Des biens Mal Acquis cachés à Dubaï par les pilleurs de la République du Congo

Le Collectif Sassoufit avec le concours de l’ONG américaine C4ADS a publié, mardi 22 septembre 2021, un rapport éloquent sur la traque des avoirs cachés, aux quatre coins du monde, par les pilleurs de la République du Congo.

Grâce à la banque de données de l’ONG et à la puissance des algorithmes qu’elle a développés, des biens et des structures, jusqu’alors inconnus, nous sont révélés.

Même à Paris (un appartement à Neuilly en réalité), le Général Ndenguet, a fait son nid ! Le criminel de guerre avait été libéré de la prison de la Santé le 3 avril 2004 au terme d’un épisode peu reluisant pour la justice française… Pas rancunier pour ses geôliers, il a acquis au travers d’une SCI familiale, le 9 mai 2014, un appartement d’une valeur de 600.000 euros (payé seulement 66.909 € auprès d’un proche de Jean-Louis Borloo).

Son acolyte ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou, s’est fait pincer pour 5 propriétés à Dubaï dans ce rapport ! Deux d’entre-elles sont des villas dont les valeurs respectives oscillent entre 1,1 et 2,5 millions de US Dollars. Il y a encore un appartement dans le même ordre de prix, les prédateurs ne se refusent rien !

Julienne Johnson-Sassou Nguesso apparait dans le rapport au travers de Jean-Bruno Obambi, qui gérait déjà, avant qu’elle ne disparaisse, les biens de Feu Edith-Lucie Bongo-Ondimba. A la page 40, un tableau très clair est dressé des liens et des connections, des uns avec les autres. S’entremêlent alors les sociétés et les paradis fiscaux, de Dubaï à Monaco en passant par Paris, et de Julienne Johnson à Xavier Niel !

Il en est de même aux pages 52 à 56, avec une sacrée pointure : Brice Voltaire Etou-Obami ! Selon les auteurs du rapport, l’homme de paille serait totalement dévolu aux frères Nguesso Wilfrid et Edgar ainsi qu’à leur mère Catherine Ignanga. La collection de biens s’étale au Canada, à Miami aux USA, Dubaï et en France.

Un total, non-exhaustif bien entendu, de 32 millions de US dollars a été établi qui ne tient compte que de valeurs immobilières.

La traque de Sassoufit et de C4ADS vient compléter les révélations d’autres ONG et notre combat, dans ce sens, depuis la création de Congo-Liberty.

Nous attendons maintenant que la Justice Française, qui nous l’avons vu plus haut, avait libéré en 2004 le criminel Ndenguet, qu’elle lance enfin les procédures à l’encontre des voleurs-fraudeurs-pilleurs dont les noms sont mis en avant dans ce rapport !

