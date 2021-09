Le Congo des Nguesso : dernier rempart à faire tomber dans la lutte contre la corruption en Afrique ?

Après presqu’un demi-siècle d’une descente aux enfers, presque ininterrompue, se pourrait-il qu’un changement se dessine en Afrique, et plus particulièrement dans sa partie centrale ? Un alignement différent de certaines planètes a-t-il été constaté, quelque part dans la Voie Lactée ?

Toujours est-il, qu’il n’est de jour, ces derniers temps, qu’une mauvaise nouvelle ne vienne frapper les autocrates qui nous gouvernent ; et ce propos n’a rien à voir avec les fausses nouvelles sur l’état de santé de notre vieil Empereur…

Hier, c’était le CNRD de Conakry qui refusait de se plier à la requête d’Alassane Ouattara, le faiseur d’Empereur, de libérer le tyran Alpha Condé, pour un asile doré et revanchard à Brazzaville auprès de son « créateur » Denis Sassou Nguesso.

Hier également, Trésor Nzila, responsable du Centre d’Actions pour le Développement, commémorait les victimes du 20 septembre 2015 au micro de la radio allemande DW, le sixième anniversaire de la répression des manifestants opposés au troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Il rappela à l’occasion que, pour ce dernier, « les droits humains sont des futilités ! ».

Avant-hier ou presque, le 14 septembre dernier, c’était l’ex-président angolais José Eduardo dos Santos, qui rentrait en Angola après plus de deux années passées en Espagne.

Maître absolu de son pays pendant trente-huit ans, M. dos Santos, 79 ans, est accusé d’avoir largement contribué au pillage des ressources nationales en favorisant sa famille et ses proches.

Selon la Constitution angolaise, il resterait protégé de toute poursuite criminelle, jusqu’en 2022 (après-demain), grâce à son statut d’ancien président. Cependant, son entourage et des membres de sa famille, ont été déjà particulièrement touchés par l’opération « mains propres » érigée par Joao Lourenço, son ancien ministre de la défense et successeur depuis 2017. José Filomeno dos Santos, le fils de l’ancien président, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir détourné de l’argent provenant du fonds souverain de l’Angola, qu’il a dirigé de 2013 à 2018.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la corruption, la garde rapprochée de Dos Santos ainsi que les dirigeants du MPLA, des institutions et des grandes entreprises publiques ont été écartés. Ses propres enfants ont été touchés. En même temps que José Filomeno a été poursuivi et condamné, sa fille, Isabel dos Santos, première femme milliardaire d’Afrique a été débarquée de la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol ; tous ses avoirs angolais ont été gelés et elle fait l’objet d’innombrables poursuites partout où des biens ont été localisés. Avec son époux, l’homme d’affaires congolais Sindika Dokolo – aujourd’hui disparu – elle est accusée, d’avoir détourné près d’un milliard de dollars de fonds publics angolais.

Le 15 septembre dernier, un scandale a éclaté à Washington, révélant le rôle qu’ont joué plusieurs anciens dirigeants de la Banque mondiale, dont l’actuelle patronne du Fonds monétaire international (FMI) Madame Kristalina Georgieva. Ils ont fait pression sur leurs équipes pour manipuler les données d’un classement annuel (Doing Business) et céder ainsi à la pression de la

Chine, selon un audit commandé par l’institution basée à Washington. Scandale pour quelques places dans un classement ! Qu’en sera-t-il quand éclatera celui des faux rapports qui ont permis l’effacement des milliards de dollars de la dette de la République du Congo en 2010 par les équipes de Dominique Strauss Kahn ? Les faussaires et les corrompus (tous fonctionnaires internationaux ou appartenant à Bercy) feront-ils l’objet de poursuites ?

Aujourd’hui Le Point Afrique nous révèle qu’en Guinée Equatoriale, 26 millions de dollars ont été rendus par le fils Obiang. C’est le montant auquel Téodorin a renoncé afin d’éviter des poursuites pour corruption aux USA (comme ce fut également le cas récemment pour Denis Christel Sassou Nguesso). Ils serviront en partie à financer des vaccins anti-Covid dans son pays. Cette annonce est l’épilogue d’une saga judiciaire marquée par la conclusion en 2014, d’un accord avec les procureurs américains. À l’époque, il avait accepté de vendre sa somptueuse villa de Malibu en Californie, une Ferrari et six statues grandeur nature de Michael Jackson pour échapper à un procès pour corruption aux États-Unis. C’est le produit de ces ventes qui est aujourd’hui redistribué.

Téodorin Obiang avait toutefois pu conserver son avion d’affaires Gulfstream, un yacht de luxe et le reste de sa collection d’objets ayant appartenu au roi de la pop, dont des gants blancs incrustés de cristaux.

En France et en Suisse, Téodorin Obiang est poursuivi dans des procédures et pour des montants similaires, à chaque fois des dizaines de millions d’euros d’amendes potentielles. En juillet dernier, la Cour de Cassation avait confirmé sa condamnation.

Seul le Congo Brazzaville apparait aujourd’hui comme le dernier bastion de résistance à la lutte contre la corruption. Un havre de paix et d’impunité pour les corrompus, les corrupteurs et les voleurs.

Des permis pétroliers y sont attribués sans appel d’offre et à vil prix ! Ce qui libère à chaque fois des paiements de centaines de millions de dollars dans des paradis fiscaux… C’est comme cela que le régime de Sassou Nguesso perdure. Il est vrai que depuis son arrivée au pouvoir et surtout son retour en 1997, le colonel aujourd’hui Empereur, n’a eu de cesse d’instaurer l’enrichissement illicite et criminel de sa famille et de son gang mafieux.

Avec Alpha Condé, aux oubliettes guinéennes, Téodorin Obiang à genoux et José Filomeno dos Santos incarcéré, à quand le tour des Nguesso en commençant par l’Empereur et son Aiglon ?

Demain, nous publierons le rapport de l’ONG américaine C4ADS et du Collectif SASSOUFIT qui révèle les acquisitions de villas et d’appartements de luxe à Dubaï du gang présidentiel (famille, épouses, concubines, ministres etc.). Un système de pillage sophistiqué mis à nu … !

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 21 septembre 2021, par www.congo-liberty.com