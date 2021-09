COMPTE RENDU DE LA CAGNOTTE HUMANITAIRE DONGUI-DZABANA-PAKA-MALONGA : 1550€ = 1.000.000 FCFA

Jean-Louis PAKA

Raymond MALONGA

Pour répondre à l’urgence sanitaire des (4) patriotes Chryst DONGUI, Alex DZABANA, Jean-Louis PAKA et Raymond MALONGA (Directeur de publication du journal Sel-Piment) provoquée par leur incarcération arbitraire, le site congo-liberty.com et des membres de la diaspora congolaise s’associaient et appelaient à la solidarité à travers une collecte de fonds, le 5 août 2021.

Nous sommes heureux d’informer la communauté congolaise que nous avons collecté 1.550€ soit 1.000.000 FCFA que nous avons distribué aux quatre bénéficiaires précédemment cités, auxquels nous avons joint le combattant Faye MONAMA pour participer aux frais de son procès contre l’Ambassade du Congo, le 22 septembre 2021.

Chryst DONGUI-GANGA = 200.000 FCFA = 305€ ; Alex DZABANA = 200.000 FCFA = 305€ ; Jean-Louis PAKA = 200.000 FCFA = 305€ ; Raymond MALONGA = 200.000 FCFA = 305€ ; Faye MONAMA = 100.000 FCFA = 150€ ;

Le site congo-liberty.com et les membres organisateurs de la diaspora dont les noms suivent ci-dessous, remercient tous les contributeurs pour leur confiance et leur patriotisme.

Nous informons la communauté congolaise que les besoins médicaux de nos quatre (4) patriotes Chryst DONGUI, Alex DZABANA, Jean-Louis PAKA et Raymond MALONGA sont toujours d’actualité.

Toutes les Congolaises et tous les Congolais qui souhaitent contribuer à cet élan humanitaire peuvent toujours le faire à travers les moyens suivants :

LE DEVOIR PATRIOTIQUE, C’EST SOUTENIR CEUX QUI SE SACRIFIER POUR NOTRE LIBERTÉ

POUR PARTICIPER

PAYPAL : minguabiango@gmail.com

WESTERN UNION ou MONEY GRAM

NB : Les transferts d’argent doivent être mis au nom de :

GEOFFROY JUSTIN BALONGA (Avocat au Barreau de Paris)

Envoyer ensuite un mail à : MINGWA BIANGO : minguabiango@gmail.com

VIREMENT COMPTE BANCAIRE

Titulaire du compte : Cercle de Réflexion pour des idées nouvelles

Références bancaires du compte

Banque : 30003

Agence : 04123

N° du compte : 00050969125 Clé : 20

IBAN : FR7630003041230005096912520

ORGANISATEURS DE LA CAGNOTTE

Mingwa BIANGO (Trésorier)

Benjamin MOUTSILA

Roland Lévy NITOU

Marcel ABIGNA

Prince KITEMO

Maurille LOUZALA

Benjamin TOUNGAMANI

Djess dia Moungouassi

John Binth DZABA

Justin BALONGA

Mathieu BAKIMA

Antyme BAYAMINA

