et la DIASPORA CONGOLAISE appellent tous les patriotes à la solidarité et à accomplir ce geste humanitaire.

LE DEVOIR PATRIOTIQUE, C’EST SOUTENIR CEUX QUI SE SACRIFIER POUR NOTRE LIBERTÉ



POUR PARTICIPER

PAYPAL : minguabiango@gmail.com

WESTERN UNION ou MONEY GRAM

NB : Les transferts d’argent doivent être mis au nom de :

GEOFFROY JUSTIN BALONGA (Avocat au Barreau de Paris)

Envoyer ensuite un mail à : MINGWA BIANGO : minguabiango@gmail.com

VIREMENT COMPTE BANCAIRE

Titulaire du compte : Cercle de Réflexion pour des idées nouvelles

Références bancaires du compte

Banque : 30003

Agence : 04123

N° du compte : 00050969125 Clé : 20

IBAN : FR7630003041230005096912520

NOUS N’AVONS PAS PU CRÉER UNE CAGNOTTE EN LIGNE, CAR, LE BÉNÉFICIAIRE RÉSIDE AU CONGO

ORGANISATEURS DE LA CAGNOTTE

Mingwa BIANGO (Trésorier)

Benjamin MOUTSILA

Roland Lévy NITOU

Marcel ABIGNA

Prince KITEMO

Victor MATONDO

Maurille LOUZALA

Benjamin TOUNGAMANI

Djess dia Moungouassi

John Binth DZABA

Justin BALONGA

Mathieu BAKIMA Antyme BAYAMINA Michel ONDONGO-MPANDI