Lettre ouverte au colonel guinéen Mamadi Doumbouya suite à l’intention de Sassou-NGuesso d’accorder l’asile politique à Alpha Condé

A l’attention du Lieutenant-Colonel Mamadi Doumbouya,

Président de la République de Guinée Conakry

Monsieur le Président,

L’annonce de votre Coup d’Etat, le 5 septembre dernier, avait suscité beaucoup de joie et d’espoir pour le peuple frère guinéen, mais également dans notre pays, le Congo Brazzaville, qui depuis une quarantaine d’années souffre de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso ; votre courageuse initiative, sans effusion de sang, devrait inspirer un de vos frères d’armes congolais pour nous libérer, sans plus tarder, de l’insupportable dictature.

Denis Sassou Nguesso ne s’est jamais préoccupé de la population congolaise qu’il a plongée dans l’extrême pauvreté malgré les très importants revenus de l’exploitation pétrolière. Il a toujours préféré se mettre en avant sur des dossiers internationaux, pour lesquels il est un incompétent notoire, et la libération des rejetons de ses homologues dictateurs, le Libyen Saïf Al Islam Kadhafi lorsqu’il était encore prisonnier, ou l’Angolais José Filomeno dos Santos toujours détenu, fils de l’ancien président.

Aussi, Sassou Nguesso ne vous pardonnera jamais d’avoir fait tomber Alpha Condé !

Les efforts que prodigue notre Empereur, pour libérer sa marionnette guinéenne, relèvent d’un même orgueil et d’une prétention d’être au-dessus des lois quelles qu’elles soient. Pour l’ancien président, que vous avez renversé, il s’agirait également, en obtenant sa libération, de le réintégrer dans tous les privilèges internationaux dont vous l’avez privé. Sassou Nguesso n’a pas de parole et ne respectera aucune de ses promesses verbales ou écrites. Donc, dès lors qu’Alpha Condé sera sur le territoire congolais, vous pouvez être sûr que la reconquête du pouvoir perdu, par ce dernier, sera relancée avec force de moyens financiers et relationnels (cumulés avec ceux de Sassou Nguesso) qui, très honnêtement, vous dépasseront…

Sassou Nguesso, lorsqu’il avait pris le pouvoir le 5 février 1979, avait aussitôt jeté en « résidence surveillée » son prédécesseur Joachim Yhombi pendant une douzaine d’années sans que jamais personne ne s’en émeuve ! Ne pourriez-vous pas en faire de même avec Alpha Condé qui était fréquemment présent au Congo à cette époque ?

Egalement, depuis quelques années, notre Empereur maintient injustement en prison quelques-uns de ses principaux opposants dont le Saint-cyrien et Général Jean-Marie Michel MOKOKO, le Député André Okombi Salissa, le Général Norbert Dabira et l’ancien Maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba. Ne pourriez-vous pas, en contrepartie de l’évacuation d’Alpha Condé sur Brazzaville, exiger la libération simultanée (avec toutes les précautions qui s’imposent) de ces derniers ? Vous auriez ainsi matière à faire respecter les engagements qu’aura pris, auprès de vous, Denis Sassou Nguesso.

Nous espérons que vous saurez remettre votre pays dans la voie du développement et de la transparence des affaires publiques et surtout que vous pourrez tenir tête à la rancune légendaire de Sassou Nguesso.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération et de nos salutations les plus distinguées.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 17 septembre 2021, par www.congo-liberty.com