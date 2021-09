Le Congo après Sassou : Le PCT survivra-t-il à Sassou? (1/6)

Pascal Malanda

Ces dernières semaines, le Congo a vécu au rythme des rumeurs macabres concernant le couple présidentiel. Il y avait la mort dans l’air. Elle a commencé par l’agonie de madame avant de passer au trépas assuré de monsieur. Les chroniqueurs attitrés sur Internet s’y sont donnés à cœur-joie. Les uns pour affirmer que le couple diabolique avait acheté un billet aller simple pour l’enfer. Les autres pour démentir les calomnies des éternels aigris-revanchards prompts à noircir deux anges qui ont fait le bonheur de leur peuple.

Ce grand déballage de haine et de louanges de part et d’autre a fini par se calmer. Monsieur et madame Sassou sont rentrés au Congo, non pas en chaise roulante, mais sur leurs deux pieds. Avaient-ils joué aux morts pour voir comment le peuple congolais allait les pleurer ? Si c’est le cas, je suppose qu’ils sont largement instruits sur l’attitude des uns et des autres.

Cette attitude m’a profondément attristé car, nous, Congolais, avons un étrange rapport à la mort. Nous la donnons trop facilement pour conquérir ou conserver le pouvoir et nous nous réjouissons ouvertement du malheur de nos gouvernants lorsque la mort frappe à leur porte. Cela forme un cercle vicieux qui nous enferme dans la haine viscérale de l’autre.

En dehors de la tristesse, cet épisode rocambolesque de notre vie sociopolitique m’a inspiré une série de questions, auxquelles je vais essayer d’apporter ma réponse citoyenne.

Le PCT survivra-t-il à Sassou ?

C’est la première des 6 questions que je me suis posées. Je crois qu’elle vaut son pesant d’or, vu l’impact que ce parti a eu sur la vie politique de notre pays.

En effet, ce parti qui vient de fêter ses 50 ans en 2019 a cumulé 48 ans au pouvoir. Sur ces 48 ans, 37 ans portent l’empreinte indélébile de Sassou. La disparition de ce dernier provoquera forcément un séisme au sein du PCT. En 42 ans de règne absolu sur ce parti, de 1979 à ce jour, Sassou n’a clairement pas voulu former et encore moins désigner son successeur. C’est dans ce contexte délétère de vide de leadership qu’on lui prête la volonté de propulser son fils à la tête du pays. Vraie ou fausse, cette rumeur fait son bout de chemin et crée des tensions palpables au sein du parti de Marien. Mais honnêtement, qu’est-ce que le PCT d’aujourd’hui a encore en commun avec les idéaux de son fondateur Marien Ngouabi ? A chacun d’y répondre.

En plus de l’épineuse question de la soi-disant ‘’succession dynastique’’, il y a celle de la refondation du parti. Malgré ses longues années au pouvoir, le PCT n’a jamais réussi à devenir un parti réellement national. Le débat entre réformateurs et conservateurs, dont le but était une plus large et réelle ouverture vers les autres ethnies, n’a jamais abouti et a été gelé.

Il semble que Sassou, n’ayant pas eu le courage de s’aliéner la frange ethnocentrée du PCT, ossature de son pouvoir, avait refusé de trancher. Il avait ainsi reporté l’épilogue à l’après-Sassou. En réalité, l’échec de la refondation est un succès des caciques du parti, mais un succès en demi-teinte car la question de la refondation reviendra inévitablement à l’ordre du jour après Sassou.

En l’absence de la figure tutélaire qu’il est, le débat risquerait de déboucher sur l’implosion ou la paralysie du parti. Les cas de L’U.PA.D.S., du MCDDI, du RDD, de l’UDR-Mwinda et du RDPS sont riches en enseignement. La disparition de Lissouba, de Bernard Kolélas, Yhombi, de Milongo et Tchikaya, ont plongé leurs partis respectifs dans la léthargie totale. L’U.PA.D.S. a un temps été divisée en ‘’Fond blanc’’ et ‘’Fond jaune’’ qui n’ont jamais réellement retrouvé l’unité, une frange ayant décidé de créer la dissidence sous forme de CAP, MUST, et autres avatars. Le MCDDI a connu une grande hémorragie à la formation de Yuki, quant au RDPS et au RDD, ils connaissent d’interminables luttes intestines. L’UDR-Mwinda n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Le PCT pourra-t-il survivre à la disparition de Sassou ? Rien n’est moins sûr. Les contradictions accumulées depuis 1979 sont quasi insurmontables. Et parmi ces dernières, il y a l’épineuse question des partis ethno centrés débouchant presque inévitablement sur une gestion clanique. Le MCDDI et Yuki dans les mains des Kolélas-fils, le RDD dans les mains d’un Yhombi, le RDPS dans les mains d’un Tchikaya, l’UDR-Mwinda sous la coupe de la veuve ou du rejeton du père-fondateur. Seul l’U.PA.D.S. a échappé à cette implacable logique familiale, mais pour combien de temps ? Si Jérémie Lissouba prend un jour la tête de l’U.PA.D.S., comment la direction du PCT pourra-t-elle échapper à un Sassou-fils ou un Nguesso neveu ?

Au regard de ce qui précède, l’indécision de Sassou ressemble à la devise ‘’après moi, le déluge’’ Or, comme souligné plus haut, cette indécision risque de conduire à un séisme au sein du parti. Vu le poids et l’impact du PCT sur la vie politique nationale pendant de trop longues années, ce séisme aura inévitablement des répercussions sur l’ensemble du pays. La responsabilité politique impose à Sassou de prendre le courage de désigner un dauphin consensuel au sein du PCT. Cela épargnera au pays d’inutiles turbulences. Tout observateur averti, à commencer par Sassou, sait que Kiki est loin de faire l’unanimité, tant au sein de sa famille politique que biologique.

Je ne saurai clore cette première question sans rassurer mes détracteurs. C’est en citoyen soucieux de la sérénité du pays que j’ouvre ce débat sur l’avenir du PCT. Cela ne fait de moi ni un sympathisant et encore moins un membre du PCT, parti dont je n’ai jamais partagé les valeurs cardinales. Mon rôle se limite à interpeller mes compatriotes évoluant au sein de cette formation politique. Une démocratisation du PCT serait un réel atout pour la stabilité et l’évolution du pays. Ceci étant dit, je ne me fais pas trop d’illusions.

