L’Empereur Denis 1er, délinquant récidiviste, cité dans la grande enquête Pandora Papers….

Il ne se passe de jour qu’un scandale financier ne vienne éclabousser l’Empire du vol et des détournements mis en place au Congo par le clan des Nguesso.

Le dimanche 3 octobre, une vaste enquête financière internationale, Pandora Papers, a été révélée au grand public par les plus grands médias à travers le monde.

Des “Panama Papers sous stéroïdes”. C’est ainsi que l’ICIJ qualifie sa nouvelle enquête, basée sur la fuite de plus de 11,9 millions de documents provenant de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore, décortiqués pendant deux dans par un réseau de plus de 600 journalistes dans 117 pays.

Un roi, sept présidents, dont Denis Sassou Nguesso, et quatre premiers ministres en exercice ; des centaines de responsables politiques issus de plus de 90 pays sont cités dans des transactions financières, liées très souvent à des pactes de corruption qui se chiffrent en dizaines, en centaines ou en milliards de dollars. La liste des personnalités politiques qui apparaissent dans les « Pandora Papers » est impressionnante et l’on ne peut s’étonner de voir l’Empereur des voleurs, Sassou 1er, en tête d’affiche de tous les journaux….

Ainsi, le journal Le Monde, derrière le Roi Abdallah de Jordanie et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, nous présente « Denis Sassou Nguesso, président congolais »

« Selon les « Pandora Papers », Denis Sassou Nguesso, a détenu, pendant près de vingt ans, une société offshore aux BVI. Dénommée Inter African Investment Ltd, elle a été enregistrée le 28 août 1998, moins d’un an après le début de sa mandature (NDLR : de son coup d’Etat sanglant). Elle était propriétaire d’un compte bancaire dans la branche londonienne de la banque portugaise Espirito Santo.

Aidé par le gérant de fortune suisse FidElite, le président de la République du Congo a d’abord utilisé les services du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour structurer son montage offshore, lui permettant de détenir dans le plus grand secret une seconde société, Ecoplan Finance Ltd. Le président a installé sa fille Julienne parmi les directeurs et administrateurs d’Ecoplan. Cette société détenait la majorité des parts de la société congolaise Escom Congo, une entreprise de construction immobilière ayant pignon sur rue, détentrice de droits dans des mines diamantaires. Selon le consortium de journalistes africains Ancir, le chiffre d’affaires annuel de la société serait de 150 millions d’euros. Les sociétés des BVI ont été dissoutes après le scandale des « Panama Papers ». Contacté, le président congolais n’a pas donné suite. »

Multipliez ce montant par 23 années d’exercices net d’impôt et taxe grâce au montage offshore, ce sont près de 3,5 milliards d’euros qui sont tombés dans l’escarcelle familiale. Le trafic de diamant à Brazzaville était évalué à 2 milliards de dollars annuellement. Il était nourri principalement par le diamant de RDC, mais également celui de la RCA. Quant au diamant congolais, il est recherché parce que « de couleur », et pourrait correspondre aux droits perçus par Ecoplan et Escom…

Rappelons que cette dernière, Escom, avait été chargée de la construction de l’Aéroport International Denis Sassou Nguesso d’Ollombo !

Il manque à l’appel les sociétés offshore chargées de recueillir les « redevances » du Clan maffieux sur les activités pétrolières (beaucoup sont logées aux Bahamas comme le groupe PERENCO très actif au Congo), sur les autres activités minières, forestières et autres rackets divers et variés…

Combien de milliards de dollars chaque année sont-ils extorqués par le syndicat du crime d’Oyo ?

A vue de nez entre 2 et 3 milliards de dollars chaque année !

Les presque 12 millions de documents entre les mains de l’ICIJ n’ont pas encore révélé tous les trafics liés au Congo et au Clan des Nguesso. Jeudi prochain l’émission CASH INVESTIGATION d’Elise Lucet , sur France 2, dans le cadre de la même enquête de PANDORA PAPERS, sera consacrée selon nos sources à la relation spéciale qu’entretient Dominique Strauss Kahn avec la République du Congo et son Empereur autoproclamé Denis Sassou Nguesso.

La Rédaction

Diffusé le 04 octobre 2021, par www.congo-liberty.com