Hommage de Ouabari-Mariotti à Christophe Mounkouéké décédé le 29 septembre 2021 à Brazzaville.

Yhombi-Nguila-Mounkouéké-Ouabari

Mon Dieu, nous disparaissons tous.

M. Christophe Moukouéké, figure marquante de la République du Congo, nous a quittés, à 82 ans, le 29 septembre 2021, à Brazzaville.

Troisième, sur l’image, ci-dessous, en partant de la gauche, où apparaissent le Président Jacques Joachim Yhombi Opango, M. Nguila Moungounga Kombo, lui, M. Christophe Moukouéké et moi Ouabari Mariotti.

S’en sont allés, à l’éternel infini, le Président Jacques Joachim Yhombi Opango et M. Nguila Moungounga Kombo, que M.Christophe Moukouéké rejoint. Seul moi, reste en vie, jusqu’à ce jour-là.

Le Congo Brazzaville perd, avec le décès de M. Christophe Moukouéké, un esprit libre et brillant, un acteur majeur de la politique nationale.

D’une vive intelligence, M. Christophe Moukouéké était un homme de convictions. Doté d’un sens élevé de l’Etat. Passionné, entier, sincère. Connaisseur de l’histoire du Congo Brazzaville, il était respecté. Par ailleurs, redouté pour ses appréciations sans concession, sur les causes nationales partagées, il puisait ses forces dans la loyauté de ses engagements.

Talentueux politique, M. Christophe Moukouéké aura occupé, sur plusieurs années, différentes postes. Tour à tour, entre autres, membre du Comité Central du Parti Congolais du Travail, Ministre, Secrétaire Général de l’UPADS, Député, pour finir comme membre du Secrétariat Permanent du Congrès Africain pour le Progrès -CAP.

Le passage de M. Christophe Moukouéké à la direction de l’UPADS, au lendemain de la conférence nationale, au nom des idéaux qu’incarnait le Président Pascal Lissouba, Président de l’UPADS, aura été la plus belle, la plus productive et la plus rayonnante séquence de sa vie politique, même si elle se termine par un exil injuste en France.

L’image, riche en symboles, ci-dessous, est une des représentations du reflet de ce qu’a été cet exil de M. Christophe Moukouéké, conséquence désastreuse des violences militaires du 5 juin 1997, au Congo Brazzaville. Elle expose quatre personnalités du pouvoir du Président Pascal Lissouba, sur le chemin de l’expatriation, en territoire du Congo Kinshasa, le 15 octobre 1997. Les troupes angolaises, en appui au camp du Président Sassou Nguesso, venaient de faire leur entrée au Congo Brazzaville, piétinant les conventions internationales sur l’intégrité d’un territoire aux institutions légales et commandé par un régime régulier.

Comme des milliers de partisans du Président Pascal Lissouba, M. Christophe Moukouéké a souffert des déchirures de son exil en France, faites d’angoisse et d’effort d’adaptation à sa nouvelle vie. Percevant, en fin de compte, cet exil comme sa détermination, en réponse aux malheurs d’une expatriation forcée. Sauver sa peau, en abandonnant le pays. Accepter de tout perdre, au Congo Brazzaville, sa terre natale, pour se reconstruire, humain, dans un pays étranger. Et surtout, apprendre à s’aimer en exilé, contre son gré.

C’était là, pour M. Christophe Moukouéké, un travail ardu de transformation personnelle. Le fait de déserter sa terre, contre sa volonté l’exposant à une perte majeure de son soi-même a fini par le pousser à regagner le pays aux fins de s’y réintégrer. Ce qui lui valut le siège de Député de Mabombo, dans la région de la Bouenza, aux élections législatives de 2007, pour le compte de l’UPADS. Une charge qu’il ne gardera qu’un mandat.

M. Christophe Moukouéké, Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire, a été un Ministre audacieux, en avance sur le contexte du système éducatif de l’époque.

Un Ministre, de terrain, visionnaire passionné, non accroché à son fauteuil, dans son bureau climatisé. Par des mécanismes efficaces, il contrôlait et évaluait le fonctionnement des structures relevant de son département. L’évaluation portait sur des méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens de mise en œuvre. Jaugeant, également, les personnels de direction d’établissements, d’enseignements et d’inspection.

Dans un système éducatif où l’enseignement privé n’était plus autorisé, le Ministre Christophe Moukouéké, pourtant Membre du Parti Congolais du Travail, il tramait, de par son esprit réformateur, l’option d’une refondation de l’école de la République. Bûchait, en dessous de table, sur la coexistence du service public avec les établissements privés, soumis au contrôle de l’Etat.

Cette tendance à se placer en travers des règles de l’école mue par des orientations du Parti Congolais du Travail lui a coûté un changement de portefeuille ministériel, au nom de la sauvegarde du statut quo.

Dans l’entre temps, le Ministre Christophe Moukouéké avait fait de l’étudiant en année de Maîtrise de Géographie, au Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville, que j’étais, premier Proviseur africain au lycée Victor Augagneur / Karl Marx, de Pointe Noire, à la rentrée scolaire 1971-1972.

A ma demande, le Ministre Christophe Moukouéké facilite la création, audit lycée, d’un internat mixte filles – garçons, moyennant des exigences d’encadrement des internes.

Ainsi, pour le Ministre Christophe Moukouéké, l’internat filles et garçons devrait être ce lieu privilégié du développement de la conscience humaine et intellectuelle des élèves. Un cadre structuré qui permettrait à chaque élève interne d’atteindre, ses objectifs scolaires. Un espace culturel qui offrirait aux internes la possibilité de faire grandir leurs talents et de s’épanouir par la vie d’équipe. Une structure où l’unité de lieu pour les différents temps de la vie des élèves – temps du travail, temps de la vie personnelle, temps de la vie communautaire – devrait être un atout certain. Enfin, une aire où s’y noueraient des relations durables.

L’internat, avec l’aide du Ministre Christophe Moukouéké qui en avait fait son affaire personnelle, a connu un franc succès, jusqu’au moment où je quitte le lycée, en septembre 1976. Depuis, l’internat a fermé ses portes. Requalifié autrement, alors qu’il accueillait, en priorité, des élèves venant des pays du Niari et du Kouilou profond.

M. Christophe Moukouéké, ayant trouvé la mort, dans les conditions que l’on sait, à la clinique Leyono, une disparition qui s’ajoutent à ces autres qui endeuillent, tous les jours, les familles congolaises, peut-être faudrait-il que les pouvoirs publics se penchent un peu plus sur les infrastructures hospitalières et médico-sociales du pays, pour les améliorer, d’autant qu’elles sont quasi toutes inadaptées et défectueuses.

L’objectif principal étant d’assurer la permanence des soins adéquats à tous les niveaux. D’où la nécessité d’un personnel en cohérence avec les besoins des unités de soins et de chaque service. Que ce soit dans les services de base, les services de spécialité, des soins de longue durée et d’urgence. La crise sanitaire liée au COVID 19 devant inspirer le Gouvernement pour remettre la santé au cœur des priorités nationales.

Soixante et un an après l’indépendance, le système de santé du Congo Brazzaville apparait comme l’un des plus fragiles et les moins performants d’Afrique. Un système défaillant, de bout en bout. Avec pour conséquence les taux de mortalité qui ne baissent pas sensiblement, la grogne générale et les récriminations des populations.

Des populations qui ne supportent pas que, non seulement les autorités se fassent soigner à l’étranger, mais encore que les évacuations sanitaires hors du Congo Brazzaville soient triées.

Fier d’avoir connu M. Christophe Moukouéké, je dis, ici, ma profonde tristesse, suite à sa disparition. Lui qui, dans mon subconscient, n’a jamais quitté l’UPADS, en dépit de son retrait de ce Parti.

M. Christophe Moukouéké, esprit ouvert, de grande humilité, décomplexé, ayant, en son temps, marqué l’UPADS de son empreinte de rassembleur, depuis les beaux jours de la création de ce Parti par le Président Pascal Lissouba.

La preuve, je continuais à désigner M. Christophe Moukouéké par Sécrégal. Contraction de Secrétaire Général. Entendu Secrétaire Général de l’UPADS.

Puisse la disparition de M. Christophe Moukouéké précédée de celle de M. Dominique Nimi Madinguou, autre illustre cadre des origines de l’UPADS, le 24 septembre 2021, créer le sursaut magique du rassemblement de tous les Lissoubistes dans une UPADS réunifiée, sans exclusive, et forte, en vue de la reconquête démocratique du pouvoir d’Etat arraché en octobre 1997.

A la famille de M. Christophe Moukouéké, particulièrement, son épouse et ses enfants, ainsi que ses amis et autres proches, j’exprime mes condoléances les plus attristées.

Au Secrétariat Permanent du Congrès Africain pour le Progrès-CAP et à ses militants, je traduis l’expression de ma solidarité, en ces moments d’intense douleur.

Au Secrétariat National de l’UPADS, les militants dudit Parti et autres Lissoubistes, également affligés par le décès de M. Christophe Moukouéké, j’exhorte à davantage de force et vigueur pour supporter l’épreuve.

Adieu Sécrégal.

Adieu Christophe.

Repose en paix. A jamais, tu demeures dans nos cœurs.

Ouabari Mariotti

Membre de l’UPADS

Paris 1er octobre 2021