Accusera-t-on le Pape François d’avoir assisté sans mot dire au sacrifice humain auquel se prépare Denis Sassou N’Guesso sur la personne du Général Jean Marie Michel Mokoko ?

Le tyran Sassou et le Pape François

Par Hervé ZEBROWSKI

Le 5 juillet 2016, grâce à un prêtre jésuite, responsable de la communauté des Jésuites de Bordeaux, je réussis à organiser une rencontre des enfants de Makoua avec le Cardinal Jean Pierre Ricard, alors archevêque de Bordeaux. Cet archevêque de Bordeaux, alors qu’il n’était pas encore cardinal, avait effectué le 20 juillet 2005 une visite au Congo Brazzaville à la tête d’une délégation représentant l’Episcopat français.

En 2004, Monseigneur Ernest Kombo m’avait alors chargé de l’aider à préparer cette rencontre entre l’Episcopat congolais et l’Episcopat français. Cette rencontre fut un terrible échec pour Monseigneur Ernest Kombo qui se trouva déjugé par l’Episcopat français et abandonné par ses confrères congolais. Cette rencontre se trouvait au cœur de la vengeance de Denis Sassou Nguesso qui n’avait jamais pardonné à Ernest Kombo d’avoir refusé la proposition que le président Jacques Chirac lui-même avait faite à Ernest Kombo après la guerre de 1997 : accepter de devenir le président de l’Assemblée nationale du Congo Brazzaville. Ce refus d’Ernest Kombo était motivé par le devoir de mémoire qu’il devait au Cardinal Emile Biayenda. Ce dernier, il faut le rappeler, fut enterré vivant au cimetière d’Itatolo dans la nuit du 22 mars 1977, sous le regard de Denis Sassou Nguesso, ministre des armées et directeur de la police en ces temps du communisme à Brazzaville et présent en ce lieu-là cette nuit-là lors de ce sacrifice humain qu’il avait lui-même ordonné.

Abandonné de tous, Monseigneur Ernest Kombo mourut le 22 octobre 2008 à 14h10, dans d’étranges circonstances, quelques minutes avant que je n’entre dans sa chambre à l’hôpital du Val de Grâce, comme il m’y avait convié la veille. En ce mois d’octobre nous commémorerons donc le treizième anniversaire du martyre d’Ernest Kombo.

Le 5 juillet 2016 donc, j’accompagnais la fille aînée du Général Jean Marie Michel Mokoko, ainsi que le garde du corps du Général (que l’on peut voir avec son béret vert sur une célèbre photo publiée dans le journal Le Monde au côté du Général) et le directeur de cabinet de ce dernier, tous trois sur la photo ci-dessus entourant le cardinal Jean Pierre Ricard. C’est en larmes que la fille aînée du Général Mokoko remettait au cardinal Jean Pierre Ricard une lettre à l’attention du pape François. Dans cette lettre elle implorait le pape François de lui accorder une audience. Le père jésuite, le directeur de cabinet, le garde du corps et moi-même étions bouleversés par les larmes et les supplications de cette jeune femme auprès de ce prince de l’Eglise pour sauver la vie de son père. Elle savait elle, mieux que quiconque, pour l’avoir déjà vécu dans sa chair, ce que Denis Sassou Nguesso était capable de faire à l’encontre de sa famille.

Il faut rappeler en effet, qu’en 1991, lors de la Conférence nationale souveraine présidée par Monseigneur Ernest Kombo, c’est le général Jean Marie Michel Mokoko qui, durant cette vacance du pouvoir communiste à Brazzaville, assurait, en lien étroit avec Ernest Kombo, le commandement des forces armées congolaises. Ensemble à la tête du Congo Brazzaville, cet évêque et ce général avaient réussi l’exploit d’assurer une transition démocratique sans qu’aucune violence ne soit exercée dans ce pays alors déjà en pleine déroute.

En sortant de ce rendez-vous avec le cardinal le 5 juillet 2016, le père jésuite était convaincu que nous avions touché le cœur du cardinal et que la rencontre de la fille du général avec le pape pourrait avoir lieu. Il faut souligner que le pape François est lui-même jésuite, c’est donc plein

d’espérance que nous quittions le père jésuite qui, nous n’en doutions pas, saurait, auprès de son Supérieur Général à Rome, obtenir ce rendez-vous. Nous n’eûmes jamais de réponse du Vatican ni du cardinal.

Durant ces 13 années qui nous séparent de la mort d’Ernest Kombo, par fidélité à sa mémoire, je n’ai cessé de rester engagé dans la promesse que je lui ai faite quelques jours avant sa mort sur son lit de souffrance. Depuis treize ans je m’efforce de rencontrer de nombreuses personnalités influentes en France : officiers généraux, diplomates, nonces apostoliques, cardinaux, évêques, pasteurs de l’Eglise réformée, ancien Président de la République, ministres, anciens ministres, journalistes… C’est ainsi que j’ai pu obtenir l’écoute attentive d’une dizaine de personnalités françaises dans les hautes sphères de l’Eglise qui est en France et de l’Etat français.

Il y a une dizaine de jours, j’ai été informé que le Général Mokoko devait être exfiltré de l’hôpital militaire de Brazzaville où il se trouve depuis son retour de soins intensifs (en Turquie ?) pour réintégrer la prison de Brazzaville sous l’autorité directe des tueurs de Denis Sassou Nguesso.

J’ai adressé le 20 septembre 2021 par mail et messages WhatsApp à ces différentes autorités politiques, religieuses, diplomatiques et médiatiques un courrier dans lequel je leur dis pour l’essentiel :

« Dans la folie qui habite l’âme des dirigeants de ce pays à la dérive qu’est le Congo Brazzaville, la vie du Général Mokoko, prisonnier politique personnel de Sassou Nguesso, est gravement menacée. Seule, une rencontre de sa fille avec le pape François serait de nature à exorciser nombre de ces âmes assombries qui se préparent à ce sacrifice humain. »

C’est par un silence de plomb qu’il m’a été répondu à cette énième et ultime supplique. Je ne doute pas que toutes ces personnalités attentives et bienveillantes, que j’ai rencontrées personnellement, assisteront silencieuses et navrées à l’assassinat programmé du Général Jean Marie Michel Mokoko. « Un peu de honte est si vite bue » et « le sang sèche si vite quand il rentre dans l’histoire ». Outre le silence du pape François, aux coupables de ce crime à venir, il faudra ajouter les 300 prêtres du Congo Brazzaville qui se trouvent en Occident et notamment en France, répartis dans les cent différents diocèses ; complices également du silence de l’Eglise catholique de France et du Congo.

En effet le Congo Brazzaville compte quelques 600 prêtres en activité dont près de 50% résident hors du Congo Brazzaville.

Ces prêtres congolais alertent-ils vraiment les différents évêques de France, sous l’autorité desquels ils se trouvent, de la situation tragique du Congo Brazzaville ? Ces prêtres congolais silencieux et peureux ont abandonné leur peuple. Il ne faut pas douter que le silence du pape François s’inscrit aussi dans son impuissance face à cette horde de prêtres, ces soldats du Christ qui ont déserté. Le Congo Brazzaville est en effet, non seulement, un grand exportateur de pétrole mais aussi de prêtres. Le Congo Brazzaville est abandonné par le monde entier. Cet Etat qui n’existe plus est livré à la mafia de Denis Sassou Nguesso et à ses légions de serviteurs corrompus blancs et noirs confondus.

Du point de vue des Français éminents, on peut dire que Dominique Strauss Khan, qui devait devenir le Président de la République Française avant ses lamentables déconvenues au Sofitel New York, est le plus emblématique des serviteurs influents de la mafia Sassou Nguesso. La photo ci-dessus atteste de sa présence à l’inauguration de la basilique « Sainte Edith d’Oyo ». A ses cotés on peut voir le gendarme de Chirac, Michel Roussin, et Matthieu Pigasse de la banque Lazare, actionnaire du journal Le Monde, neveu de Jean Paul Pigasse, ancien directeur défense et sécurité de l’IHEDN et conseiller personnel de Denis Sassou Nguesso depuis 1997. Cette messe profanatoire d’Oyo, dans ce pays en décomposition qu’est le Congo Brazzaville, était présidée par le nonce apostolique et célébrée par le cardinal Massengo, archevêque émérite de Kinshasa et oncle de Kiki le pétrolier, fils de Denis Sassou Nguesso.

